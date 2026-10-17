Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón chính thức Tổng thống Thuỵ Sĩ

(TBTCO) - Tối 16/10, Bộ Công thương và Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chuyển mạnh từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị, từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.
(TBTCO) - Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó xem xét, thông qua 43 dự án và cho ý kiến về 4 dự án. Những dự án trình xem xét, thông qua có Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đất đai (sửa đổi).
(TBTCO) - Ngày 16/10/2026, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt Kế hoạch hành động của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược An ninh quốc gia.
(TBTCO) - Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 16/10.
(TBTCO) - Sáng 16/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối hơn 40 nghìn điểm cầu trên cả nước. Đảng bộ Bộ Tài chính có gần 50 nghìn đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết.
(TBTCO) - Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức diễn ra vào sáng nay 16/10.