Tài chính

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy nhanh bàn giao 11 cơ sở nhà, đất dôi dư

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
11:17 | 23/10/2026
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung hoàn thành bàn giao 11 cơ sở nhà, đất đã có quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý nhưng chưa hoàn tất trên thực tế trong năm 2026. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này sẽ được đưa vào theo dõi, đánh giá KPI của người đứng đầu đơn vị.
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Theo văn bản triển khai Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Còn 11 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành bàn giao

Theo văn bản, đến nay Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định chuyển giao 12 cơ sở nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý, nhưng đến nay mới hoàn thành bàn giao 1 cơ sở, còn 11 cơ sở chưa hoàn thành trên thực tế.

Để thực hiện nghiêm yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị có cơ sở nhà, đất thuộc diện chuyển giao phải chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị được địa phương giao nhiệm vụ tiếp nhận tài sản, thống nhất phương án và tổ chức bàn giao theo các quyết định đã ban hành. Các công việc, hồ sơ, thủ tục thuộc trách nhiệm của đơn vị phải được khẩn trương hoàn thành, bảo đảm điều kiện bàn giao theo quy định.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy nhanh bàn giao 11 cơ sở nhà, đất dôi dư
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy nhanh bàn giao 11 cơ sở nhà, đất dôi dư. Ảnh TL minh họa

Đối với những cơ sở còn vướng mắc về hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng, tài sản gắn liền với đất hoặc các vấn đề khác, đơn vị quản lý phải chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương để giải quyết theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, trường hợp hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện đầy đủ hoặc còn tồn tại cần tiếp tục xử lý, việc bàn giao, tiếp nhận được thực hiện trên cơ sở hiện trạng và hồ sơ hiện có theo quy định. Đồng thời, các bên phải xác định rõ trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện, xử lý sau bàn giao.

Giám đốc Học viện cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với địa phương làm rõ những thủ tục không thuộc trách nhiệm của đơn vị hoặc không phải điều kiện bắt buộc để thực hiện bàn giao, tránh để các yêu cầu không cần thiết làm ảnh hưởng đến tiến độ.

Với những trường hợp chưa thống nhất được với địa phương về việc tiếp nhận, đơn vị phải làm rõ nguyên nhân, nội dung chưa thống nhất, trách nhiệm của các bên và kết quả phối hợp giải quyết; kịp thời báo cáo Học viện để chỉ đạo, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ. Việc trao đổi, hoàn thiện hồ sơ hoặc chờ ý kiến giữa các cơ quan, đơn vị không được kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chuyển giao tài sản.

Ngoài ra, Giám đốc Học viện cũng yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành bàn giao các cơ sở nhà, đất đã có quyết định chuyển giao trong năm 2026. Trường hợp có khó khăn khách quan chưa thể hoàn thành, đơn vị phải xác định rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp giải quyết, thời hạn hoàn thành và báo cáo Học viện xem xét, chỉ đạo.

Đưa kết quả xử lý nhà, đất dôi dư vào đánh giá KPI

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bàn giao, Giám đốc Học viện cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản trong thời gian chưa hoàn thành chuyển giao. Theo đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, thất thoát, hư hỏng hoặc xuống cấp do thiếu trách nhiệm quản lý.

Các đơn vị cũng không được tự ý thay đổi hiện trạng, bố trí sử dụng hoặc thực hiện hoạt động khai thác làm ảnh hưởng đến việc chuyển giao tài sản theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Việc kiểm kê, xác định hiện trạng, lập hồ sơ và tổ chức bàn giao phải được phối hợp chặt chẽ với địa phương, bảo đảm công khai, đúng quy định.

Đối với 11 cơ sở nhà, đất đã có quyết định chuyển giao nhưng chưa hoàn thành bàn giao, các đơn vị đang quản lý phải đăng ký kế hoạch thực hiện riêng cho từng cơ sở theo mẫu phụ lục kèm theo. Kế hoạch được gửi về Học viện, qua Vụ Kế hoạch - Tài chính để quản lý, theo dõi và đôn đốc. Thời hạn hoàn thành các công việc bàn giao được đăng ký là trước ngày 25/12/2026.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và khả thi của kế hoạch, chủ động triển khai nhiệm vụ và thường xuyên cập nhật tiến độ. Báo cáo định kỳ phải nêu rõ các mốc đã hoàn thành, phần việc chậm tiến độ, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Theo yêu cầu của Học viện, kế hoạch đăng ký và kết quả thực hiện của từng đơn vị là cơ sở để theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc xử lý nhà, đất dôi dư cũng như trách nhiệm của người đứng đầu. Việc đánh giá căn cứ vào tiến độ, kết quả bàn giao thực tế, mức độ chủ động phối hợp, kết quả giải quyết vướng mắc và trách nhiệm đối với công việc thuộc thẩm quyền; đồng thời phân định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc chậm tiến độ.

Giám đốc Học viện giao Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ xử lý nhà, đất dôi dư vào theo dõi, đánh giá KPI theo quy định áp dụng tại Học viện.

Đồng thời, giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ; tổng hợp, phân loại những khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm của đơn vị, địa phương và những nội dung vượt thẩm quyền để tham mưu Giám đốc Học viện chỉ đạo, phối hợp tháo gỡ.

Giám đốc Học viện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng chây ỳ, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Vân Hà
Từ khóa:
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nhà đất dôi dư bàn giao 11 cơ sở nhà đất Công điện số 68/CĐ-TTg

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