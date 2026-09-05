Thuế - Hải quan

Infographics: Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

nguyenphuonganh.php@gmail.com
08:26 | 05/09/2026
(TBTCO) - Theo Cục Thuế, 8 tháng năm 2026, ngành Thuế đã cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 89% cùng kỳ năm 2025; hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 209% cùng kỳ.
aa
Infographics: Tình hình quản lý đăng ký thuế của doanh nghiệp 8 tháng năm 2026
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
cục thuế 8 tháng năm 2026 mã số thuế doanh nghiệp

Bài liên quan

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 546,8 nghìn tỷ đồng

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 546,8 nghìn tỷ đồng

Dành cho bạn

Cơ hội bứt tốc của cà phê Việt trong những tháng cuối năm

Cơ hội bứt tốc của cà phê Việt trong những tháng cuối năm

Ngày 5/9: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/9: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Hà Nội tập trung kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu

Hà Nội tập trung kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu

Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD cho Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD cho Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Mở rộng bao phủ, tăng sức bảo vệ

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Mở rộng bao phủ, tăng sức bảo vệ

Ngày 5/9: Giá cao su thế giới tiếp tục lao dốc

Ngày 5/9: Giá cao su thế giới tiếp tục lao dốc

Đọc thêm

81 năm Hải quan Việt Nam, xây dựng và phát triển

81 năm Hải quan Việt Nam, xây dựng và phát triển

Trải qua 81 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quan Việt Nam đã không ngừng chuyển mình, từ lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu thuế, đấu tranh chống buôn lậu trong những ngày đầu trở thành cơ quan quản lý nhà nước ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp. Cùng với bước phát triển của đất nước, Hải quan hôm nay vừa kiên định giữ vững “cửa ngõ” quốc gia, vừa chủ động mở rộng những cánh cửa giao thương, góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, sẵn sàng vững bước vào kỷ nguyên mới.
Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

(TBTCO) - Với chiến lược hiện đại hóa cửa khẩu, phát triển logistics và mở rộng kết nối thương mại quốc tế, Quảng Ninh đang từng bước biến lợi thế địa kinh tế thành năng lực cạnh tranh mới, hướng tới trở thành trung tâm giao thương quan trọng của khu vực Đông Bắc.
Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành thuế đã cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 89% cùng kỳ năm 2025; đồng thời hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 209% cùng kỳ năm 2025.
Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai vừa có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm, chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9/2026.
Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

(TBTCO) - Bám sát diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động khai thác các nguồn thu lớn và triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, Chi cục Hải quan khu vực XIII đang duy trì đà tăng trưởng tích cực trong công tác thu ngân sách nhà nước. Sau 8 tháng năm 2026, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của đơn vị đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.
Ban hành Thông tư về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan trong khu vực cửa khẩu thông minh

Ban hành Thông tư về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan trong khu vực cửa khẩu thông minh

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2026/TT-BTC hướng dẫn về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

(TBTCO) - Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố chủ động hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định về khai, tạm nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tránh tâm lý lo ngại trong thời gian chờ sửa đổi quy định về mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản. Người nộp thuế chủ động thực hiện đúng quy định về khai, tạm nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Chi cục Hải quan khu vực XIII: Siết chặt kiểm soát rủi ro, tờ khai luồng Đỏ tăng mạnh

Chi cục Hải quan khu vực XIII: Siết chặt kiểm soát rủi ro, tờ khai luồng Đỏ tăng mạnh

(TBTCO) - Bằng việc chủ động áp dụng các tiêu chí phân luồng trọng điểm và chấn chỉnh triệt để công tác kiểm tra thực tế, Chi cục Hải quan khu vực XIII đang có bước chuyển mạnh mẽ trong việc siết chặt quản lý rủi ro, với số lượng tờ khai luồng Đỏ trong kỳ tăng vọt gần 93,5%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giáo dục phải đi trước một bước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giáo dục phải đi trước một bước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Infographics: Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp

Infographics: Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp

Khối ngoại mua ròng hơn 200 tỷ đồng trên UPCoM trong tháng 8

Khối ngoại mua ròng hơn 200 tỷ đồng trên UPCoM trong tháng 8

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Dầu khí Nghệ An bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Dầu khí Nghệ An bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Nguồn thu bảo hiểm tăng, ngân hàng đua nhau sở hữu “mảnh ghép” đắt giá

Nguồn thu bảo hiểm tăng, ngân hàng đua nhau sở hữu “mảnh ghép” đắt giá

Doanh nghiệp bất động sản lãi lớn, nhưng áp lực tài chính hiện hữu

Doanh nghiệp bất động sản lãi lớn, nhưng áp lực tài chính hiện hữu

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm