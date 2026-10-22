Thị trường

Ngày 22/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương tiếp tục lùi sâu

06:33 | 22/10/2026
Giá heo hơi tại nhiều địa phương hôm nay (22/10) tiếp tục lùi sâu do áp lực xả hàng. Hiện giá heo hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg.
aa
Ngày 22/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương tiếp tục lùi sâu
Giá heo hơi hôm nay chưa dứt đà giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm sau phiên điều chỉnh mạnh trên diện rộng trước đó. Theo khảo sát, giá heo hơi tại 7 địa phương giảm thêm 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua toàn khu vực xuống còn 49.000 - 50.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, miền Bắc không còn địa phương nào giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg, sau khi ba địa phương cuối cùng duy trì ngưỡng này trong phiên trước cũng điều chỉnh giảm.

Hiện mức giá cao nhất khu vực là 50.000 đồng/kg, được ghi nhận tại 10 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La, Cao Bằng, Hà Nội và Hưng Yên.

Trong ngắn hạn, giá heo hơi khu vực phía Bắc có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ lượng heo đến kỳ xuất chuồng và nhu cầu thu mua của thương lái, doanh nghiệp. Nếu sức mua chưa cải thiện, thị trường có khả năng tiếp tục dao động ở vùng giá hiện tại.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm tại một số địa phương, tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bộ. Cụ thể, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế cùng giảm thêm 1.000 đồng/kg, xuống còn 47.000 đồng/kg.

Với mức điều chỉnh này, 4 địa phương trên cùng Gia Lai trở thành nhóm có giá heo hơi thấp nhất cả nước.

Trong khi đó, các địa phương còn lại tại miền Trung - Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới. Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức thu mua 48.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá heo hơi giữ nguyên mức 49.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với giá 52.000 đồng/kg, cao hơn 5.000 đồng/kg so với nhóm địa phương có giá thấp nhất.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận thêm một số điểm giảm giá, nhưng mức độ biến động đã thu hẹp đáng kể.

Theo khảo sát, Đồng Tháp và Cần Thơ là hai địa phương tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đồng Tháp xuống mức 48.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ giảm còn 47.000 đồng/kg.

Đây cũng là mức giá thấp nhất tại khu vực phía Nam. Các địa phương còn lại tiếp tục duy trì mức thu mua của phiên trước.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng giữ mức 52.000 đồng/kg, cao nhất miền Nam. Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long ổn định tại mức 48.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hiện dao động trong khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, mặc dù đà giảm kỷ lục của phiên trước đã chững lại đôi chút, áp lực xả hàng vẫn đẩy nhiều địa phương lùi sâu hơn, đập tan hoàn toàn các mốc cản cũ và nới rộng biên độ giá toàn quốc về khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Ngày 19/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương chạm mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 19/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương chạm mốc 50.000 đồng/kg

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Doanh nghiệp Hàn Quốc ghi nhận nỗ lực đổi mới và đồng hành của cơ quan thuế, hải quan

Doanh nghiệp Hàn Quốc ghi nhận nỗ lực đổi mới và đồng hành của cơ quan thuế, hải quan

Sửa Luật Chứng khoán: Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở không gian phát triển thị trường

Sửa Luật Chứng khoán: Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở không gian phát triển thị trường

Khối ngoại tiếp tục gom mạnh TCB, dòng tiền trở lại nhóm cổ phiếu lớn

Khối ngoại tiếp tục gom mạnh TCB, dòng tiền trở lại nhóm cổ phiếu lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao hiệu quả Quỹ Bảo hiểm xã hội nhưng không đánh đổi an toàn

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao hiệu quả Quỹ Bảo hiểm xã hội nhưng không đánh đổi an toàn

Đọc thêm

Ngày 21/10: Giá bạc trong nước tăng, thế giới giảm về 57,528 USD/ounce

Ngày 21/10: Giá bạc trong nước tăng, thế giới giảm về 57,528 USD/ounce

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (21/10) biến động trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 240.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,81% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 21/10: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/10: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (21/10) tiếp tục tăng 800 - 900 đồng/kg đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu neo cao ở mức 137.500 - 140.000 đồng/kg.
Ngày 21/10 Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 21/10 Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá lúa tươi hôm nay (21/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán vẫn chậm. Cụ thể, giá lúa tươi Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg….
Ngày 21/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tiếp tục phân hóa

Ngày 21/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tiếp tục phân hóa

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (21/10) tiếp tục phân hóa. Trong khi giá cao su tại Thượng Hải đồng loạt giảm ở tất cả kỳ hạn, thị trường Nhật Bản và Singapore tăng giảm đan xen, cho thấy xu hướng phục hồi chưa thực sự vững chắc.
Xóa dần bù chéo giá điện, thu hút vốn tư nhân đầu tư lưới điện truyền tải

Xóa dần bù chéo giá điện, thu hút vốn tư nhân đầu tư lưới điện truyền tải

(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đề xuất lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, bổ sung dự án lưới điện truyền tải theo hình thức đối tác công tư nhằm thu hút nguồn lực xã hội.
Sửa đổi 4 luật, tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại và cạnh tranh

Sửa đổi 4 luật, tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại và cạnh tranh

(TBTCO) - Chiều 20/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đến ngày 15/10 đạt 945,07 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đến ngày 15/10 đạt 945,07 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu Cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 945,07 tỷ USD. Trong đó: xuất khẩu đạt 463,7 tỷ USD; nhập khẩu đạt 481,37 tỷ USD; nhập siêu 17,66 tỷ USD.
Ngày 20/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 20/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/10) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 827.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 853.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,80% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cải cách thể chế, tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp tăng tốc phát triển

Cải cách thể chế, tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp tăng tốc phát triển

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Infographics: Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 837 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 837 thủ tục hành chính

Giá vàng hôm nay ngày 22/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm đến 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm đến 500.000 đồng/lượng

Ngày 22/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 22/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 22/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương tiếp tục lùi sâu

Ngày 22/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương tiếp tục lùi sâu

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 22/10: Giá cao su thế giới tiếp đà suy yếu, trong nước ổn định

Ngày 22/10: Giá cao su thế giới tiếp đà suy yếu, trong nước ổn định

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

"Phất cờ lệnh" giảm lãi suất, ngân hàng dồn dập nhập cuộc

"Phất cờ lệnh" giảm lãi suất, ngân hàng dồn dập nhập cuộc

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất