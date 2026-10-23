Thời sự

Đưa quan hệ Việt Nam với EU và Bỉ bước sang giai đoạn phát triển mới

Hoàng Yến

Hoàng Yến

11:37 | 23/10/2026
(TBTCO) - Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 21/10, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.
aa

Chuyển hóa cam kết cấp cao thành những hành động thiết thực

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam; góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với hai đối tác, chuyển hóa các cam kết cấp cao thành những hành động thiết thực, cụ thể.

Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990, từng bước mở rộng từ hợp tác nhân đạo, phát triển sang quan hệ Đối tác Toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, phát triển bền vững, an ninh và giao lưu nhân dân.

Đưa quan hệ Việt Nam với EU và Bỉ bước sang giai đoạn phát triển mới
Nguồn: Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao. Đồ họa: Phương Anh

Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU có hiệu lực năm 2016, tạo khuôn khổ chính trị, pháp lý cho quan hệ hai bên. Tháng 1/2026, hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại, chuyển đổi xanh, năng lượng, đổi mới sáng tạo, an ninh và các vấn đề khu vực, quốc tế.

Với Vương quốc Bỉ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ song phương không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp, nhất là về chính trị, ngoại giao, thương mại, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ và hợp tác phát triển, ở cả cấp liên bang, vùng và cộng đồng.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của Chính phủ và nhân dân Bỉ đối với chương trình tái thiết, phục hồi đất nước sau chiến tranh. Hai bên phối hợp tích cực tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Á - Âu và khuôn khổ ASEAN - EU.

Trên những nền tảng đó, chuyến thăm tạo tiền đề đưa quan hệ Việt Nam với EU và Bỉ bước sang một giai đoạn phát triển mới cao hơn.

Phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo của kiều bào

Chiều cùng ngày, tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Báo cáo tại cuộc gặp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Hương Trà cho biết, châu Âu hiện có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam, là một trong những cộng đồng có phong trào hoạt động lâu đời nhất, đặc biệt tâm huyết và gắn bó sâu sắc với quê hương, đất nước. Cộng đồng không ngừng lớn mạnh, có cuộc sống ngày càng ổn định, hội nhập tốt, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, với vai trò, vị thế và tiếng nói ngày càng cao tại sở tại.

Sự hình thành các liên hiệp hội, nổi bật là Liên hiệp

Hội Người Việt Nam tại châu Âu, đã tạo sức sống mới cho phong trào cộng đồng. Bà con có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước, tích cực gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, tại châu Âu nói riêng luôn gắn bó với các giai đoạn phát triển của đất nước. Bà con nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định, phát triển, hội nhập, đồng thời phát huy bản sắc Việt. Nhiều người đã thành danh, ghi dấu ấn trong kinh doanh, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các hội đoàn, nhất là Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu, với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng và hướng về quê hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, châu Âu hiện là nơi duy nhất trên thế giới có tổ chức hội đoàn người Việt ở cấp độ khu vực. Đây là cơ sở vững chắc để cộng đồng ngày càng hội nhập, phát triển, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị của Việt Nam với các quốc gia châu Âu.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Đảng, Nhà nước tập trung mọi nguồn lực để tạo những động lực phát triển mới. Điều kiện tiên quyết là kết hợp sức mạnh nội sinh với các nguồn lực quốc tế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm hơn 100 triệu đồng bào trong nước và 6,5 triệu đồng bào ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5, dự kiến diễn ra từ ngày 17 - 20/12/2026 tại Hà Nội; khẳng định đây là dịp tập hợp, kết nối kiều bào toàn thế giới, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tạo điều kiện để bà con về tham dự.

Thông tin Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kiều bào tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong phát triển đất nước.

Các hội đoàn cần tiếp tục làm hạt nhân đoàn kết; doanh nhân thúc đẩy đưa hàng hóa Việt Nam tới châu Âu, kết nối doanh nghiệp châu Âu đầu tư tại Việt Nam; chuyên gia, trí thức, nhà khoa học phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược và triển khai các dự án hợp tác với trong nước. Thế hệ trẻ tiếp tục hội nhập, phát triển, giữ gìn bản sắc Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động kết nối, tạo môi trường thuận lợi để kiều bào đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Các cơ quan đại diện phải là chỗ dựa tin cậy, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con, đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực với trong nước.

