Đưa quan hệ Việt Nam với EU và Bỉ bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyển hóa cam kết cấp cao thành những hành động thiết thực

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam; góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với hai đối tác, chuyển hóa các cam kết cấp cao thành những hành động thiết thực, cụ thể.

Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990, từng bước mở rộng từ hợp tác nhân đạo, phát triển sang quan hệ Đối tác Toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, phát triển bền vững, an ninh và giao lưu nhân dân.

Nguồn: Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao. Đồ họa: Phương Anh

Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU có hiệu lực năm 2016, tạo khuôn khổ chính trị, pháp lý cho quan hệ hai bên. Tháng 1/2026, hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại, chuyển đổi xanh, năng lượng, đổi mới sáng tạo, an ninh và các vấn đề khu vực, quốc tế.

Với Vương quốc Bỉ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ song phương không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp, nhất là về chính trị, ngoại giao, thương mại, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ và hợp tác phát triển, ở cả cấp liên bang, vùng và cộng đồng.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của Chính phủ và nhân dân Bỉ đối với chương trình tái thiết, phục hồi đất nước sau chiến tranh. Hai bên phối hợp tích cực tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Á - Âu và khuôn khổ ASEAN - EU.

Trên những nền tảng đó, chuyến thăm tạo tiền đề đưa quan hệ Việt Nam với EU và Bỉ bước sang một giai đoạn phát triển mới cao hơn.

Phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo của kiều bào

Chiều cùng ngày, tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Báo cáo tại cuộc gặp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Hương Trà cho biết, châu Âu hiện có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam, là một trong những cộng đồng có phong trào hoạt động lâu đời nhất, đặc biệt tâm huyết và gắn bó sâu sắc với quê hương, đất nước. Cộng đồng không ngừng lớn mạnh, có cuộc sống ngày càng ổn định, hội nhập tốt, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, với vai trò, vị thế và tiếng nói ngày càng cao tại sở tại.

Sự hình thành các liên hiệp hội, nổi bật là Liên hiệp

Hội Người Việt Nam tại châu Âu, đã tạo sức sống mới cho phong trào cộng đồng. Bà con có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước, tích cực gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, tại châu Âu nói riêng luôn gắn bó với các giai đoạn phát triển của đất nước. Bà con nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định, phát triển, hội nhập, đồng thời phát huy bản sắc Việt. Nhiều người đã thành danh, ghi dấu ấn trong kinh doanh, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các hội đoàn, nhất là Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu, với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng và hướng về quê hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, châu Âu hiện là nơi duy nhất trên thế giới có tổ chức hội đoàn người Việt ở cấp độ khu vực. Đây là cơ sở vững chắc để cộng đồng ngày càng hội nhập, phát triển, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị của Việt Nam với các quốc gia châu Âu.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Đảng, Nhà nước tập trung mọi nguồn lực để tạo những động lực phát triển mới. Điều kiện tiên quyết là kết hợp sức mạnh nội sinh với các nguồn lực quốc tế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm hơn 100 triệu đồng bào trong nước và 6,5 triệu đồng bào ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5, dự kiến diễn ra từ ngày 17 - 20/12/2026 tại Hà Nội; khẳng định đây là dịp tập hợp, kết nối kiều bào toàn thế giới, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tạo điều kiện để bà con về tham dự.

Thông tin Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kiều bào tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong phát triển đất nước.

Các hội đoàn cần tiếp tục làm hạt nhân đoàn kết; doanh nhân thúc đẩy đưa hàng hóa Việt Nam tới châu Âu, kết nối doanh nghiệp châu Âu đầu tư tại Việt Nam; chuyên gia, trí thức, nhà khoa học phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược và triển khai các dự án hợp tác với trong nước. Thế hệ trẻ tiếp tục hội nhập, phát triển, giữ gìn bản sắc Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động kết nối, tạo môi trường thuận lợi để kiều bào đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Các cơ quan đại diện phải là chỗ dựa tin cậy, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con, đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực với trong nước.