Tài chính

Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Hà Phương

Hà Phương

16:46 | 22/10/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 tại Quyết định số 3049/QĐ-BTC ngày 21/10/2026.
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Mục tiêu của Kế hoạch là xây dựng Bộ Tài chính số hoạt động dựa trên dữ liệu và công nghệ số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, góp phần đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu; xã hội số phát triển văn minh, an toàn, bao trùm.

Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030
Theo kế hoạch, hoàn thành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh Bộ Tài chính trong giai đoạn 2026 - 2027. Ảnh: Đức Minh

Phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

Kế hoạch đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2027: 100% thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình, khả dụng trên nhiều phương tiện truy cập, bao gồm cả thiết bị di động; 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp 1 lần cho cơ quan hành chính nhà nước; 95% người dân, doanh nghiệp và tổ chức đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính. Cũng trong giai đoạn này, hoàn thành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh Bộ Tài chính.

Giai đoạn 2028 - 2029, mục tiêu đặt ra là 99% người dân, doanh nghiệp và tổ chức đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính; 100% các ứng dụng, nền tảng của Bộ Tài chính được triển khai sử dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng.

100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính (thuế, kho bạc, hải quan, thống kê, chứng khoán, dự trữ nhà nước, giá, nợ công, tài sản công, vốn nhà nước tại doanh nghiệp, danh mục điện tử dùng chung, tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán, bảo hiểm xã hội, đấu thầu, doanh nghiệp, đầu tư công…) được tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính.

Phát triển kinh tế số, xã hội số

Theo Kế hoạch, Bộ Tài chính đặt mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; 100% doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 100% các sàn thương mại điện tử trong nước được kết nối dữ liệu tự động với cơ quan thuế.

Cùng với đó, hình thành nhóm 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu về chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực quan trọng như khoa học - công nghệ, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, y tế, thương mại, logistíc, tài chính, giáo dục và du lịch.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% mã số thuế đang hoạt động được đồng bộ, làm sạch và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) làm mã số quản lý duy nhất; tỷ lệ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và cá nhân kê khai, nộp thuế, miễn, giảm thuế bằng phương thức điện tử đạt tối thiểu 75% vào năm 2027 và đạt trên 90% vào năm 2030.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch (Phụ lục 01) và Danh mục dự án chi tiết (Phụ lục 02, 03) ban hành kèm theo Quyết định số 3049/QĐ-BTC, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng năm./.

Hà Phương
Từ khóa:
bộ tài chính Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 Quyết định số 3049/QĐ-BTC

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