Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay duy trì vùng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi không có biến động mới tại các địa phương. Mặt bằng giá trên cả nước vẫn dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Theo khảo sát, Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 60.000 đồng/kg. Đây là những địa phương có giá heo hơi cao nhất trên thị trường hiện nay.

Ở chiều ngược lại, Lào Cai và Điện Biên giữ mức thấp nhất khu vực là 58.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại phổ biến giao dịch ở 59.000 đồng/kg.

Nhìn chung, sau khi phục hồi từ giữa tuần trước, mặt bằng giá heo hơi miền Bắc đang duy trì khá vững ở vùng 58.000 - 60.000 đồng/kg và chưa xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang, không ghi nhận thay đổi so với hôm qua. Mặt bằng giá tại khu vực này hiện dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại tiếp tục giao dịch ở 57.000 đồng/kg. Đây cũng là khu vực có biên độ giá hẹp nhất cả nước khi chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ 1.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không xuất hiện biến động mới trong sáng nay. Các thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giữ mức 58.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Như vậy, sau khi Đồng Tháp và An Giang tăng giá vào cuối tuần trước, thị trường miền Nam đã bước vào trạng thái ổn định và duy trì mặt bằng giá mới./.