Việt Nam - Đan Mạch nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Trước đó, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao đến Đan Mạch từ ngày 19 - 21/10/2026, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Cột mốc này mở ra chặng đường hợp tác sâu rộng, hiệu quả và hướng tới phát triển bền vững, vì một tương lai xanh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến: Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary; Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen; hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen; phát biểu chính sách tại Đại học Conpenhagen; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Đan Mạch; dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch; tiếp Hội Hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam; thăm bán đảo nhân tạo Lynetteholmen…

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), thể hiện sự tin cậy chính trị và quyết tâm chung đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Hoàng Yến
Từ khóa:
việt nam bỉ chuyến thăm cấp nhà nước Liên minh châu Âu (EU) Chủ tịch hội đồng Châu Âu António Costa

Bài liên quan

Đầu tư Đan Mạch vào Việt Nam tăng tốc, hướng tới tăng trưởng xanh

Đầu tư Đan Mạch vào Việt Nam tăng tốc, hướng tới tăng trưởng xanh

Việt Nam - EFTA chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do

Việt Nam - EFTA chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do

Phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia có xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư

Phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia có xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư

Dành cho bạn

Chỉ trưng mua, trưng dụng tài sản khi thực sự cần thiết

Chỉ trưng mua, trưng dụng tài sản khi thực sự cần thiết

Thúc đẩy hợp tác tài chính APEC, sẵn sàng vai trò chủ nhà năm 2027

Thúc đẩy hợp tác tài chính APEC, sẵn sàng vai trò chủ nhà năm 2027

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trước áp lực chuyển đổi xanh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trước áp lực chuyển đổi xanh

Xuất cấp bổ sung gần 451 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ngãi

Xuất cấp bổ sung gần 451 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ngãi

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy nhanh bàn giao 11 cơ sở nhà, đất dôi dư

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy nhanh bàn giao 11 cơ sở nhà, đất dôi dư

Rộng mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU

Rộng mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Liên minh châu Âu (EU), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, sáng 22/10, tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, sáng 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 21/10 (giờ địa phương), tại Thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.
Bổ sung mã định danh điện tử trong kinh doanh bất động sản

Bổ sung mã định danh điện tử trong kinh doanh bất động sản

(TBTCO) - Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) bổ sung quy định mã định danh điện tử tạo lập cho từng tổ chức, cá nhân, bất động sản hoặc đối tượng khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

(TBTCO) - Chiều 21/10 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch

(TBTCO) - Trưa 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Copenhagen, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch.
Nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo an toàn Quỹ Bảo hiểm xã hội

Nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo an toàn Quỹ Bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Góp ý cho việc sửa Luật Bảo hiểm xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư của Quỹ Bảo hiểm xã hội, nhưng bảo đảm an toàn phải là điều kiện tiên quyết.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đưa quan hệ Việt Nam với EU và Bỉ bước sang giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt Nam với EU và Bỉ bước sang giai đoạn phát triển mới

Chỉ trưng mua, trưng dụng tài sản khi thực sự cần thiết

Chỉ trưng mua, trưng dụng tài sản khi thực sự cần thiết

Thúc đẩy hợp tác tài chính APEC, sẵn sàng vai trò chủ nhà năm 2027

Thúc đẩy hợp tác tài chính APEC, sẵn sàng vai trò chủ nhà năm 2027

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trước áp lực chuyển đổi xanh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trước áp lực chuyển đổi xanh

Xuất cấp bổ sung gần 451 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ngãi

Xuất cấp bổ sung gần 451 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ngãi

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy nhanh bàn giao 11 cơ sở nhà, đất dôi dư

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy nhanh bàn giao 11 cơ sở nhà, đất dôi dư

Rộng mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU

Rộng mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU

SSI Research duy trì trạng thái “Đang xem xét” đối với cổ phiếu PNJ

SSI Research duy trì trạng thái “Đang xem xét” đối với cổ phiếu PNJ

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới

Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Ngân hàng Thế giới cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các ưu tiên tài chính phát triển và APEC 2027

Ngân hàng Thế giới cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các ưu tiên tài chính phát triển và APEC 2027

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 23/10: Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước vàng nhẫn biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 23/10: Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước vàng nhẫn biến động trái chiều