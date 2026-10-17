Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón chính thức Tổng thống Thuỵ Sĩ

(TBTCO) - Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó xem xét, thông qua 43 dự án và cho ý kiến về 4 dự án. Những dự án trình xem xét, thông qua có Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đất đai (sửa đổi).