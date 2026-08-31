Giá dầu thô đảo chiều bật tăng vì căng thẳng Mỹ - Iran

Giá dầu thế giới bật tăng khi thị trường lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz. Đà tăng xuất hiện sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các bệ phóng của Iran trên đảo Larak, thuộc khu vực eo biển Hormuz.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy việc mở lại tuyến hàng hải này vẫn đang được triển khai. Iran được cho là đang xây dựng danh sách các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, sau khi Pakistan và Qatar thúc đẩy các cuộc tiếp xúc với Tehran.

Trước đó, Iran cũng đã đưa ra một số điều kiện liên quan đến việc mở lại tuyến hàng hải, trong đó có yêu cầu chấm dứt xung đột trong khu vực và giải quyết các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt.

Giá dầu đảo chiều trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Ảnh: TL.

Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz hiện vẫn ở mức thấp. Dòng chảy dầu qua tuyến hàng hải quan trọng này chưa trở lại bình thường, khiến lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp tục chi phối thị trường, đặc biệt trong trường hợp căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Ở một diễn biến khác, đồng USD tăng gần 0,9% trong tuần, gây thêm sức ép lên giá dầu. Phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cho thấy, Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu lạm phát vẫn ở mức cao, khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 tăng lên.

USD mạnh lên khiến dầu trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, trong khi lãi suất cao hơn có thể làm điều kiện tài chính thắt chặt và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu năng lượng. Vì vậy, đồng USD và kỳ vọng chính sách tiền tệ tiếp tục là những yếu tố bất lợi đối với giá dầu trong tuần.

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày 27/8. Giá xăng E5RON92 giảm 70 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 66 đồng/lít và dầu diesel giảm 459 đồng/lít.