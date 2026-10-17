Thị trường

Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

11:10 | 17/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/10) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 774.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 773.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,77% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
aa
Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm
Giá bạc hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 10h55 giờ ngày 17/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.989.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.051.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 29.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.989.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.051.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.989.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.340.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 53.039.867 đồng/kg (mua vào) và 54.693.197 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 10h55 ngày 17/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 56,996 USD/ounce, giảm 0,77% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới đảo chiều giảm. Trước đó, đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu thúc đẩy nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Bên cạnh diễn biến trên thị trường tài chính, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông.

Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Tuy nhiên, triển vọng giá bạc vẫn chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy nền kinh tế vẫn có những tín hiệu tích cực, khiến thị trường gia tăng dự báo Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong kỳ họp tháng này. Theo công cụ CME FedWatch được dẫn trong nguồn tin, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này ở mức khoảng 72%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được dự báo lên tới 92%.

Diễn biến lãi suất và sức mạnh của đồng USD sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá bạc trong thời gian tới. Nếu lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến, sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như bạc có thể chịu sức ép. Ngược lại, nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng có thể tiếp tục hỗ trợ kim loại quý này./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc thế giới giá bạc giao ngay giá bạc trong nước

Bài liên quan

Ngày 16/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 57,234 USD/ounce

Ngày 16/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 57,234 USD/ounce

Ngày 15/10: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm đan xen

Ngày 15/10: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm đan xen

Ngày 14/10: Giá bạc tiếp đà giảm

Ngày 14/10: Giá bạc tiếp đà giảm

Dành cho bạn

Thị trường tiền tệ tuần 12 - 16/10: Bơm ròng trở lại sau đợt hút mạnh 90.000 tỷ đồng, USD tự do rớt giá

Thị trường tiền tệ tuần 12 - 16/10: Bơm ròng trở lại sau đợt hút mạnh 90.000 tỷ đồng, USD tự do rớt giá

Ngày 17/10: Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng cao

Ngày 17/10: Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng cao

Ngày 17/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng

Ngày 17/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng

Sandbox tài sản mã hóa tạo động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng

Sandbox tài sản mã hóa tạo động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 9 tháng tăng hơn 24% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 9 tháng tăng hơn 24% so với cùng kỳ

Hải quan khu vực XII lan tỏa sáng kiến số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Hải quan khu vực XII lan tỏa sáng kiến số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Đọc thêm

Cao su Việt đang có lợi thế về giá

Cao su Việt đang có lợi thế về giá

(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp nhận định, giá cao su tự nhiên toàn cầu đang neo ở đỉnh nhiều năm với mức tăng đột biến lên tới 68%, nguồn cung cao su những tháng cuối năm 2026 dự báo vẫn sụt giảm, theo đó, nhu cầu đang mở ra cơ hội lớn, hứa hẹn giá tiếp tục neo cao dịp cuối năm.
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule

(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee với số tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mà Cục khẳng định không cấp.
Đồng chịu áp lực kép, giảm phiên thứ ba liên tiếp

Đồng chịu áp lực kép, giảm phiên thứ ba liên tiếp

(TBTCO) - Đóng cửa phiên, giá đồng COMEX giảm 1,56%, xuống còn 14.454 USD/tấn - nối dài chuỗi suy yếu sang phiên thứ 3. Đà giảm của giá đồng đến từ sức ép đồng thời của các yếu tố vĩ mô tại Mỹ và triển vọng nhu cầu yếu hơn tại Trung Quốc.
Giá nông sản cơ bản ổn định, chủ động ứng phó áp lực tăng cuối năm

Giá nông sản cơ bản ổn định, chủ động ứng phó áp lực tăng cuối năm

(TBTCO) - Giá nông sản trong nước cơ bản ổn định theo quy luật cung - cầu và mùa vụ, nguồn cung được bảo đảm. Tuy nhiên, áp lực chi phí đầu vào và nhu cầu thực phẩm tăng dịp cuối năm đòi hỏi Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo sát thị trường, chủ động nguồn cung, kiểm soát các yếu tố gây tăng giá bất hợp lý.
Muốn vào nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp Việt phải bán giải pháp chứ không chỉ bán hàng

Muốn vào nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp Việt phải bán giải pháp chứ không chỉ bán hàng

(TBTCO) - HORECA (Hotel - Restaurant - Catering/Café) đang lan từ các đô thị lớn đến những địa phương có thế mạnh du lịch, nhưng theo các chuyên gia trong ngành này, doanh nghiệp Việt chỉ đi xa được khi hiểu đúng hệ sinh thái và biết bán giải pháp thay vì chỉ bán hàng.
Giá dầu thế giới ngày 16/10 hạ nhiệt

Giá dầu thế giới ngày 16/10 hạ nhiệt

(TBTCO) - Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường quốc tế và trong nước có xu hướng đi xuống, dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 105,9 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 97,62 USD/thùng, giảm 0,36%.
Ngày 16/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 16/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay (16/10) tăng 300 - 500 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.600 - 93.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi giá thu mua tại tất cả các địa phương được khảo sát đồng loạt tăng 500 đồng/kg.
Chủ động điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm

Chủ động điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để kiểm soát CPI bình quân năm 2026 theo mục tiêu khoảng 4,5%, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm đời sống nhân dân và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Năm 2027: Đầu tư có trọng tâm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra

Năm 2027: Đầu tư có trọng tâm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra

Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Chủ tịch Quốc hội: Quyết sách của Quốc hội phải nhanh, đúng, trúng, khả thi

Chủ tịch Quốc hội: Quyết sách của Quốc hội phải nhanh, đúng, trúng, khả thi

Đã chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người

Đã chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người

Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt - tự hào Thương hiệu quốc gia

Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt - tự hào Thương hiệu quốc gia

Tỷ giá USD hôm nay (17/10): USD tự do giảm sâu, DXY mất mốc 102 điểm trước thềm cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/10): USD tự do giảm sâu, DXY mất mốc 102 điểm trước thềm cuộc họp Fed

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Ngày 17/10: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/10: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 17/10: Giá heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh

Ngày 17/10: Giá heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia có xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư

Phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia có xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Bộ Tài chính điều chỉnh cách chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Tài chính điều chỉnh cách chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công