Doanh nghiệp

Vinachem và Air Liquide trao biên bản ghi nhớ hợp tác

23:57 | 22/10/2026
(TBTCO) - Ngày 22/10/2026, tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và ông M. Gert Jan Ten Cate - Phó Chủ tịch Tập đoàn Air Liquide đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu, Bỉ.
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Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp, nhân chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.

Vinachem và Air Liquide trao biên bản ghi nhớ hợp tác
Ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Vinachem (phải) và ông M. Gert Jan Ten Cate - Phó Chủ tịch Air Liquide trao Biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Việc trao Biên bản ghi nhớ tại sự kiện đối ngoại cấp cao góp phần tăng cường kết nối giữa Vinachem với đối tác công nghệ quốc tế, mở ra cơ hội nghiên cứu, đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất công nghiệp và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững.

Air Liquide là tập đoàn công nghệ của Pháp có lịch sử hơn một thế kỷ, hoạt động trong các lĩnh vực khí công nghiệp, khí y tế, công nghệ và dịch vụ liên quan. Năm 2025, Tập đoàn đạt doanh thu 26,94 tỷ euro, chủ yếu từ mảng cốt lõi Khí và Dịch vụ; khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) đóng góp 28,6%, trong đó riêng thị trường Pháp chiếm khoảng 12% tổng doanh thu toàn cầu.

Với 65.168 nhân sự hoạt động tại 59 quốc gia, phục vụ hơn 4,3 triệu khách hàng và bệnh nhân, Air Liquide hiện là tập đoàn khí công nghiệp và y tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời giữ vị trí dẫn đầu tại châu Âu và đóng vai trò quan trọng trong nhiều chuỗi cung ứng sản xuất, y tế và điện tử. Tại Pháp, Air Liquide là doanh nghiệp trụ cột, thuộc các chỉ số CAC 40 và Euro Stoxx 50, đồng thời là đối tác quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng và khử carbon công nghiệp.

Mở rộng hợp tác công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, Vinachem và Air Liquide thiết lập khuôn khổ hợp tác không độc quyền, trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ pháp luật. Hai bên hướng tới trao đổi thông tin, đánh giá các cơ hội hợp tác và nghiên cứu những sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, độ tin cậy vận hành, an toàn công nghiệp và hiệu quả kinh doanh.

Trong giai đoạn trước mắt, hai bên ưu tiên rà soát, đánh giá và nghiên cứu các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động tại những cơ sở sản xuất phân đạm. Các nội dung dự kiến bao gồm đánh giá khả năng cải tạo, nâng cấp hệ thống phân tách không khí (ASU) hiện hữu và nghiên cứu tính khả thi của việc triển khai hạng mục thu hồi argon. Các phương án cụ thể sẽ được xem xét trên cơ sở đánh giá kỹ thuật, hiệu quả đầu tư và các phê duyệt cần thiết.

Bên cạnh lĩnh vực phân bón, Vinachem và Air Liquide dự kiến mở rộng trao đổi về ứng dụng khí công nghiệp và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, pin và ắc quy; gia công vật liệu, khai thác và chế biến khoáng sản; sản xuất, tái chế pin và các chuỗi giá trị liên quan. Việc chia sẻ thông tin công nghệ, kinh nghiệm chuyên môn và thị trường sẽ góp phần nhận diện những cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của mỗi bên.

Hai bên cũng quan tâm trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực hydro, amoniac, hydro carbon thấp và hydro tái tạo, hướng tới các ứng dụng hỗ trợ giảm phát thải trong công nghiệp và chuỗi giá trị năng lượng.

Vinachem và Air Liquide trao biên bản ghi nhớ hợp tác
Đoàn công tác Vinachem chụp ảnh lưu niệm cùng ông M. Gert Jan Ten Cate - Phó Chủ tịch Tập đoàn Air Liquide, phụ trách Khối Công nghiệp quy mô lớn – Ngành kinh doanh toàn cầu (Air Liquide Large Industries – World Business Line).

Từng bước hiện thực hóa các cơ hội hợp tác

Để triển khai các nội dung đã thống nhất, Vinachem và Air Liquide dự kiến tổ chức các hội thảo kỹ thuật chuyên đề, trước mắt tập trung vào những vấn đề ưu tiên tại các cơ sở sản xuất phân đạm. Hai bên cũng xem xét trao đổi dữ liệu kỹ thuật, khảo sát hiện trường, thực hiện các đánh giá chuyên môn và nghiên cứu tiền khả thi khi có nhu cầu và đạt được thống nhất về phạm vi triển khai.

Biên bản ghi nhớ đề cập khả năng tổ chức các chuyến thăm, trao đổi kỹ thuật của Vinachem tại các cơ sở nghiên cứu và phát triển phù hợp của Air Liquide ở Pháp, cũng như cơ sở thí điểm cracking amoniac quy mô công nghiệp và các cơ sở hydro liên quan tại khu vực Antwerp-Bruges, Vương quốc Bỉ. Các hoạt động sẽ được xem xét trên cơ sở thống nhất về chương trình, điều kiện tiếp cận, yêu cầu an toàn và các phê duyệt cần thiết.

Sau khi trao Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp xác định đầu mối liên hệ, đề xuất kế hoạch công việc và kết nối các đơn vị, chuyên gia liên quan. Những dự án hoặc giao dịch cụ thể sẽ được xem xét riêng sau khi hoàn thành các đánh giá cần thiết về kỹ thuật, thương mại, pháp lý, tài chính và đáp ứng yêu cầu phê duyệt theo quy định.

Việc Vinachem và Air Liquide trao Biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình kết nối, mở rộng hợp tác quốc tế của Tập đoàn. Trên cơ sở khuôn khổ hợp tác đã thiết lập, Vinachem hướng tới khai thác hiệu quả các cơ hội tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hóa sử dụng năng lượng và nghiên cứu các giải pháp phục vụ chuyển dịch năng lượng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững của ngành hóa chất Việt Nam.

Việc mở rộng hợp tác với Air Liquide cũng phù hợp với định hướng thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, trong đó nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa quản trị và tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ. Thông qua kết nối với các đối tác công nghệ quốc tế, Vinachem hướng tới khai thác hiệu quả các nguồn lực, tiếp cận giải pháp kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước tăng cường năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển công nghiệp và kinh tế đất nước./.

Hải Băng
Từ khóa:
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sản xuất phân đạm tại Vinachem Tập đoàn Air Liquide vương quốc bỉ Nguyễn Hữu Tú Tổng Giám đốc Vinachem vinachem

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