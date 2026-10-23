Ngày 23/10: Giá cao su thế giới nghiêng về chiều giảm

Giá cao su thế giới hôm nay nghiêng về chiều giảm.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 439,20 Yên/kg giảm 0,25%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 440 Yên/kg, giảm 0,86%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,03 Baht (0,03%) xuống mức 96,41 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19,015 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,13%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.640 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,03%.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 11 giao dịch nhiều nhất trên Sàn SHFE gần như đi ngang ở mức 15.690 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 255,40 Cent/kg, giảm 1,05%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 252,60 Cent/kg, giảm 0,75%.

Đà giảm áp đảo với áp lực điều chỉnh thể hiện rõ nhất trên SGX. Mức tăng khá hẹp tại sàn SHFE cho thấy giá có tín hiệu ổn định nhưng chưa đủ mạnh để xác lập xu hướng phục hồi đồng thuận. Tại thị trường Thái Lan và sàn TOCOM cũng đồng loạt giảm, cho thấy sự phân hóa ngay giữa các tháng giao hàng, thị trường vì vậy chưa hình thành hướng đi thống nhất.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su của các doanh nghiệp được khảo sát tiếp tục giữ ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.