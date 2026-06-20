Tài chính

Sớm khởi động giai đoạn 1 dự án LNG Công Thanh:

Giúp Thanh Hóa tăng thu ngân sách 10.000 tỷ đồng/năm

Trí Dũng

Trí Dũng

07:04 | 20/06/2026
(TBTCO) - Tỉnh Thanh Hóa đã có những bước đi quan trọng nhằm triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Giai đoạn 1 dự án đưa vào hoạt động sẽ góp phần giúp Thanh Hóa tăng thu ngân sách thêm 10.000 tỷ đồng/năm.
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Nhu cầu cấp thiết và lợi thế của Thanh Hóa

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, việc đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh là hết sức cấp thiết. Dự án có công suất khoảng 1.500 MW, được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung điện ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và góp phần thực hiện cam kết chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững.

Thanh Hóa hiện có những lợi thế đáng kể so với các địa phương khác. Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn là một trong những KKT trọng điểm quốc gia, đã có sẵn hệ thống cảng nước sâu, hạ tầng giao thông và lưới điện truyền tải. Đây là điều kiện quan trọng để tiếp nhận, lưu trữ và vận chuyển khí LNG. Ngoài ra, Thanh Hóa cũng có lợi thế về quỹ đất sạch, đã được rà soát để bố trí diện tích cho dự án mà không phát sinh nhiều chi phí giải phóng mặt bằng.

Giúp Thanh Hóa tăng thu ngân sách 10.000 tỷ đồng/năm
Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh đi vào vận hành sẽ góp phần bổ sung khoảng 8 - 9 tỷ kWh/năm cho hệ thống điện miền Bắc giai đoạn 2026 - 2030.

Đến thời điểm hiện tại, tiến độ các dự án điện khí LNG trên cả nước đa phần vẫn chậm do phải hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý và cân nhắc phương án tài chính.

Tuy nhiên, dự án LNG tại Thanh Hóa được đánh giá có nhiều thuận lợi hơn. KKT Nghi Sơn đã có hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng cho kết nối cảng nhập LNG và truyền tải điện. Việc tích hợp dự án vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (PDP8) và sự ủng hộ từ chính quyền tỉnh Thanh Hóa sẽ giúp quá trình triển khai rút ngắn đáng kể so với các địa phương khác. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng tích cực, chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xin ý kiến chỉ đạo từ các bộ, ngành nhằm tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Để dự án sớm được triển khai

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo cho phép bổ sung dự án vào danh mục các công trình điện cấp bách; hướng dẫn cụ thể về thủ tục đầu tư, đấu nối lưới điện, hợp đồng mua bán điện (PPA) và xem xét cơ chế huy động vốn theo hình thức đối tác chiến lược hoặc bảo lãnh Chính phủ trong giai đoạn đầu.

Những đề xuất này phù hợp với định hướng chung của Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời khắc phục những khó khăn thường gặp ở các dự án LNG như chậm tiến độ, thiếu vốn hoặc vướng mắc pháp lý.

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đã xác định rõ định hướng phát triển Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở Bắc Trung Bộ, trong đó năng lượng và công nghiệp nặng là trụ cột, qua đó tạo cơ sở chính trị quan trọng để dự án LNG sớm được triển khai.

Khi hoàn thành, Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh sẽ góp phần quan trọng vào việc cung ứng nguồn điện ổn định cho khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Đồng thời, dự án cũng tạo ra hàng nghìn việc làm mới, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ và logistics tại Thanh Hóa.

Việc vận hành thành công dự án sẽ khẳng định vai trò của Thanh Hóa như một trung tâm năng lượng mới bên cạnh các địa phương lớn khác như Quảng Ninh, Hải Phòng. Đây cũng sẽ là minh chứng cho hiệu quả của việc kết hợp giữa quyết tâm chính trị, đồng bộ hạ tầng và năng lực điều hành của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng hiện nay.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, Đảng và Nhà nước đang rất quan tâm đến phát triển kinh tế tư nhân và vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, việc sớm cấp giấy chứng nhận chuyển đổi hình thức đầu tư từ điện than sang điện khí là yêu cầu cực kỳ cấp thiết.

