Thuế - Hải quan

Ngành Hải quan:

Chuyển từ “người gác cửa” sang kiến tạo môi trường thương mại thuận lợi

Song Linh

Song Linh

06:02 | 03/09/2026
(TBTCO) - Với dòng hàng hóa xuất nhập khẩu vượt mốc 900 tỷ USD, hiệu quả quản lý tại biên giới tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh quốc gia. Từ cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục đến số hóa và đổi mới thông quan, Hải quan đang chuyển từ “người gác cửa” sang kiến tạo môi trường thương mại thuận lợi, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp và tăng trưởng.
aa

Thay đổi tư duy quản lý

Nền kinh tế càng hội nhập sâu, dòng hàng hóa càng lớn thì yêu cầu đối với cơ quan Hải quan đòi hỏi cao hơn nhiều lần. Trước đây, hình ảnh Hải quan thường gắn với kiểm tra, giám sát hàng hóa tại cửa khẩu, nhưng hiện nay vai trò đó đang được mở rộng: không chỉ kiểm soát dòng hàng, mà còn phải góp phần làm cho dòng hàng lưu chuyển nhanh hơn, chi phí thấp hơn và an toàn hơn. Sự thay đổi không chỉ về công nghệ hay quy trình nghiệp vụ, mà trước hết là thay đổi về tư duy quản lý.

Trao đổi với phóng viên về tầm nhìn phát triển của ngành Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, ngành đang hướng đến hải quan số, đây không chỉ là giải pháp công nghệ mà là thay đổi toàn diện phương thức quản lý, gắn với chuẩn mực quốc tế, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, coi hiệu quả thông quan là yếu tố trực tiếp tác động đến sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chuyển từ “người gác cửa” sang kiến tạo môi trường thương mại thuận lợi
Cán bộ hải quan thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Nhìn từ phía cộng đồng doanh nghiệp, sự thay đổi này cũng đã được ghi nhận. Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá, cải cách thủ tục hành chính hải quan thời gian qua thể hiện rõ tư duy đổi mới, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý sang phục vụ. Theo ông, cải cách thủ tục hải quan tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy xuất nhập khẩu và thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư.

Nhận xét của cộng đồng doanh nghiệp cho thấy: cải cách Hải quan không còn là câu chuyện nội bộ của ngành, mà đã trở thành một bộ phận của năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhìn lại chặng đường cải cách, sự thay đổi này đã góp phần tạo nền tảng cho bước phát triển mạnh mẽ của thương mại Việt Nam. Trong giai đoạn 2015 - 2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 5.520 tỷ USD. Năm 2025, kim ngạch tiếp tục lập kỷ lục, lần đầu vượt mốc 900 tỷ USD, tạo đà cho năm 2026 tiệm cận mốc 1.000 tỷ USD.

Khi quy mô thương mại ngày càng lớn, cách thức quản lý cũ không còn phù hợp. Mỗi lô hàng phải mất thêm thời gian chờ đợi, mỗi thủ tục phải qua thêm một khâu trung gian, chi phí của doanh nghiệp sẽ tăng lên và cuối cùng tác động trở lại giá thành hàng hóa, năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Đây là lý do chuyển đổi số trở thành trụ cột trong quá trình hiện đại hóa Hải quan. Hệ thống VNACCS/VCIS cùng các hệ thống vệ tinh được duy trì ổn định, bảo đảm hoạt động thông quan 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN tiếp tục được mở rộng, từng bước kết nối dữ liệu giữa Hải quan và các cơ quan quản lý.

Kết quả thể hiện rõ qua quy mô xử lý hồ sơ. Từ đầu năm đến ngày 19/7/2026, ngành Hải quan đã tiếp nhận gần 75,9 triệu hồ sơ, trong đó hơn 75,87 triệu hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ số hóa gần như tuyệt đối.

Cải cách tạo thêm dư địa tăng trưởng

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan cho hay, nếu chuyển đổi số tạo hạ tầng cho Hải quan hiện đại, thì cải cách thủ tục hành chính mới là nơi doanh nghiệp trực tiếp cảm nhận giá trị của sự thay đổi.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ban hành mới 4 thủ tục hành chính, sửa đổi 11 thủ tục và bãi bỏ 1 thủ tục không còn phù hợp. Cùng với đó, các tiêu chuẩn, biện pháp quản lý được xây dựng đồng bộ với phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2026.

