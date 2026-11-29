Một góc Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa.

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Sở Xây dựng Thanh Hóa, tham gia ý kiến đối với phương án nghiên cứu lấn biển mở rộng không gian phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo cơ quản quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, vị trí, phạm vi nghiên cứu lấn biển thuộc phạm vi điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn theo Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060.

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xác định mục tiêu kế thừa các quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, đồng thời phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn theo hướng đa ngành, đa trụ cột, gồm công nghiệp, cảng biển, logistics, đô thị và dịch vụ.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng xác định đề xuất nghiên cứu lấn biển của Sở Xây dựng Thanh Hóa nhằm mở rộng không gian phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn có cơ sở để xem xét trong quá trình nghiên cứu, lập điều chỉnh quy hoạch chung. Đây là ý kiến đối với phương án nghiên cứu, chưa phải quyết định phê duyệt phạm vi lấn biển hoặc chấp thuận triển khai Dự án.

Đối với sự phù hợp của vị trí, phạm vi nghiên cứu và định hướng phát triển không gian với quy hoạch phát triển cảng biển, hoạt động cảng biển, luồng hàng hải cùng các công trình hàng hải, đường thủy nội địa có liên quan, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa nghiên cứu nội dung ý kiến của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ tại phụ lục kèm theo công văn.

Bộ Xây dựng đồng thời lưu ý, việc triển khai các hoạt động lấn biển phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.

Trước đó, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã rà soát các quy hoạch liên quan, tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị và tổ chức nghiên cứu sơ bộ phương án lấn biển nhằm mở rộng không gian phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo phương án được đề xuất, khu vực nghiên cứu lấn biển nằm ven biển phía Bắc Khu kinh tế Nghi Sơn, kéo dài từ núi Thủi đến núi Du Xuyên và mở rộng về phía Nam núi Du Xuyên đến khu vực phía Nam cửa sông Bạng hiện hữu, với tổng diện tích dự kiến khoảng 525 ha.

Sở Xây dựng Thanh Hóa đề xuất nghiên cứu hình thành tại đây một không gian kinh tế - đô thị biển đa chức năng, bao gồm khu thương mại tự do, khu phi thuế quan, khu thương mại - dịch vụ quốc tế, khu logistics giá trị cao và kho ngoại quan.

Các chức năng khác được nghiên cứu gồm khu thương mại, tài chính, văn phòng, du lịch, vui chơi giải trí, kinh tế ban đêm, khu đô thị và bất động sản cao cấp.

Khu vực dự kiến lấn biển tiếp giáp các khu chức năng đô thị, dịch vụ và hệ thống hạ tầng hiện hữu trên đất liền, có khả năng kết nối với các khu vực phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn.

Về phía Nam, khu vực này tiếp giáp cửa sông Bạng và không gian quy hoạch mở rộng khu bến cảng Bắc Nghi Sơn, trong khi phía Đông là vùng nước biển liên quan đến hoạt động và định hướng phát triển cảng biển Nghi Sơn.

Theo Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 7/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 có tổng diện tích khoảng 106.000 ha, trong đó diện tích đất liền và hải đảo khoảng 66.497,57 ha, diện tích mặt nước biển khoảng 39.502,43 ha.

Hiện nay UBND tỉnh Thanh Hóa đang triển khai lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060 theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Song song với quá trình này, địa phương cũng rà soát các nội dung điều chỉnh cục bộ để đáp ứng yêu cầu triển khai các công trình, dự án trọng điểm, bảo đảm thống nhất với định hướng điều chỉnh tổng thể và quy hoạch phát triển cảng biển Thanh Hóa.