Ngày 19/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương chạm mốc 50.000 đồng/kg

Giá heo hơi tuần qua giảm tới 3.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi vừa khép lại một tuần giao dịch với xu hướng giảm chiếm ưu thế tại nhiều địa phương.

Theo khảo sát, giá thu mua heo hơi trong khu vực giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, đưa mặt bằng giao dịch xuống còn 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, những mức giá cao từng xuất hiện vào đầu tuần đã lần lượt biến mất, khiến thị trường miền Bắc không còn địa phương nào thu mua 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Hiện mức giá cao nhất khu vực chỉ còn 52.000 đồng/kg, được ghi nhận tại 10 tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên.

Trong khi đó, nhóm địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực đã mở rộng lên 5 tỉnh gồm Tuyên Quang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú Thọ và Lào Cai, cùng giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hiện chỉ còn dao động trong khoảng 51.000 - 52.000 đồng/kg, với khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ 1.000 đồng/kg.

Diễn biến này phản ánh sự thu hẹp đáng kể của biên độ giá giữa các địa phương, đồng thời cho thấy mặt bằng thu mua toàn khu vực đã dịch chuyển xuống vùng thấp hơn. Việc giá heo hơi liên tục giảm trong tuần cho thấy thị trường phía Bắc vẫn đang chịu sức ép điều chỉnh, dù mức giảm tại từng phiên chủ yếu là 1.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng trải qua một tuần điều chỉnh đáng chú ý. Theo khảo sát, giá heo hơi tại khu vực này giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, đưa mặt bằng giao dịch xuống còn 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức giá trên 53.000 đồng/kg đã không còn xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào trong khu vực.

Hiện miền Trung - Tây Nguyên có 4 địa phương cùng giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg, gồm Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Đây cũng là nhóm địa phương có giá heo hơi thấp nhất cả nước.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức giá cao nhất khu vực, đạt 53.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg.

Như vậy, mặt bằng giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên đang có sự phân hóa tương đối rõ, với khoảng cách 3.000 đồng/kg giữa địa phương cao nhất và thấp nhất.

Nhóm địa phương giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg đã mở rộng nhanh trong những phiên cuối tuần. Trước đó, Đắk Lắk và Khánh Hòa là những địa phương duy trì mức giá thấp nhất. Sau đó, Gia Lai và Đà Nẵng lần lượt giảm xuống cùng ngưỡng 50.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá không chỉ tập trung tại một vài địa phương mà đã lan rộng hơn trong khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi giá thu mua giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg trong tuần qua. Theo khảo sát mới nhất, giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố phía Nam hiện dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh tiếp tục là ba địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực, cùng đạt 53.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Vĩnh Long giảm xuống còn 50.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá thấp nhất miền Nam.

Các địa phương còn lại gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng duy trì mức 51.000 đồng/kg.

Trong tuần qua, giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh đã giảm xuống dưới mốc 54.000 đồng/kg, khiến mức giá này không còn xuất hiện tại thị trường phía Nam.

Cùng với đó, việc Vĩnh Long giảm về 50.000 đồng/kg đã đưa vùng giá thấp nhất cả nước mở rộng sang miền Nam.

Tính chung cả ba miền, giá heo hơi hôm nay dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg, với 5 địa phương cùng ghi nhận mức thấp nhất 50.000 đồng/kg.

Nhóm này gồm Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Vĩnh Long. Trong khi đó, mức giá cao nhất 53.000 đồng/kg chỉ còn được ghi nhận tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh./.