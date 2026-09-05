Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giáo dục phải đi trước một bước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

10:43 | 05/09/2026
(TBTCO) - Sáng 5/9, tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện quan trọng này.
aa
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giáo dục phải đi trước một bước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước*
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Ảnh: chinhphu.vn

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh, sinh viên thân mến,

Thưa toàn thể các quý vị đại biểu,

Ngày khai trường luôn mang đến những cảm xúc thật đặc biệt. Với các cháu học sinh, sinh viên, đó là niềm vui được gặp thầy cô, bạn bè, là những trang sách mới mở ra những ước mơ tươi sáng. Với các thầy cô giáo, đó là tiếp nối hành trình sứ mệnh cao cả truyền thụ tri thức, lan tỏa cảm hứng và đồng hành, sẻ chia cùng học trò. Với mỗi gia đình và toàn xã hội, tiếng trống khai trường nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chăm lo, vun đắp cho thế hệ tương lai của đất nước.

Hôm nay, trong không khí hân hoan, khi gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước hào hứng bước vào năm học mới 2026 - 2027, chúng ta vui mừng tổ chức Lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới mà còn là dịp để chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho các cháu học sinh nơi biên cương của Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các cháu học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc lời chào thân ái, tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi trân trọng cảm ơn tình cảm ấm áp, sự tham gia đông đủ của các thầy, cô giáo, các cháu học sinh, sinh viên cả nước, cùng tập thể Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai trong buổi lễ quan trọng và rất có ý nghĩa này. Chúc năm học mới 2026 - 2027 của chúng ta sẽ có nhiều niềm vui và gặt hái nhiều thành tích tốt hơn nữa!

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giáo dục phải đi trước một bước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước*
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Ảnh: Đoàn Bắc

Thưa các đồng chí, các thầy cô giáo và các cháu học sinh, sinh viên,

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi; muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt, không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng làm việc, sáng tạo và thích ứng mà còn phát triển hài hòa và toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ; biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và có khát vọng cống hiến. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”; “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.

Sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài, được vun đắp liên tục và bền bỉ từ những bài học đầu đời đến khi mỗi người trưởng thành, bước vào cuộc sống và lao động, cống hiến. Mỗi kiến thức tích lũy, mỗi kỹ năng rèn luyện, mỗi phẩm chất hình thành hôm nay đều là nền tảng cho năng lực và nhân cách của các cháu mai sau và là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước trong tương lai.

Trong hành trình đó, năm học 2026 - 2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, thực chất, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với Lễ khai giảng hôm nay, chúng ta đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn một năm tập trung cao độ triển khai xây dựng. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai; để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã làm việc khẩn trương trong điều kiện địa hình, thời tiết rất khó khăn; biểu dương sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự chung tay của đồng bào để những ngôi trường sớm hoàn thành, kịp đón các cháu học sinh bước vào năm học mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giáo dục phải đi trước một bước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước*
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: chinhphu.vn

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt. Điều đó đòi hỏi phải chuyển mạnh từ tư duy “dạy những gì mình có” sang “dạy những gì người học và đất nước cần”; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định: Giáo dục, đào tạo phải bảo đảm “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, “nhà trường gắn liền với xã hội”; “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế”. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai đất nước; năm học này phải tạo được tinh thần mới, cách làm mới, tạo chuyển biến và kết quả thực chất trong mỗi nhà trường, đến từng lớp học, từng học sinh.

Với tinh thần đó, năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành Giáo dục.

Tôi đề nghị toàn ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn; nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu. Đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn xa ra thế giới nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc.

Thưa các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh,

Trong mọi thời đại, người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt cao quý. Ngày nay, công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc tìm kiếm kiến thức nhưng không gì thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Một lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm tự tin; một bài giảng hay có thể khơi dậy niềm đam mê; một người thầy tận tụy, nhân ái có thể làm thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ học trò. Tôi mong các thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề; không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy; dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành.

Tôi mong các bậc phụ huynh luôn là “điểm tựa gia đình” vững chắc, đồng hành cùng nhà trường; lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của con em mình.

Các cháu học sinh, sinh viên thân mến,

Mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu hiểu hơn về bản thân, học hỏi điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt; nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng - sai, biết yêu thương, chia sẻ; học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình; học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương, đất nước - để trở thành những công dân toàn cầu nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Thưa các đồng chí, các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh, sinh viên,

Với khí thế mới của ngày tựu trường và quyết tâm đổi mới toàn diện, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, năm học 2026 - 2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Chúc các đồng chí, các thầy, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! Chúc các cháu học sinh, sinh viên luôn khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi và trưởng thành!

Chúc năm học mới 2026 - 2027 thành công rực rỡ!

Xin trân trọng cảm ơn!"

Theo chinhphu.vn
Từ khóa:
Thủ tướng Lê Minh Hưng lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 khánh thành các trường phổ thông nội trú

Bài liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN

Thủ tướng: Quyền tài sản vẫn được bảo vệ khi chung cư hết niên hạn

Thủ tướng: Quyền tài sản vẫn được bảo vệ khi chung cư hết niên hạn

Dành cho bạn

Tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Ngày 5/9: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới ở mức 66,2175 USD/ounce

Ngày 5/9: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới ở mức 66,2175 USD/ounce

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến của Việt Nam về văn hóa

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến của Việt Nam về văn hóa

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Infographics: Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp

Infographics: Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô

(TBTCO) - Xung đột Trung Đông, giá năng lượng và nguyên vật liệu tăng cùng nhu cầu đầu tư, sản xuất trong nước gia tăng đang tạo sức ép lên mặt bằng giá. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt kiểm soát giá, vừa giữ ổn định vĩ mô, vừa hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Nga và Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Nga và Pháp

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga và thăm chính thức Cộng hòa Pháp.
Điều hành giá 8 tháng: Giữ ổn định mặt bằng giá trước nhiều sức ép

Điều hành giá 8 tháng: Giữ ổn định mặt bằng giá trước nhiều sức ép

(TBTCO) - Trong 8 tháng đầu năm 2026, mặt bằng giá trong nước cơ bản được kiểm soát, nguồn cung hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, CPI bình quân tăng 4,45%. Tuy nhiên, những tháng cuối năm được dự báo tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng, vận tải, nguyên vật liệu, nhu cầu tiêu dùng và việc điều chỉnh giá một số dịch vụ do Nhà nước quản lý.
Doanh nghiệp Việt phải vượt "rào cản xanh" để giữ chân đối tác toàn cầu

Doanh nghiệp Việt phải vượt "rào cản xanh" để giữ chân đối tác toàn cầu

(TBTCO) - Giữa lúc thương mại toàn cầu biến động khó lường, các tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe đang trở thành phép thử mới cho hàng tiêu dùng Việt Nam trên hành trình bám trụ chuỗi cung ứng thế giới.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

(TBTCO) - Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đảng bộ Bộ Tài chính nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Tài chính nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

(TBTCO) - Sáng 3/9/2026, Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị.
Hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế đổ về TP.Hồ Chí Minh tìm nguồn cung ứng tại Việt Nam

Hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế đổ về TP.Hồ Chí Minh tìm nguồn cung ứng tại Việt Nam

(TBTCO) - Chuỗi sự kiện Viet Nam International Sourcing 2026 khai mạc sáng 3/9 tại thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) đã thu hút hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ mở ra cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục dịch chuyển.
Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

(TBTCO) - Sáng nay (3/9), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Ngày 5/9: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới ở mức 66,2175 USD/ounce

Ngày 5/9: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới ở mức 66,2175 USD/ounce

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến của Việt Nam về văn hóa

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến của Việt Nam về văn hóa

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giáo dục phải đi trước một bước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giáo dục phải đi trước một bước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Infographics: Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp

Infographics: Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp

Khối ngoại mua ròng hơn 200 tỷ đồng trên UPCoM trong tháng 8

Khối ngoại mua ròng hơn 200 tỷ đồng trên UPCoM trong tháng 8

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm