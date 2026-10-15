Ngày 15/10: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm đan xen

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Cập nhật lúc 9 giờ ngày 15/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.982.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.043.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 72.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.982.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.043.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.982.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.332.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 52.853.201 đồng/kg (mua vào) và 54.479.864 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9 giờ ngày 15/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 56,197 USD/ounce, tăng 0,96% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Thị trường bạc liên tục điều chỉnh trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng trước các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.

Một trong những yếu tố tác động đáng chú ý là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Bạc là tài sản không tạo ra dòng tiền định kỳ như tiền gửi hưởng lãi hoặc trái phiếu. Vì vậy, khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng lên.

Ngược lại, nếu lợi suất trái phiếu giảm, áp lực cạnh tranh từ các tài sản sinh lãi có thể dịu bớt, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giá bạc. Tuy nhiên, mối quan hệ này không phải lúc nào cũng diễn ra theo một chiều, bởi giá bạc còn chịu ảnh hưởng từ đồng USD, nhu cầu công nghiệp, dòng vốn đầu tư và triển vọng kinh tế toàn cầu.

Diễn biến của đồng bạc xanh cũng là yếu tố cần theo dõi. Khi USD tăng giá, bạc được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, có thể gây sức ép lên nhu cầu. Nếu USD suy yếu, kim loại quý có thể được hỗ trợ, dù mức độ tác động còn phụ thuộc vào các yếu tố thị trường khác.

Bên cạnh đó, giá dầu và triển vọng lạm phát đang trở thành những biến số quan trọng đối với thị trường kim loại quý. Giá năng lượng tăng kéo dài có thể làm gia tăng chi phí vận tải, sản xuất và tiêu dùng, từ đó gây áp lực lên mặt bằng giá. Trong trường hợp lạm phát dai dẳng, Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến, khiến lợi suất trái phiếu và đồng USD chịu tác động từ những thay đổi trong kỳ vọng của thị trường.

Ngược lại, nếu áp lực lạm phát giảm, giới đầu tư có thể kỳ vọng Fed có thêm dư địa điều chỉnh chính sách theo hướng ít thắt chặt hơn. Kịch bản này có khả năng hỗ trợ kim loại quý, nhưng vẫn cần được kiểm chứng qua dữ liệu thực tế và thông điệp từ các nhà hoạch định chính sách./.