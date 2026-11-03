Công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Thông tư số 165/2026/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa được triển khai thí điểm theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng gồm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; tổ chức phát hành tài sản mã hóa; tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo Thông tư, việc báo cáo, công bố thông tin phải bảo đảm chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ, không gây hiểu nhầm. Khi có thay đổi nội dung đã báo cáo, công bố, chủ thể có nghĩa vụ phải cập nhật kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi.

Một yêu cầu đáng chú ý là tổ chức cung cấp dịch vụ và tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nội dung tiếng Anh phải thống nhất với tiếng Việt; trường hợp có sự khác biệt hoặc cách hiểu khác nhau thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

Nghĩa vụ công bố thông tin được thực hiện thông qua một người đại diện theo pháp luật hoặc một cá nhân được người đại diện theo pháp luật ủy quyền. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời của thông tin do người được ủy quyền công bố.

Các tổ chức có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ thông tin đã công bố, báo cáo dưới dạng văn bản, nếu có, và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Thông tin công bố phải được lưu giữ và có thể truy cập trên trang thông tin điện tử của tổ chức tối thiểu 5 năm.

Đối với việc lựa chọn tài sản mã hóa đưa vào giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ phải công bố trên trang thông tin điện tử của mình tối thiểu 7 ngày trước ngày chính thức giao dịch. Trường hợp quyết định hủy bỏ hoặc hạn chế giao dịch, thời gian công bố trước cũng tối thiểu 7 ngày.

Hướng dẫn chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa. Ảnh: T.L

Thông tư đồng thời quy định việc công bố báo cáo tài chính định kỳ. Nếu tổ chức cung cấp dịch vụ là công ty mẹ, tổ chức phải công bố cả báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất. Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên thực hiện kiểm toán, soát xét phải thuộc diện được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Trong giờ giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ phải công khai thông tin về tổng số loại tài sản mã hóa được phép giao dịch, tình trạng từng loại, giá và khối lượng của giao dịch gần nhất, giá cao nhất và thấp nhất trong ngày, cùng mức biến động giá. Các thông tin phải công khai còn có tối thiểu ba mức giá chào mua, chào bán tốt nhất còn lại sau khớp lệnh và khối lượng tương ứng; giá trị giao dịch mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài theo từng loại tài sản mã hóa.

Hằng ngày, tổ chức phải công bố dữ liệu của ngày giao dịch liền trước, trong đó có mức độ dao động giá, số lượng lệnh, khối lượng đặt mua, bán và giá trị tương ứng; khối lượng, giá trị giao dịch của từng loại tài sản mã hóa.

Với tổ chức phát hành, thông tin phải được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ và tổ chức phát hành. Trước khi chào bán, phát hành, tổ chức phát hành phải công bố bản cáo bạch theo quy định. Nếu sửa đổi, bổ sung bản cáo bạch, thông tin thay đổi phải được công bố trong vòng 24 giờ.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành, tổ chức phát hành phải công bố kết quả. Định kỳ 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành cho đến khi hoàn thành toàn bộ cam kết với nhà đầu tư được nêu trong bản cáo bạch, nếu có, tổ chức phải công bố tình hình thực hiện các cam kết.

Theo dõi hoạt động giao dịch, lưu ký và sự cố công nghệ

Cùng với các nghĩa vụ công khai thông tin, Thông tư thiết lập chế độ báo cáo đối với hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp nhận báo cáo, thông tin công bố từ các tổ chức này trong phạm vi điều chỉnh của Thông tư.

Chậm nhất vào 15 giờ hằng ngày, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động giao dịch tài sản mã hóa trong ngày giao dịch liền trước.

Định kỳ vào ngày 10 hằng tháng, tổ chức báo cáo tình hình thị trường giao dịch của tháng liền trước, đồng thời thông tin cho Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định. Cũng tại thời điểm này, tổ chức phải báo cáo các giao dịch có dấu hiệu vi phạm theo quy trình giám sát đã được xử lý trong tháng liền trước và hoạt động tự doanh.

Đối với hoạt động lưu ký, dữ liệu của tuần liền trước phải được báo cáo vào thứ Hai hằng tuần. Ngoại trừ trường hợp xử lý sự cố hệ thống theo quy trình đã công bố, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo trước khi thay đổi vận hành hệ thống ảnh hưởng đến việc tách biệt tài sản khách hàng hoặc cơ chế phân bổ tài sản giữa ví nóng và ví lạnh.

Trường hợp sử dụng dịch vụ lưu ký của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa khác, tổ chức phải báo cáo tối thiểu 7 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ. Thông tin tổng hợp tài sản khách hàng được báo cáo theo kỳ 6 tháng, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Về duy trì điều kiện cấp phép, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo danh sách cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức vào ngày 10 hằng tháng. Những thay đổi về một số vị trí quản lý, nhân sự công nghệ và nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thuộc trường hợp quy định phải được báo cáo trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thay đổi, kèm đánh giá việc duy trì điều kiện cấp phép.

Thông tư cũng đặt ra thời hạn cụ thể với sự cố công nghệ. Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện sự cố công nghệ thông tin làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch cho khách hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mô tả sự cố và phương án khắc phục.

Đối với giao dịch của một số nhân sự quản lý và người có liên quan, Thông tư yêu cầu báo cáo trước tối thiểu 3 ngày. Phạm vi áp dụng gồm thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc công nghệ của tổ chức cung cấp dịch vụ và người có liên quan của họ khi giao dịch loại tài sản mã hóa đã được đưa vào giao dịch tại tổ chức đó. Báo cáo phải nêu rõ số lượng, thời gian và phương thức dự kiến giao dịch.

Thông tư số 165/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/12/2026. /.