Thuế - Hải quan

Đồ chơi trẻ em nhập khẩu chậm thông quan vì chờ kiểm tra chất lượng

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
17:28 | 22/10/2026
(TBTCO) - Nhiều lô đồ chơi trẻ em nhập khẩu đã đưa về bảo quản nhưng chưa thể hoàn tất thủ tục thông quan do chờ kết quả kiểm tra chất lượng, khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí lưu kho. Cục Hải quan đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh việc lấy mẫu, thử nghiệm và cấp chứng nhận.
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Cục Hải quan vừa có Công văn số 23337/CHQ-GSQL ngày 22/10/2026 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị phối hợp tháo gỡ khó khăn trong kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn thành thủ tục thông quan.

Đồ chơi trẻ em nhập khẩu chậm thông quan vì chờ kiểm tra chất lượng
Lực lượng hải quan kiểm tra đồ chơi trẻ em nhập khẩu. Ảnh: TL

Trước đó, Cục Hải quan nhận được Công văn số 78/CV-VLA ngày 29/9/2026 của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) phản ánh tình trạng kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu kéo dài. Doanh nghiệp phải chờ lấy mẫu, thử nghiệm và cấp chứng nhận, trong khi một số lô hàng đã đưa về bảo quản nhưng chưa có kết quả kiểm tra để hoàn tất thủ tục thông quan. Tình trạng này làm phát sinh chi phí lưu kho, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Theo quy định tại điểm a.1 khoản 5 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 17 Điều 1 Thông tư số 121/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đối với hàng hóa được đưa về bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản.

Quy định này có ngoại lệ đối với trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành đã gửi kết luận kiểm tra cho cơ quan Hải quan hoặc việc kiểm tra kéo dài theo xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

Tuy nhiên, theo phản ánh của VLA, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi đề nghị cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận việc kiểm tra kéo dài. Vướng mắc này gây khó khăn cho cả doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và cơ quan Hải quan khi theo dõi, xử lý các lô hàng đang chờ kết quả kiểm tra.

Để tháo gỡ, Cục Hải quan đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, tổ chức đánh giá sự phù hợp rà soát hồ sơ, tiến độ kiểm tra và xác nhận việc kiểm tra kéo dài đối với những trường hợp thực tế phát sinh. Xác nhận cần được cung cấp cho doanh nghiệp và cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để có cơ sở xử lý theo quy định.

Bên cạnh việc xác nhận các trường hợp kiểm tra kéo dài, Cục Hải quan đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của VLA theo thẩm quyền, tập trung vào những khâu còn gây chậm trễ như tiếp nhận hồ sơ, bố trí lấy mẫu, thử nghiệm và cấp chứng nhận.

Đối với các lô hàng đang chờ kết quả kiểm tra chất lượng, các đơn vị cần hướng dẫn cách xử lý hồ sơ phù hợp, giúp doanh nghiệp sớm hoàn thành thủ tục thông quan./.

Theo Cục Hải quan, việc phối hợp tháo gỡ các vướng mắc này không chỉ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, hạn chế chi phí lưu kho mà còn tạo cơ sở để cơ quan Hải quan theo dõi, xử lý hàng hóa đưa về bảo quản đúng quy định.
Song Linh
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