Thông quan hàng hoá trở thành năng lực cạnh tranh quốc gia

Với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với Việt Nam, ngành Hải quan đặt mục tiêu hàng hóa đi qua biên giới nhanh hơn, góp phần làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam vận hành hiệu quả hơn. Đó chính là bước chuyển từ một lực lượng “đứng ở cửa khẩu” sang một thiết chế kiến tạo phát triển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và mở thêm dư địa cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Điều đáng nói, cải cách lần này không dừng ở việc “bớt giấy tờ”, mà hướng tới thay đổi phương thức quản lý. Những khâu có thể số hóa, tự động hóa được đưa lên môi trường điện tử; những nội dung không nhất thiết phải kiểm tra trước thông quan được chuyển sang hậu kiểm.

Một điểm nhấn đáng chú ý kể từ ngày 1/6/2026 là mô hình thông quan tập trung được thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực III. Sau hơn 2 tháng vận hành, thời gian thông quan trung bình giảm từ 1.971 phút xuống 1.662 phút mỗi tờ khai, tương đương khoảng 16%; doanh nghiệp tiết kiệm trung bình hơn 5 giờ chờ đợi mỗi lô hàng. Khoảng thời gian này đồng nghĩa với giảm chi phí lưu container, lưu bãi, điều phối phương tiện và tăng tốc độ quay vòng hàng hóa.

Đáng chú ý, hiệu quả cải cách không chỉ nằm trên bảng thống kê. Ông Nguyễn Anh Đức - đại diện Công ty TNHH Truth Logistics Việt Nam, doanh nghiệp chuyên nhập khẩu nông sản cho biết, trong quá trình thực hiện mô hình, doanh nghiệp có thể làm việc với cơ quan Hải quan ngay cả vào ngày cuối tuần để xử lý sớm lô hàng. Theo ông, chứng từ đã được kiểm tra trên hệ thống, doanh nghiệp gần như chỉ làm việc trên máy tính tại văn phòng và sau khi hoàn tất thông quan có thể chủ động điều xe đi nhận hàng. Đó là một minh chứng sinh động cho sự chuyển dịch từ “quản lý hồ sơ” sang “quản lý dòng chảy hàng hóa”.

Theo Cục Hải quan, từ thông quan tập trung, hướng cải cách tiếp tục được mở rộng tới cửa khẩu thông minh, nơi dữ liệu, công nghệ và quy trình được kết nối để hình thành phương thức quản lý hiện đại hơn tại biên giới.

Những cải cách ấy đang diễn ra cùng với một dòng chảy thương mại ngày càng lớn. Chỉ trong 7 tháng của năm 2026, ngành Hải quan đã thông quan kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ; số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 309.994 tỷ đồng, tăng 18,7%.

Theo Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ, thời gian tới, ngành Hải quan tiếp tục hoàn thiện thể chế cho hải quan số, thương mại điện tử xuyên biên giới, cửa khẩu thông minh và kiểm tra chuyên ngành; đồng thời đánh giá toàn diện mô hình thông quan tập trung để từng bước mở rộng.

Trong đó, việc nghiên cứu thống nhất giao cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại cửa khẩu được kỳ vọng sẽ giảm đầu mối quản lý, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao hiệu quả phục vụ. Mục tiêu cốt lõi của cải cách Hải quan trong chặng đường tới vì thế không chỉ là “giảm thủ tục”, mà hướng tới một chuẩn mực cao hơn: giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian thông quan và tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, dễ dự báo cho doanh nghiệp.

Song Linh
Từ khóa:
ngành hải quan xuất nhập khẩu số hoá đổi mới thông quan

Bài liên quan

Sau gần 8 tháng, Hải quan Vân Phong đã vượt dự toán thu ngân sách

Sau gần 8 tháng, Hải quan Vân Phong đã vượt dự toán thu ngân sách

Hải quan khu vực XIII thu ngân sách vượt dự toán năm ngay từ tháng 8

Hải quan khu vực XIII thu ngân sách vượt dự toán năm ngay từ tháng 8

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đến ngày 15/8 đạt 712,72 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đến ngày 15/8 đạt 712,72 tỷ USD

Dành cho bạn

Ngày 3/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Ngày 3/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Sức hút mới với dòng vốn FDI chất lượng cao

