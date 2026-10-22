Chứng khoán

CAEX hoàn tất thẩm định an toàn thông tin cấp độ 4

21:05 | 22/10/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), thành viên hệ sinh thái VPBank, vừa công bố hoàn tất thẩm định an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4, đánh dấu bước tiến trong quá trình đáp ứng các điều kiện tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
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Ngày 22/10, CAEX cho biết, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã thẩm định và đồng ý với đề xuất cấp tiêu chuẩn an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 của doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin cấp độ 4 trước khi vận hành, khai thác. Đây là một trong những điều kiện quan trọng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống, bảo vệ tài sản khách hàng và kiểm soát rủi ro trong hoạt động giao dịch.

Để đáp ứng yêu cầu này, CAEX đã đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ, bao gồm hệ thống giao dịch và khớp lệnh, lưu ký tài sản mã hóa, quản lý ví nóng, ví lạnh và cơ chế bảo mật khóa mật mã. Hệ thống được phát triển trên nền tảng điện toán đám mây riêng, kết hợp trung tâm dữ liệu chính và dự phòng, cùng các giải pháp bảo mật nhiều lớp, giám sát và ứng phó sự cố.

CAEX hoàn tất thẩm định an toàn thông tin cấp độ 4

Về nguồn lực tài chính, CAEX cho biết đã hoàn tất nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, đáp ứng mức vốn điều lệ tối thiểu theo Nghị quyết 05.

Theo đại diện CAEX, việc hoàn tất thẩm định an toàn thông tin cấp độ 4 là cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng nền tảng giao dịch an toàn, minh bạch và có khả năng vận hành bền vững.

Thời gian tới, CAEX sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ, quy trình nghiệp vụ và năng lực vận hành, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia chương trình thí điểm. Doanh nghiệp chỉ triển khai cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa sau khi đáp ứng các yêu cầu pháp luật và được cấp phép theo quy định./.

Mai Tấn
Từ khóa:
thị trường tài sản mã hóa Việt Nam Nghị quyết số 05/2025/NQ CP giải pháp bảo mật nhiều lớp nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng hệ thống giao dịch và khớp lệnh quản lý ví nóng và ví lạnh nền tảng điện toán đám mây riêng

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