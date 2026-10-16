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Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

06:20 | 16/10/2026
Giá heo hơi hôm nay (16/10) giảm 1.000 đồng/kg tại 3 địa phương miền Bắc và miền Trung, trong khi miền Nam đi ngang. So với hôm qua, số địa phương điều chỉnh giảm đã thu hẹp đáng kể, cho thấy thị trường đang có xu hướng ổn định trở lại sau đợt giảm giá trên diện rộng.
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Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm
Giá heo hơi cả nước hôm nay duy trì từ 50.000 - 54.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tương đối ổn định sau phiên giảm mạnh trước đó. Theo khảo sát, Phú Thọ là địa phương duy nhất trong khu vực tiếp tục điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 52.000 đồng/kg.

Các tỉnh, thành phố còn lại đều giữ nguyên mức giá so với ngày hôm trước. Cụ thể, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Điện Biên tiếp tục duy trì mức thu mua cao nhất miền Bắc, đạt 53.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Lào Cai vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, đứng ở mức 51.000 đồng/kg.

10 tỉnh, thành phố còn lại cùng ghi nhận giá thu mua 52.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg, không thay đổi về biên độ so với phiên trước.

Đáng chú ý, sau khi nhiều địa phương đồng loạt giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg trong ngày 15/10, thị trường phía Bắc đã xuất hiện tín hiệu chững lại. Việc chỉ còn một địa phương tiếp tục giảm giá cho thấy áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn đã phần nào dịu bớt, dù chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi rõ rệt.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận những biến động giảm nhẹ. Theo đó, Quảng Trị và Quảng Ngãi cùng giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Các địa phương còn lại duy trì mức giá ổn định. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực, đạt 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn đứng ở mức 50.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Đây là hai địa phương đã ghi nhận mức giá thấp nhất trong phiên ngày 15/10 và tiếp tục duy trì ngưỡng này trong sáng nay.

Giá heo hơi tại các địa phương còn lại trong khu vực dao động quanh mức 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện duy trì trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục là khu vực có biên độ chênh lệch giá lớn nhất cả nước.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay hoàn toàn đi ngang. Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM tiếp tục duy trì mức thu mua cao nhất khu vực, đạt 54.000 đồng/kg. Cà Mau đứng ở mức 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam tiếp tục dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Tính chung cả nước, giá heo hơi hôm nay duy trì trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg, với mức giảm 1.000 đồng/kg chỉ xuất hiện tại Phú Thọ, Quảng Trị và Quảng Ngãi. So với phiên trước, số địa phương điều chỉnh giảm đã thu hẹp đáng kể, cho thấy thị trường đang có xu hướng ổn định trở lại sau đợt giảm giá trên diện rộng./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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