Sức hút mới với dòng vốn FDI chất lượng cao

Khi dòng vốn đầu tư công đến công trình kịp thời, đúng lúc

Khi dòng vốn đầu tư công đến công trình kịp thời, đúng lúc

Quản lý tài sản công: Tài sản cũ “thức giấc”, tạo giá trị phát triển mới

Quản lý tài sản công: Tài sản cũ “thức giấc”, tạo giá trị phát triển mới

Đầu tư công - Động lực dẫn dắt tăng trưởng

Đầu tư công - Động lực dẫn dắt tăng trưởng

Cải cách thể chế tài chính: "Chìa khóa vàng" mở đường tăng trưởng kinh tế

Cải cách thể chế tài chính: "Chìa khóa vàng" mở đường tăng trưởng kinh tế

Đọc thêm

Ngành Thuế trên hành trình đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước

Ngành Thuế trên hành trình đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước

(TBTCO) - Trải qua 81 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, từng bước hoàn thiện, khẳng định vai trò trụ cột trong việc đảm bảo nguồn lực tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của đất nước.
Đổi mới tuyên truyền, Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Đổi mới tuyên truyền, Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

(TBTCO) - Xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, Thuế TP. Hải Phòng không ngừng đổi mới phương thức truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế theo hướng chủ động, sử dụng đa kênh, đa phương tiện, tương tác qua các nền tảng số, “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.
Giảm thuế, thêm “trợ lực” để hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp

Giảm thuế, thêm “trợ lực” để hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp

(TBTCO) - Đại diện các hộ kinh doanh cho rằng, trước bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng và áp lực cạnh tranh còn cao, việc được giảm thuế thu nhập cá nhân giúp hộ kinh doanh có thêm nguồn trợ lực để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động.
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải cập nhật phần mềm kết nối Hải quan từ 15/10

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải cập nhật phần mềm kết nối Hải quan từ 15/10

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành quy định mới về định dạng dữ liệu chứng từ điện tử, áp dụng từ ngày 15/10/2026. Doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp phần mềm khai báo hải quan cần chủ động cập nhật hệ thống để bảo đảm việc truyền, nhận chứng từ không bị gián đoạn.
Hải quan khu vực VIII: Số hóa để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn

Hải quan khu vực VIII: Số hóa để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn

(TBTCO) - Đẩy mạnh số hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cán bộ, Hải quan khu vực VIII nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi thương mại rõ nét.
Lạng Sơn: Hải quan tham gia phát hiện, bắt giữ 15 kg pháo hoa nổ cất giấu dưới gầm rơ moóc

Lạng Sơn: Hải quan tham gia phát hiện, bắt giữ 15 kg pháo hoa nổ cất giấu dưới gầm rơ moóc

(TBTCO) - Lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ 15 kg pháo hoa nổ sản xuất tại Trung Quốc được cất giấu dưới gầm rơ moóc của một xe đầu kéo đang làm thủ tục qua cửa khẩu.
Chủ động đưa Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung vào cuộc sống

Chủ động đưa Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung vào cuộc sống

(TBTCO) - Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua, mở rộng không gian cho hải quan số, quản lý thương mại điện tử và đơn giản hóa thủ tục. Ngay trước thời điểm Luật có hiệu lực, Cục Hải quan đã chủ động xây dựng văn bản hướng dẫn, khảo sát thực tiễn hoạt động tại cửa khẩu và ý kiến doanh nghiệp làm cơ sở hoàn thiện.
Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện chính sách thuế mới

Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện chính sách thuế mới

(TBTCO) - Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 với nhiều quy định mới về khai thuế, hoàn thuế, giao dịch liên kết, thuế tối thiểu toàn cầu và quản lý người nộp thuế theo mức độ rủi ro.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng 0,47%

Giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng 0,47%

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 3/9: Giá bạc đảo chiều tăng

Ngày 3/9: Giá bạc đảo chiều tăng

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

VNX tăng cường giám sát giao dịch trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell

VNX tăng cường giám sát giao dịch trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 3/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy yếu

Ngày 3/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy yếu

Ngày 39: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 39: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

"Khoác áo mới" sau gần ba thập kỷ gắn với may mặc, TTG huy động trăm tỷ mở chuỗi spa ứng dụng AI

"Khoác áo mới" sau gần ba thập kỷ gắn với may mặc, TTG huy động trăm tỷ mở chuỗi spa ứng dụng AI

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 1/9: Vàng thế giới nhích tăng, vàng nhẫn diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 1/9: Vàng thế giới nhích tăng, vàng nhẫn diễn biến trái chiều