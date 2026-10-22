Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu

22:03 | 22/10/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, sáng 22/10, tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Ursula von der Leyen nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức EU; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - EU, đặc biệt sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Ursula von der Leyen khẳng định, EU luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, một đối tác tin cậy và cùng chí hướng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương; bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Ursula von der Leyen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác ưu tiên, mong muốn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tầm nhìn và quyết tâm của Chủ tịch Ursula von der Leyen trong xây dựng một châu Âu mạnh mẽ hơn, tự chủ hơn; hoan nghênh các chiến lược, sáng kiến của EU nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tăng cường vai trò của EU trên trường quốc tế.

Chia sẻ về tầm nhìn và những định hướng phát triển lớn của Việt Nam trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm tiên tiến từ hợp tác quốc tế phục vụ phát triển đất nước.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng trở thành những mũi nhọn hợp tác chiến lược, cùng nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và sức chống chịu của hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ hội hợp tác thông qua sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway), khuôn khổ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) và Chương trình khung về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Horizon Europe, thúc đẩy mạnh mẽ triển khai các chương trình, dự án hợp tác ưu tiên, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Ursula von der Leyen đánh giá cao tiềm năng phát triển và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác về nguyên liệu thô thiết yếu, nhất là trong khai thác, chế biến bền vững, phát triển công nghệ và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, góp phần phục vụ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của hai bên.

Chủ tịch EC nhấn mạnh, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của EU và ưu tiên của Việt Nam như năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam theo đuổi mục tiêu trở thành một trung tâm trung chuyển giao thông, vận tải tại khu vực; mong muốn phát huy hơn nữa các mô hình hợp tác vừa được ký kết như dự án Thủy điện Bắc Ái, cảng Liên Chiểu tại Đà Nẵng, cải tạo và bảo tồn cầu Long Biên…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn lời mời của Chủ tịch Ursula von der Leyen tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu lần thứ 3 vào tháng 6/2027, coi đây là cơ hội quan trọng để mở rộng hợp tác về đầu tư, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi năng lượng.

Hai bên nhất trí phát huy vai trò của Tổ Công tác đặc biệt trong triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm mở rộng và tăng cường hơn nữa trao đổi kinh tế, thương mại giữa hai bên; thúc đẩy sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, quản lý khủng hoảng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, thúc đẩy thương mại tự do, thông suốt, không bị cản trở, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Chủ tịch EC Ursula von der Leyen sớm thăm chính thức Việt Nam./.

Theo TTXVN
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