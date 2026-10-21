Đầu tư

Đầu tư Đan Mạch vào Việt Nam tăng tốc, hướng tới tăng trưởng xanh

Hà My

Hà My

10:46 | 21/10/2026
(TBTCO) - Với dòng vốn đăng ký 9 tháng năm 2026 tăng gần 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước, Đan Mạch tiếp tục khẳng định vị thế nhà đầu tư đáng chú ý của EU tại Việt Nam, với trọng tâm là sản xuất, công nghệ xanh và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.
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Thương mại khởi sắc, mở rộng dư địa hợp tác

Sau 55 năm thiết lập mối bang giao, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.

Hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 720,69 triệu USD (tăng 6,6% so với năm 2024). Quan hệ thương mại Việt Nam - Đan Mạch có cơ cấu bổ trợ rõ nét. Các sản phẩm Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Đan Mạch gồm dệt may, giầy dép, đồ gỗ, hàng kim khí, thủ công mỹ nghệ, thiết bị điện, cà phê… và nhập chủ yếu là sản phẩm sữa, máy móc thiết bị, hóa chất, dược phẩm, hàng thủy sản…

Đầu tư Đan Mạch vào Việt Nam tăng tốc, hướng tới tăng trưởng xanh
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính). Đồ họa: Phương Anh

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa hai bên tiếp cận thị trường. Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Đan Mạch đã đạt 609,47 triệu USD. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 346,8 triệu USD và nhập khẩu về 262,6 triệu USD.

Vào tháng 9/2025, Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (DI) - tổ chức đại diện cho giới doanh nghiệp lớn nhất Đan Mạch đã mở văn phòng đại diện đầu tiên tại Đông Nam Á, đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là tín hiệu tích cực, không đơn thuần là mở rộng hiện diện của một tổ chức doanh nghiệp, mà còn tạo thêm một kênh kết nối để chuyển hóa tiềm năng hợp tác Đan Mạch - Việt Nam thành các dự án đầu tư và liên kết doanh nghiệp cụ thể.

Đan Mạch cũng là một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) khi đã phê chuẩn hiệp định ngày 24/11/2021.

Hợp tác công nghiệp giữa hai nước hiện tập trung vào các lĩnh vực công nghệ xanh, sản xuất bền vững, tiết kiệm năng lượng và phát triển chuỗi giá trị carbon thấp. Hai bên thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp. Hai bên cũng định hướng tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, công nghệ xanh, AI và công nghiệp 4.0 phục vụ phát triển bền vững.

FDI Đan Mạch vào Việt Nam tăng mạnh, ưu tiên đầu tư xanh

Cùng với sự phát triển của hợp tác thương mại, Đan Mạch đã trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời nổi bật trong các đối tác Bắc Âu về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh.

Theo thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), lũy kế đến ngày 30/9/2026, Đan Mạch có 180 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2,475 tỷ USD, đứng thứ 21/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án còn hiệu lực, thứ 7 trong các nhà đầu tư châu Âu, và thứ 5 trong các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) có đầu tư vào Việt Nam.

Một số dự án tiêu biểu của Đan Mạch tại Việt Nam có thể kể đến như: Nhà máy sản xuất đồ chơi của Tập đoàn LEGO trị giá hơn 1 tỷ USD; Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu với sự tham gia của APM Terminals (công ty con của A.P. Moller-Maersk), tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ USD; Dự án Cảng quốc tế Cái Mép với sự tham gia của APM Terminals (công ty con của A.P. Moller-Maersk), vốn đầu tư 268,6 triệu USD; Dự án Nhà máy sản xuất trang sức cao cấp Pandora, tổng vốn đầu tư trên 150 triệu USD.

Riêng trong 9 tháng năm 2026, Đan Mạch ghi nhận tổng vốn đăng ký khoảng 401,82 triệu USD, gồm: 388,39 triệu USD vốn đăng ký mới, 8,28 triệu USD vốn đăng ký điều chỉnh, 5,15 triệu USD giá trị góp vốn, mua cổ phần. Theo bảng xếp hạng đối tác đầu tư trong 9 tháng của Việt Nam, Đan Mạch đứng thứ 11 về tổng vốn đăng ký trong danh sách đối tác được xếp hạng, đứng thứ 3 trong Liên minh châu Âu, sau Luxembourg và Hà Lan. So với cùng kỳ năm 2025, vốn đăng ký của Đan Mạch tăng từ khoảng 84,05 triệu USD lên 401,82 triệu USD, tương đương tăng khoảng 378%, tức quy mô vốn đăng ký cao gấp gần 4,8 lần.

Hiện có khoảng 150 doanh nghiệp Đan Mạch có mặt tại Việt Nam. Điều đáng chú ý không chỉ là quy mô vốn mà còn là chất lượng và định hướng đầu tư. Nhiều tập đoàn lớn của Đan Mạch như Lego, Maersk, Pandora, Vestas, Novo Nordisk, Topsoe... đã và đang phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất, logistics và cảng biển, năng lượng, dược phẩm, công nghệ xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Hiện Đan Mạch chú trọng “đầu tư xanh”. Dự án Lego, Pandora, dự án nhà máy may mặc của công ty Spectre sử dụng năng lượng tái tạo, Carlsberg thực hiện sản xuất chuyển đổi xanh theo tiêu chí đề ra của Chính phủ Đan Mạch.

Ngoài ra, các dự án của Đan Mạch tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, khoa học công nghệ; lĩnh vực vận tải, kho bãi; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tại 18 tỉnh, thành, tập trung tại Bình Dương (13 dự án), Thừa Thiên Huế, TP. Hồ Chí Minh...

Với nền tảng quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng và sự hiện diện của các tập đoàn lớn, Việt Nam và Đan Mạch còn nhiều dư địa để chuyển hóa tiềm năng thành những dự án đầu tư xanh, chất lượng cao, đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp hai nước trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh: Triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch rất lớn

Đầu tư Đan Mạch vào Việt Nam tăng tốc, hướng tới tăng trưởng xanh

Triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch rất lớn trên cơ sở những thế mạnh, tiềm năng và lợi ích bổ trợ cho nhau. Đan Mạch có nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khoa học sự sống, công nghệ xanh, hàng hải và tự động hóa. Trong khi đó, Việt Nam có nền kinh tế năng động, thị trường và nguồn nhân lực có quy mô lớn, năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo ngày càng được nâng cao, cùng vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực và quốc tế. Sự kết hợp giữa những thế mạnh và định hướng phát triển của hai nước mở ra cơ hội để cùng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, tạo ra những sản phẩm, giải pháp mới, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và Lào Lina Gandløse Hansen: Mở ra chương mới trong quan hệ đối tác Việt Nam - Đan Mạch

Đầu tư Đan Mạch vào Việt Nam tăng tốc, hướng tới tăng trưởng xanh

Năm nay, Đan Mạch và Việt Nam kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch lần này tôn vinh tình hữu nghị bền chặt mà hai nước chúng ta đã xây dựng qua nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi lớn, việc các quốc gia vừa và nhỏ như Đan Mạch và Việt Nam tăng cường quan hệ và tiếp tục phát triển hợp tác là điều vô cùng quan trọng. Với chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nước chúng ta đang mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác.
Hà My
Từ khóa:
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