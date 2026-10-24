Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde. Ảnh: TTXVN

Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ:

Nhận lời mời của Ngài Bart De Wever, Thủ tướng Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23 đến 24 tháng 10 năm 2026.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Nhà Vua Philippe và hội đàm với Thủ tướng Bart De Wever; hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Peter de Roover. Các thành viên của đoàn đại biểu cấp cao đã có các cuộc trao đổi với các đối tác đồng cấp phía Bỉ.

Hai bên hoan nghênh sự phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ Việt Nam - Bỉ trong hơn 50 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 và qua gần mười năm thực hiện Khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp được thiết lập vào năm 2018.

Tăng cường hợp tác trên phạm vi toàn cầu

Hai bên tái khẳng định cam kết về quan hệ hữu nghị và hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Hai bên nhắc lại cam kết tôn trọng và thúc đẩy quyền con người phù hợp với các điều ước quốc tế mà Bỉ và Việt Nam là thành viên.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là ở cấp cao, thông qua tất cả các kênh phù hợp; nhất trí duy trì tham vấn chính trị thường xuyên.

Việt Nam bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với Hạ viện Liên bang Bỉ, cơ quan lập pháp đầu tiên trên thế giới thông qua một nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, đồng thời đề xuất hai bên tìm hiểu các cơ hội hợp tác trong các sáng kiến nhân đạo và hỗ trợ cộng đồng.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, và thương mại không bị cản trở, cũng như việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Hai bên hoan nghênh các nỗ lực hiện nay hướng tới việc sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả và thực chất, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

Hai bên nhấn mạnh tính cấp bách của việc bảo vệ đại dương toàn cầu và ghi nhận Brussels là nơi có hệ sinh thái phát triển vững chắc, phục vụ quản trị quốc tế, hoạt động đa phương và hoạch định chính sách dựa trên thực tiễn.

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên tái khẳng định cam kết duy trì đối thoại song phương mang tính xây dựng và phát triển hơn nữa hợp tác thiết thực trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng được ký kết năm 2003, và vẫn đang có hiệu lực. Hai bên bày tỏ sẵn sàng tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm đào tạo, quân y và công nghiệp quốc phòng, có tính đến các ưu tiên và nguồn lực sẵn có của mỗi bên. Hai bên cũng hoan nghênh việc tiếp tục trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

Bỉ đánh giá cao sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam đối với đối thoại, ngoại giao và giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc. Bỉ hoan nghênh sự ủng hộ của Việt Nam đối với các nỗ lực nhằm đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những hậu quả nhân đạo của cuộc xung đột, bao gồm cả thương vong của dân thường.

Việt Nam và Bỉ hết sức lo ngại trước tình hình ở Gaza, Jerusalem và Bờ Tây. Hai bên tái khẳng định chỉ có thể đạt được một giải pháp bền vững thông qua giải pháp hai nhà nước và kêu gọi đảo ngược ngay lập tức việc mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây. Hai bên kêu gọi tất cả các bên tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là chấm dứt ngay lập tức các hành động làm suy yếu triển vọng về một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện. Hai bên kêu gọi Israel cho phép tiếp cận nhân đạo ngay lập tức, không bị cản trở, đồng thời cho phép duy trì việc phân phối viện trợ nhân đạo.

Hai bên sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trong các vấn đề pháp lý và tư pháp phù hợp với luật pháp quốc tế và trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, cũng như tiến hành cải cách pháp luật và tư pháp.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ - ASEAN tiếp tục phát triển tích cực, và quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Việt Nam và Bỉ tái khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bỉ lên Đối tác Chiến lược vào một thời điểm thích hợp, trong đó đặc biệt chú trọng các ưu tiên sau đây:

Mở rộng các dự án kinh tế, thương mại và đầu tư

1. Hai bên ghi nhận tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế và tiềm năng to lớn để tăng cường hơn nữa hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực phù hợp với các ưu tiên và thế mạnh của mỗi nước. Các lĩnh vực này bao gồm dịch vụ, tài chính, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái, bảo vệ môi trường, giáo dục đại học, đổi mới sáng tạo, các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, logistics đa phương thức, công nghệ đóng tàu, công nghệ cao, quản lý cảng, năng lượng (tái tạo), nguyên liệu thô thiết yếu, chất bán dẫn, công nghệ sinh học, chăm sóc sức khỏe, ngành công nghiệp dược phẩm và giao thông vận tải.

2. Hai bên nhất trí bảo đảm thực thi đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) để khai thác tốt hơn các cơ hội mà Hiệp định mang lại. Việt Nam hoan nghênh tiến triển của Bỉ trong quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA). Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của các tiêu chuẩn lao động quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và việc thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn này.

3. Việt Nam hoan nghênh các khoản đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp Bỉ trong các lĩnh vực kết hợp năng lực chuyên môn của Bỉ với các ưu tiên đầu tư của Việt Nam, bao gồm chất bán dẫn, khu công nghiệp sinh thái, cảng biển, logistics, đóng tàu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và chăm sóc sức khỏe - dược phẩm. Bỉ và Việt Nam khuyến khích các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan và doanh nghiệp hai nước tạo điều kiện và đẩy nhanh hợp tác.

4. Hai bên nhất trí sử dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế và đầu tư song phương; tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, và du lịch nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau; khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau.

Làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược

5. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thúc đẩy quản lý nghề cá bền vững và bảo đảm thực thi hiệu quả các quy định liên quan của EU.

6. Hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo và tăng cường trao đổi kỹ thuật.

7. Hai bên khuyến khích hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) và ứng dụng các công nghệ chiến lược, bao gồm trí tuệ nhân tạo an toàn, đáng tin cậy, và có trách nhiệm, công nghệ bán dẫn, vi điện tử, điện toán đám mây.

Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ, phù hợp với khuôn khổ hiến pháp của mỗi nước, sẽ tiếp tục hỗ trợ việc theo dõi và triển khai thực hiện các ưu tiên được xác định trong chuyến thăm, đồng thời thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Hai bên tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần mở ra một giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, thực chất, hiệu quả và mang tầm chiến lược hơn giữa Việt Nam và Bỉ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới./.