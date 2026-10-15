Chứng khoán

UBCKNN và JICA hợp tác nâng cao năng lực giám sát thị trường chứng khoán

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
20:33 | 15/10/2026
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tiếp tục triển khai hợp tác kỹ thuật, tập trung vào giám sát thị trường, quản lý tổ chức trung gian và tăng cường công bố thông tin, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
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Từ ngày 9 đến 15/10/2026, tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, UBCKNN phối hợp với JICA triển khai đợt công tác thứ 10 của Đoàn chuyên gia JICA và tổ chức cuộc họp lần thứ 5 của Ủy ban Điều phối chung (JCC5). Các hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam”.

Trong đợt công tác, hai bên tiếp tục trao đổi, phối hợp triển khai các nội dung hợp tác kỹ thuật trọng tâm, gồm giám sát thị trường, quản lý các tổ chức trung gian, hoạt động niêm yết, chào bán chứng khoán và tăng cường công bố thông tin.

UBCKNN và JICA hợp tác nâng cao năng lực giám sát thị trường chứng khoán
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: SSC

Thông qua các hoạt động này, cơ quan quản lý và thành viên thị trường có thêm điều kiện tiếp cận kinh nghiệm, thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực quản lý, giám sát, hướng tới bảo đảm tính công bằng, minh bạch và hiệu quả vận hành thị trường.

Tại cuộc họp JCC5, các bên rà soát tình hình triển khai dự án, trao đổi về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tham gia và thảo luận những nội dung cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Hai bên ghi nhận sự phối hợp tích cực giữa UBCKNN, JICA, Đoàn chuyên gia và các thành viên thị trường từ khi triển khai dự án năm 2024 đến nay; đồng thời nhấn mạnh vai trò của trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực thực thi trong các lĩnh vực hợp tác.

Các nội dung hợp tác có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh FTSE Russell đã công bố quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quản lý, giám sát, minh bạch thông tin và hiệu quả vận hành.

Thời gian tới, UBCKNN và JICA tiếp tục phối hợp triển khai dự án, chú trọng nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thúc đẩy áp dụng chuẩn mực, thông lệ quốc tế, góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiệu quả, an toàn và bền vững./.

Mai Tấn
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