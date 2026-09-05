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Bảo Việt dành 1 tỷ đồng trao học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt” cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2026 - 2027

16:52 | 05/09/2026
(TBTCO) - Ngày 05/9/2026, tiếp nối truyền thống đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt tiến hành trao học bổng thường niên cho sinh viên xuất sắc năm học 2026 - 2027 của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Hà Nội.
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Bảo Việt dành 1 tỷ đồng trao học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt” cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2026 - 2027
Năm học 2026 - 2027, Bảo Việt tiếp tục tài trợ và cấp học bổng cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân với 65 suất học bổng, tổng số tiền là 1 tỷ đồng.

Trong suốt 12 năm liên tiếp (2015 - 2026), Tập đoàn Bảo Việt đồng hành cùng Đại học Kinh tế Quốc dân thông qua học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt”. Tính chung từ năm học 2015 tới nay, Bảo Việt đã đầu tư gần 11 tỷ đồng cho các chương trình học bổng dành cho sinh viên ngành kinh tế, bao gồm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Tài chính. Tổng giá trị học bổng tính đến hết năm học 2026 - 2027 là 10,585 tỷ đồng, trong đó riêng Đại học Kinh tế Quốc dân là 7,705 tỷ đồng với tổng cộng 400 suất học bổng.

Đặc biệt, trong năm học 2026 - 2027, Bảo Việt tiếp tục tài trợ và cấp học bổng cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân với 65 suất học bổng, tổng số tiền là 1 tỷ đồng. Năm học này, học bổng của Bảo Việt đã tăng quy mô thêm 25 suất và tổng giá trị học bổng cũng tăng thêm 350 triệu đồng so với các năm học trước. Học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học tăng gấp đôi từ 10 lên 20 suất, thể hiện rõ định hướng ưu tiên tài năng, hỗ trợ sinh viên khó khăn và khuyến khích sinh viên nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo.

Các suất học bổng bao gồm 4 loại: Học bổng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ xét tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026; Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Học bổng hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

Bảo Việt dành 1 tỷ đồng trao học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt” cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2026 - 2027
Trong suốt 12 năm liên tiếp (2015 - 2026), Tập đoàn Bảo Việt đồng hành cùng Đại học Kinh tế Quốc dân thông qua học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt”

Chương trình học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt” đã hỗ trợ hàng trăm sinh viên xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích nghiên cứu khoa học, góp phần nuôi dưỡng những tài năng trẻ cho ngành tài chính - bảo hiểm và nền kinh tế đất nước.

Sự đồng hành này không chỉ gia tăng cơ hội cho sinh viên mà còn khẳng định cam kết lâu dài của Bảo Việt trong việc đầu tư cho tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong quá trình phát triển, Bảo Việt luôn hoạt động với tinh thần “Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt” để bảo vệ tài chính, bình an cho mọi tổ chức và cá nhân hướng tới một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng. Bảo Việt dành ưu tiên ngân sách cho các hoạt động phát triển giáo dục như tặng học bổng cho các sinh viên xuất sắc, xây dựng trường học, tài trợ các dụng cụ học tập cho các địa bàn vùng sâu vùng xa, trao quà và học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thực hiện chiến lược phát triển bền vững thông qua việc kết hợp mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận kinh tế với thực hiện phát triển xã hội, bảo vệ môi trường. Hoạt động trao học bổng không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, khuyến khích sinh viên nuôi dưỡng ước mơ, phấn đấu vươn lên vì một Việt Nam giàu mạnh, tri thức và hội nhập.

Hồng Chi
Từ khóa:
học bổng Bảo Việt Vì tương lai Việt học bổng Đại học Kinh tế Quốc dân

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