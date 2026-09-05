Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giáo dục phải đi trước một bước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước*

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Ảnh: chinhphu.vn

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh, sinh viên thân mến,

Thưa toàn thể các quý vị đại biểu,

Ngày khai trường luôn mang đến những cảm xúc thật đặc biệt. Với các cháu học sinh, sinh viên, đó là niềm vui được gặp thầy cô, bạn bè, là những trang sách mới mở ra những ước mơ tươi sáng. Với các thầy cô giáo, đó là tiếp nối hành trình sứ mệnh cao cả truyền thụ tri thức, lan tỏa cảm hứng và đồng hành, sẻ chia cùng học trò. Với mỗi gia đình và toàn xã hội, tiếng trống khai trường nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chăm lo, vun đắp cho thế hệ tương lai của đất nước.

Hôm nay, trong không khí hân hoan, khi gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước hào hứng bước vào năm học mới 2026 - 2027, chúng ta vui mừng tổ chức Lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới mà còn là dịp để chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho các cháu học sinh nơi biên cương của Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các cháu học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc lời chào thân ái, tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi trân trọng cảm ơn tình cảm ấm áp, sự tham gia đông đủ của các thầy, cô giáo, các cháu học sinh, sinh viên cả nước, cùng tập thể Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai trong buổi lễ quan trọng và rất có ý nghĩa này. Chúc năm học mới 2026 - 2027 của chúng ta sẽ có nhiều niềm vui và gặt hái nhiều thành tích tốt hơn nữa!

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Ảnh: Đoàn Bắc

Thưa các đồng chí, các thầy cô giáo và các cháu học sinh, sinh viên,

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi; muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt, không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng làm việc, sáng tạo và thích ứng mà còn phát triển hài hòa và toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ; biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và có khát vọng cống hiến. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”; “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.

Sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài, được vun đắp liên tục và bền bỉ từ những bài học đầu đời đến khi mỗi người trưởng thành, bước vào cuộc sống và lao động, cống hiến. Mỗi kiến thức tích lũy, mỗi kỹ năng rèn luyện, mỗi phẩm chất hình thành hôm nay đều là nền tảng cho năng lực và nhân cách của các cháu mai sau và là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước trong tương lai.

Trong hành trình đó, năm học 2026 - 2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, thực chất, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với Lễ khai giảng hôm nay, chúng ta đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn một năm tập trung cao độ triển khai xây dựng. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai; để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã làm việc khẩn trương trong điều kiện địa hình, thời tiết rất khó khăn; biểu dương sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự chung tay của đồng bào để những ngôi trường sớm hoàn thành, kịp đón các cháu học sinh bước vào năm học mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: chinhphu.vn

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt. Điều đó đòi hỏi phải chuyển mạnh từ tư duy “dạy những gì mình có” sang “dạy những gì người học và đất nước cần”; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định: Giáo dục, đào tạo phải bảo đảm “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, “nhà trường gắn liền với xã hội”; “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế”. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai đất nước; năm học này phải tạo được tinh thần mới, cách làm mới, tạo chuyển biến và kết quả thực chất trong mỗi nhà trường, đến từng lớp học, từng học sinh.

Với tinh thần đó, năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành Giáo dục.

Tôi đề nghị toàn ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn; nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu. Đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn xa ra thế giới nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc.

Thưa các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh,

Trong mọi thời đại, người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt cao quý. Ngày nay, công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc tìm kiếm kiến thức nhưng không gì thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Một lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm tự tin; một bài giảng hay có thể khơi dậy niềm đam mê; một người thầy tận tụy, nhân ái có thể làm thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ học trò. Tôi mong các thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề; không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy; dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành.

Tôi mong các bậc phụ huynh luôn là “điểm tựa gia đình” vững chắc, đồng hành cùng nhà trường; lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của con em mình.

Các cháu học sinh, sinh viên thân mến,

Mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu hiểu hơn về bản thân, học hỏi điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt; nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng - sai, biết yêu thương, chia sẻ; học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình; học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương, đất nước - để trở thành những công dân toàn cầu nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Thưa các đồng chí, các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh, sinh viên,

Với khí thế mới của ngày tựu trường và quyết tâm đổi mới toàn diện, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, năm học 2026 - 2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Chúc các đồng chí, các thầy, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! Chúc các cháu học sinh, sinh viên luôn khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi và trưởng thành!

Chúc năm học mới 2026 - 2027 thành công rực rỡ!

Xin trân trọng cảm ơn!"