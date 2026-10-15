Thời sự

Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17/10

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
19:18 | 15/10/2026
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 18/10/2026.
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Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 15/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 18/10/2026.

Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17/10
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 22/9, tại New York (Hoa Kỳ). Ảnh: TTXVN

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Sỹ đang phát triển hết sức tích cực. Tháng 1/2025, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện. Năm 2026 là năm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thụy Sỹ hiện là đối tác thương mại đầu tư quan trọng của Việt Nam tại châu Âu với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 1 tỷ USD; đứng thứ 6 trong EU về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, lao động, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Thụy Sỹ sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và tham dự một số hoạt động quan trọng khác tại Việt Nam.

Hà My
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