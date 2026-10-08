Tài chính

Nhà, đất dôi dư: Không để chậm vì “xin ý kiến lòng vòng”

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
09:56 | 08/10/2026
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 68/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Công điện nhấn mạnh phải xử lý ngay các cơ sở không sử dụng quá 12 tháng, không để phát sinh thêm thủ tục, điều kiện gây chậm trễ.
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Nhiều nơi vẫn còn hàng trăm cơ sở chưa xử lý

Theo Công điện, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ đã ban hành, sửa đổi nhiều quy định, cơ chế đặc thù để thúc đẩy việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cũng đã triển khai, từng bước đưa nhiều cơ sở vào sử dụng, khai thác, góp phần bảo đảm cơ sở vật chất sau sắp xếp bộ máy và hạn chế lãng phí tài sản công. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch lớn.

Nhà, đất dôi dư: Không để chậm vì “xin ý kiến lòng vòng”
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải xử lý ngay các cơ sở không sử dụng quá 12 tháng, không để phát sinh thêm thủ tục, điều kiện gây chậm trễ. Ảnh minh họa: H.T

Theo báo cáo của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, một số địa phương đã tích cực xử lý, số cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại dưới 100, như Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La, Cao Bằng.

Trong khi đó, Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Hưng Yên vẫn còn trên 500 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả xử lý nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Việc xử lý phải được đẩy nhanh, khắc phục tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Đặc biệt, các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra phải được tập trung xử lý ngay. Thủ tướng yêu cầu không đặt thêm các yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng làm cản trở việc khai thác, xử lý tài sản.

Không chờ hoàn thiện hồ sơ mới bàn giao

Đối với các cơ sở nhà, đất chuyển giao về địa phương, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp tiếp nhận, quản lý và xử lý đúng thời hạn.

Đáng chú ý, với những cơ sở chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thiếu hoặc mất hồ sơ pháp lý, chưa xử lý xong lấn chiếm, bố trí làm nhà ở hoặc chưa xác định đầy đủ ranh giới thực địa, địa phương không yêu cầu cơ quan có tài sản phải thuê đo vẽ lại hoặc hoàn thiện hồ sơ trước khi bàn giao. Thay vào đó, Biên bản bàn giao, tiếp nhận phải ghi rõ ranh giới, hiện trạng nhà, đất và tình trạng hồ sơ, giấy tờ tại thời điểm bàn giao.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành làm việc với từng xã, phường, đặc khu hoặc cụm xã, phường, đặc khu. Các cơ quan này có trách nhiệm đôn đốc quản lý, khai thác, xử lý tài sản; hướng dẫn xây dựng phương án và trực tiếp cho ý kiến đối với đề xuất của cấp xã, bảo đảm đúng quy định và sớm đưa tài sản vào sử dụng.

Các địa phương phải rà soát đầy đủ, chính xác số lượng nhà, đất dôi dư; cơ sở nào đủ điều kiện thì trình, phê duyệt phương án và tổ chức xử lý ngay, không chờ xử lý đồng loạt.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ xử lý

Một yêu cầu đáng chú ý khác là phải theo dõi thường xuyên tiến độ xử lý, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và xử lý nghiêm tình trạng chây ỳ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, gây khó dễ, nhũng nhiễu, trục lợi, kể cả xem xét trách nhiệm về công tác cán bộ.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng và đưa vào áp dụng KPI đối với người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và các cơ quan, tổ chức, đơn vị về kết quả quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính công khai tiến độ, kết quả xử lý của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn những địa phương còn nhiều cơ sở chưa xử lý.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến độ trên Phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư, làm cơ sở công khai kết quả và phục vụ công tác chỉ đạo, đôn đốc./.

Vân Hà
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