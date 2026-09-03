Thị trường

Ngày 3/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy yếu

06:25 | 03/09/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (3/9) đồng loạt suy yếu trên cả 3 sàn giao dịch lớn tại châu Á, trong đó TSR20 tại Singapore chịu áp lực bán mạnh nhất khi giảm 2,37 - 2,49%; sàn SHFE giảm hơn 1%; sàn TOCOM giảm nhẹ hoặc đi ngang, cho thấy tâm lý thận trọng đang lan rộng nhưng mức độ điều chỉnh có sự phân hóa. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tiếp tục ổn định.
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Ngày 3/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy yếu
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt suy yếu trên cả 3 sàn giao dịch lớn tại châu Á.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 460,70 Yên/kg, giảm 0,37%. Hợp đồng giao tháng 10 ổn định ở mức 446 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,95 Baht lên mức 92,14 baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.805 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,58%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.835 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,11%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 231,50 Cent/kg, giảm 2,49%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 230,90 Cent/kg, giảm 2,37%.

Sắc đỏ trải rộng từ TOCOM, SHFE đến SGX cho thấy lực bán không còn tập trung ở một vài kỳ hạn mà đã lan sang phần lớn thị trường cao su châu Á. SGX trở thành tâm điểm giảm giá khi hợp đồng tháng 10 mất tới 2,49%.

SHFE cũng chịu áp lực rõ rệt với mức giảm từ 1,11 - 1,58%; sàn TOCOM tỏ ra vững hơn nhờ kỳ hạn tháng 10 giữ nguyên giá. Nếu lực mua nguyên liệu không sớm cải thiện, giá cao su có thể tiếp tục chịu sức ép trong ngắn hạn, nhất là tại SHFE và SGX.

Thị trường vẫn đối mặt với rủi ro nguồn cung khi mưa rải rác tại Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới làm gián đoạn hoạt động khai thác mủ, trong khi mùa cạo mủ cao điểm ở Đông Nam Á kết thúc vào tháng 9 được dự báo sẽ tiếp tục thu hẹp nguồn cung.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến giảm trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay tiếp tục ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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