Giữ đà tăng trưởng trong sức ép cuối năm
Thu ngân sách 8 tháng ước đạt trên 2 triệu tỷ đồng
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 8 tháng qua, kinh tế Việt Nam tiếp tục đi lên trong bối cảnh nhiều biến động bất lợi. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trên hầu hết các lĩnh vực; nhiều điểm nghẽn được khơi thông, các động lực truyền thống được phát huy và các động lực mới được thúc đẩy. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tăng từ 51,8 điểm trong tháng 6 lên 52,9 điểm trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ 13 liên tiếp trên 50 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục mở rộng.
|Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh
Các động lực tăng trưởng chủ yếu đều có những chuyển biến tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng ước đạt 509,6 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ khoảng 100,4 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Vốn FDI đăng ký đạt 40,6 tỷ USD, tăng 55,4%; vốn thực hiện đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12%. Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục thu hút các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.
Cùng với đó, thị trường trong nước tiếp tục mở rộng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 13,3%; khách quốc tế đạt trên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7%; trong đó, xuất khẩu tăng 22,4% và nhập khẩu tăng 35,3%, đều là mức tăng cao nhất từ năm 2021 đến nay.
Một điểm tựa quan trọng khác là cân đối ngân sách. Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt gần 2,03 triệu tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán và tăng 16,2% so với cùng kỳ. Kết quả này đạt được trong khi đã thực hiện miễn, giảm khoảng 158,2 nghìn tỷ đồng và gia hạn khoảng 51 nghìn tỷ đồng thuế, phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Dư địa tài khóa còn được thể hiện ở việc bội chi cả năm ước khoảng 3,6% GDP, trong phạm vi dự toán; nợ công dự kiến ở mức 35 - 36% GDP, thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép.
Tăng trưởng chưa lan tỏa đồng đều
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng tăng trưởng, nền kinh tế vẫn còn những thách thức lớn cần được nhìn nhận thận trọng.
Trước hết, tăng trưởng chưa lan tỏa đồng đều. Một số ngành chế biến, chế tạo sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, đồ gỗ, chế biến thực phẩm còn khó khăn. Khu vực dịch vụ chưa có sự bứt phá và tăng thấp hơn nhiều so với kịch bản. Tổng mức bán lẻ sau khi loại trừ yếu tố giá chỉ tăng 7,6%, cho thấy sức mua thực tế chưa cao.
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“Sức sống” của khu vực doanh nghiệp tiếp tục được củng cố
Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, trong 8 tháng năm 2026, có 138 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt khoảng 206 nghìn, cao hơn đáng kể so với 158 nghìn doanh nghiệp rút lui.
Đến hết tháng 8, cả nước có khoảng 1,08 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 5,63% so với cuối năm 2025.
Xuất nhập khẩu tăng mạnh, nhưng đã nhập siêu 20,46 tỷ USD trong 8 tháng và đây là tháng thứ 9 liên tiếp nhập siêu. Cơ cấu xuất khẩu vẫn bộc lộ sự chênh lệch: doanh nghiệp FDI xuất khẩu 300,37 tỷ USD, tăng 26,9% và chiếm 80,1% tổng kim ngạch; doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 19,9%. Khu vực FDI xuất siêu 8,68 tỷ USD, trong khi doanh nghiệp trong nước nhập siêu 30,17 tỷ USD.
Áp lực lạm phát trong những tháng cuối năm cũng rất lớn. CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45% so với cùng kỳ, đã tiến sát mục tiêu cả năm khoảng 4,5%. Cùng với yếu tố mùa vụ và kỳ vọng lạm phát, dư địa điều hành giá không còn rộng.
Thị trường tài chính, tiền tệ chịu sức ép khi huy động vốn đến ngày 22/8 tăng 7,97%, thấp hơn mức tăng 9,71% của dư nợ tín dụng. Tỷ lệ tín dụng trên GDP ở mức cao, lãi suất cho vay chịu áp lực tăng, trong khi khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.
Đầu tư công, dù đã cải thiện, vẫn chưa phát huy đầy đủ vai trò dẫn dắt. Đến hết tháng 8, giải ngân các dự án giao thông trọng điểm mới đạt 31,7% kế hoạch, trong đó có 12 dự án, dự án thành phần giải ngân dưới 5%. Nhiều dự án tiếp tục vướng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu và giá nhân công.
Đáng lưu ý hơn là yếu tố năng lực thực thi. Trong báo cáo, Bộ Tài chính nhận định, thể chế, pháp luật đã cơ bản được tháo gỡ, nhưng năng lực tổ chức thực thi cần tiếp tục cải thiện. Tình trạng nợ văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để; việc hướng dẫn các thủ tục đã phân cấp cho địa phương còn chậm; cùng một quy định vẫn có cách hiểu khác nhau. Đây là khoảng cách giữa một chính sách đã ban hành và nguồn lực thực sự được đưa vào nền kinh tế.
Bức tranh trên cho thấy, kinh tế 8 tháng đã tạo được nền tảng tích cực, nhưng 4 tháng cuối năm sẽ là phép thử quyết định. Khi dư địa chính sách thu hẹp và sức ép bên ngoài gia tăng, tốc độ tăng trưởng sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều vào hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực tổ chức thực thi. Yêu cầu “rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả và rõ trách nhiệm” cần được chuyển thành tiến độ cụ thể tại từng dự án, từng bộ, ngành và địa phương.
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Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026
Ngày 3/9, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng 8 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026; đồng thời thảo luận, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 9 và thời gian còn lại của năm.
Thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết, tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới.
Trong đó có việc chủ động điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là trong thời điểm thiên tai, dịch bệnh; nghiên cứu kỹ lưỡng việc cải cách phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phù hợp yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế.
Đồng thời, quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công và khơi thông các nguồn lực; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao; tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, thủ tục đầu tư và các vướng mắc của dự án trọng điểm.
Thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, phát triển thị trường và bảo đảm năng lượng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, hướng tới thương mại cân bằng, bền vững; mở rộng và đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng.
Về thể chế, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đột phá về thể chế và nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy; khẩn trương xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ; hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, không để khoảng trống pháp lý.
Nêu rõ thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Mọi nhiệm vụ phải bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ sản phẩm; lấy kết quả thực tế làm thước đo.