Thời sự

Chủ tịch Quốc hội: Quyết sách của Quốc hội phải nhanh, đúng, trúng, khả thi

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
10:21 | 17/10/2026
(TBTCO) - Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Những quyết sách của Quốc hội phải thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn”.
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Sáng 17/10, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể.

Tham dự Phiên khai mạc có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các nguyên Thường trực Ban Bí thư Phạm Thế Duyệt, Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Chủ tịch Quốc hội: Quyết sách của Quốc hội phải nhanh, đúng, trúng, khả thi
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc. Ảnh: Đức Thanh.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Về phía Quốc hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội thuộc 34 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Kỳ họp thứ 2 diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chỉ sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất gần 2 tháng. Điều này thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội: Quyết sách của Quốc hội phải nhanh, đúng, trúng, khả thi

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Đức Thanh

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 4 đã xem xét, thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, với tinh thần tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo.

Theo đó, tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài; đồng thời gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân.

Từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Những quyết sách của Quốc hội phải thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn”.

Điều này tiếp tục đặt ra yêu cầu cao đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế với tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Kỳ họp thứ 2 có khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, mang tính chiến lược. Quốc hội sẽ tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác lập pháp; kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác; hoạt động giám sát.

Về công tác lập pháp, dự kiến Quốc hội xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. “Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đáng chú ý, nhiều dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội: Quyết sách của Quốc hội phải nhanh, đúng, trúng, khả thi
Các đại biểu Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên khai mạc. Ảnh: Đức Thanh

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành khối lượng lớn các dự án luật, nghị quyết theo chương trình, mà quan trọng hơn, các luật, nghị quyết được ban hành phải bảo đảm chất lượng, tính khả thi, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027. Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Thông qua các nội dung này, Quốc hội tiếp tục thực hiện trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, gắn hoạt động giám sát với việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng

Nhấn mạnh yêu cầu đối với Kỳ họp có khối lượng công việc đặc biệt lớn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: “Khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, đối với những vấn đề đã rõ, có đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn, cần tập trung xem xét, quyết định kịp thời. Đối với những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau, phải phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thông điệp: “Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn”. Theo Chủ tịch Quốc hội, mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát cũng như tính khả thi và hiệu quả.

Đây là yêu cầu xuyên suốt nhằm bảo đảm các quyết sách của Quốc hội không chỉ đáp ứng yêu cầu về tiến độ, mà còn thực sự có chất lượng, tạo được chuyển biến trong thực tiễn, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội: Quyết sách của Quốc hội phải nhanh, đúng, trúng, khả thi

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Đức Thanh

Đối với các vị đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân và đất nước; tham dự đầy đủ các phiên họp, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp những ý kiến sâu sắc, thiết thực và chấp hành nghiêm Nội quy Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý, mỗi ý kiến, mỗi quyết định của đại biểu Quốc hội phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Bày tỏ tin tưởng Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với chất lượng tốt nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia; đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc; đủ bền để nối tiếp trách nhiệm qua nhiều thế hệ; đủ mở để thích ứng với những thay đổi chưa thể biết trước”.

Hoàng Yến
Từ khóa:
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc kỳ họp quyết sách

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