Đối với những dự án có điều kiện thuận lợi trong triển khai như dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh (đã có chủ đầu tư, đã san gạt được 80% mặt bằng, khả năng thu xếp tài chính thuận lợi và không gặp phải vướng mắc như các dự án LNG đang triển khai...), cần khẩn trương được xem xét, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn để sớm bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc trong giai đoạn 2026 - 2030.

Được biết, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh (Thanh Hóa) đã được đưa vào Danh mục các dự án nguồn điện quan trọng quốc gia theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, dự kiến phát điện vào năm 2030. Theo lộ trình, chủ đầu tư (Công ty cổ phần Nhiệt điện Công Thanh) đã nộp Báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 7/2025, đã lựa chọn nhà thầu EPC ngày 19/8/2025, sẽ hoàn tất thủ tục góp vốn đầu tư nước ngoài và thiết kế cơ sở trong năm 2026, khởi công năm 2027, chạy thử vào năm 2030 và hòa lưới thương mại trong quý III/2030. Công suất dự kiến giai đoạn 1 là 1.500 MW, mở rộng lên 3.000 MW vào năm 2035.

Tuy nhiên, về hạ tầng kho cảng LNG, hiện trạng mặt bằng bến cảng không đủ bố trí toàn bộ hạng mục LNG bởi yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phòng cháy, chữa cháy và môi trường biển, các hạng mục kho chứa LNG, hệ thống tái hóa khí, đường ống công nghệ phải bố trí khoảng cách an toàn đáng kể với cảng chuyên dụng hiện hữu. Trong khi đó, kết quả phân tích, đánh giá khuếch tán nhiệt cho thấy, chỉ có thể bố trí kho cảng LNG ở khu vực xen giữa 2 kênh dẫn và xả nước làm mát (2 kênh cố định), để vừa bảo đảm hiệu suất vận hành, vừa đáp ứng yêu cầu về môi trường nước - biển.

Hiện nay, quy mô bến cảng chưa đáp ứng nhu cầu của dự án. Dự án hiện cần mở rộng thêm 195 m chiều dài bến, nâng tổng chiều dài sử dụng theo mặt nước biển lên 595 m, diện tích 26,77 ha. Nếu không được chấp thuận mở rộng, tổng mặt bằng sẽ không đủ điều kiện kỹ thuật, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ và không đạt tiêu chuẩn an toàn LNG quốc tế.

Đặc biệt, về thủ tục pháp lý, mặc dù đã có chủ trương chuyển đổi từ than sang LNG, nhưng Công Thanh vẫn cần được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, điều chỉnh công suất từ 600 MW lên 1.500 MW. Đây là điểm nghẽn pháp lý quan trọng nhất, vì nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án.

Chính vì vậy, Công Thanh kiến nghị chấp thuận giữ nguyên vị trí, quy mô, diện tích khu đất mặt biển (595 m bờ biển) cho hệ thống kho LNG và tái hóa khí để chủ đầu tư có thể triển khai đầu tư ngay dự án cơ sở hạ tầng cung cấp khí (bao gồm các hạng mục nhà máy chính, bến tiếp nhận tàu LNG, kho chứa LNG và tái hóa khí) theo các giai đoạn.

Đồng thời, Công ty đề nghị cấp thẩm quyền sớm cấp lại chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh của dự án, đảm bảo tuân thủ các quy hoạch ngành quốc gia đã ban hành nhằm triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh đúng tiến độ.

Ngoài ra, đề nghị chấp thuận và cấp diện tích khu đất còn lại khoảng 64 ha của Nhà máy phân đạm Công Thanh trước đây để Công ty cổ phần Nhiệt điện Công Thanh làm khu trung tâm bảo trì tuabin máy phát cho nhà máy LNG Công Thanh và các nhà máy trong khu vực.

Đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Công Thanh cho biết, nếu các kiến nghị trên được giải quyết kịp thời, chắc chắn sẽ đưa dự án vào vận hành trong giai đoạn 2029 - 2030, góp phần bổ sung khoảng 8 - 9 tỷ

kWh/năm cho hệ thống điện miền Bắc giai đoạn 2026 - 2030, đóng góp GDP lớn cho địa phương, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đáng chú ý, giai đoạn 1 dự án đưa vào hoạt động sẽ góp phần giúp Thanh Hóa tăng thu ngân sách thêm 10.000 tỷ đồng/năm.

Trí Dũng
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