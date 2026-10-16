Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 18/10/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 22/9, tại New York (Hoa Kỳ). Ảnh: TTXVN

Thụy Sĩ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 10/1971 và đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 1/2025. Ngày 12/6/2026, Chính phủ Thụy Sĩ đã thông qua việc ký kết Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Thụy Sĩ và Việt Nam.

Tại chiến lược Đông Nam Á giai đoạn 2023 - 2026 do Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ công bố, Việt Nam được coi là đối tác ưu tiên của Thụy Sĩ tại Đông Nam Á.

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 trong ASEAN của Thụy Sĩ, sau Singapore, Thái Lan và Malaysia.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Thụy Sĩ những năm qua tăng trưởng tích cực, tăng từ 863,5 triệu USD năm 2020 lên 1,043 tỷ USD năm 2025.

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 8/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước đạt 716,02 triệu USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu 583,61 triệu USD và xuất khẩu sang Thụy Sĩ 132,41 triệu USD.

Ngày 2/7/2026, Việt Nam và khối EFTA đã ra tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán về hiệp định thương mại tự do. Hai nước đang gấp rút chuẩn bị cho việc ký hiệp định giữa Việt Nam và các nước EFTA trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ vào tháng 10/2026.

Về Đầu tư, theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, tính đến tháng 9/2026, Thụy Sĩ là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu tại Việt Nam, sau Hà Lan (15,49 tỷ USD), Luxembourg (7,78 tỷ USD), Vương quốc Anh (4,68 tỷ USD), Pháp (3,92 tỷ USD) và Đức (3,14 tỷ USD).

Với 244 dự án FDI còn hiệu lực và tổng vốn FDI đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD, Thụy Sĩ đứng thứ 20/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Một số tập đoàn lớn của Thụy Sĩ đầu tư tại Việt Nam gồm Nestlé (thực phẩm, đồ uống), Novatis/Ciba - Sandoz (hóa dược), Roche (dược phẩm), ABB (thiết bị điện, xây dựng trạm biến thế), Sulzer (cơ khí, thiết bị điện), SGS (giám định), Escatec (thiết bị điện tử), Ringier (in ấn), André/ CIE (thương mại) và một số doanh nghiệp khác…

Về hợp tác phát triển, Thụy Sĩ là một trong số ít các nước Tây Âu duy trì viện trợ phát triển và hợp tác kinh tế đối với Việt Nam. Từ năm 1992 đến nay, nguồn ODA Thụy Sĩ dành cho Việt Nam trên 800 triệu USD. Tháng 5/2025, Thụy Sĩ đã công bố Chương trình hợp tác phát triển Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 - 2028 với số vốn ODA 50 triệu USD.