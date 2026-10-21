Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách 9 tháng tăng hơn 44% so với cùng kỳ

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
14:36 | 21/10/2026
(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Lạng Sơn, 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách đo đơn vị thực hiện được 4.300,7 tỷ đồng, đạt 114% dự toán và tăng 44,5% so với cùng kỳ năm 2025.
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Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách 8 tháng đạt gần 4.000 tỷ đồng

Báo cáo của Thuế tỉnh Lạng Sơn cho thấy, thu từ tiền sử dụng đất đã hoàn thành vượt mức dự toán, chiếm tỷ trọng 26,4% dự toán thu được giao; khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 62,3%; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 62%.

Với khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, số thu phụ thuộc chủ yếu vào Công ty Than Na Dương. Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay Công ty Than Na Dương đã nộp ngân sách 35,2 tỷ đồng, giảm 24,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, các đơn vị có số nộp ngân sách gồm Công ty CP cấp thoát nước Lạng Sơn với 11 tỷ đồng; Công ty CP chợ Lạng Sơn với 3,7 tỷ đồng; Công ty CP quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn với 1 tỷ đồng…

Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách 9 tháng tăng hơn 44% so với cùng kỳ
Công chức Thuế tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đánh giá kết những quả trên, ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc nhận diện cụ thể các nguồn thu, mức độ đóng góp và nguyên nhân tăng, giảm giúp đơn vị đánh giá sát khả năng thực hiện dự toán. Thay vì chỉ nhìn vào tỷ lệ hoàn thành chung, yêu cầu đặt ra là phân tích theo từng địa bàn, khu vực kinh tế, sắc thuế và khoản thu để xác định nguồn thu còn dư địa, đồng thời làm rõ những yếu tố khiến một số khoản thu chưa đạt tiến độ.

Trong những tháng cuối năm, Thuế tỉnh Lạng Sơn xác định sẽ tập trung đánh giá khả năng thực hiện dự toán trên cơ sở kết quả thu của từng địa bàn, khu vực kinh tế, sắc thuế và khoản thu.

Trọng tâm là duy trì các nguồn thu có tiến độ tốt, đồng thời xác định rõ nguyên nhân những khoản thu đạt thấp, khả năng phát sinh nghĩa vụ thuế và các yếu tố có thể tác động đến số thu trong thời gian còn lại của năm.

Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương và các sắc thuế có tiến độ thấp, việc rà soát cần gắn với đặc điểm của từng nguồn thu, tình hình hoạt động của người nộp thuế và khả năng phát sinh nghĩa vụ ngân sách.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng thực hiện nghĩa vụ với ngân sách của người nộp thuế, phân tích những biến động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để xác định nguyên nhân tăng, giảm nguồn thu để có giải pháp quản lý phù hợp.

Cùng với đó, đẩy mạnh đôn đốc thu nộp ngân sách, rà soát các khoản nợ thuế, tăng cường kiểm tra tại những lĩnh vực còn tiềm ẩn thất thu và doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, góp phần khai thác hiệu quả các nguồn thu và bảo đảm tiến độ dự toán được giao.

Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn cho hay, đơn vị chỉ đạo các Thuế cơ sở bám sát tình hình thu trên địa bàn, thường xuyên rà soát tiến độ từng khoản thu và đánh giá khả năng thực hiện dự toán. Việc cập nhật thường xuyên kết quả thực hiện theo từng địa bàn, khu vực kinh tế, sắc thuế và khoản thu giúp đơn vị chủ động điều chỉnh giải pháp, tập trung vào những nguồn thu còn dư địa.
Đức Việt
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