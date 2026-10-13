Thị trường

Ngày 13/10: Giá bạc đồng loạt suy giảm

10:47 | 13/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (13/10) đồng loạt quay đầu giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 1.333.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 1.386.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,97% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 13/10: Giá bạc đồng loạt suy giảm
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt quay đầu giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 13/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.077.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.141.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 52.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.077.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.141.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.077.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.444.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 55.386.528 đồng/kg (mua vào) và 57.093.191 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 13/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 13/10: Giá bạc đồng loạt suy giảm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 59,716 USD/ounce, giảm 0,97% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc tuần qua phản ánh sức ép từ thị trường tài chính Mỹ, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển khỏi các tài sản không sinh lãi. Diễn biến này đồng thời củng cố vai trò của đồng USD và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý trong ngắn hạn.

Ngày 13/10: Giá bạc đồng loạt suy giảm

Triển vọng lãi suất tiếp tục là tâm điểm sau cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Biên bản cuộc họp ghi nhận lo ngại nhu cầu có thể tăng nhanh hơn năng lực cung ứng, nhất là khi đầu tư vào trí tuệ nhân tạo mở rộng, tạo thêm rủi ro lạm phát. Nếu áp lực giá kéo dài, Fed có thể duy trì sách tiền tệ thận trọng lâu hơn kỳ vọng, gây bất lợi cho bạc.

Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng khiến giá dầu trở thành biến số khó bỏ qua. Dầu tăng kéo dài có thể đẩy chi phí sản xuất, vận tải đi lên, làm phức tạp triển vọng lạm phát và lộ trình hạ lãi suất.

Thời gian tới, hướng đi của bạc sẽ phụ thuộc vào biến động lợi suất, đồng USD và dữ liệu kinh tế Mỹ. Lợi suất neo cao có thể tiếp tục hạn chế đà phục hồi; ngược lại, nếu lợi suất hạ nhiệt và USD suy yếu, giá bạc có cơ hội lấy lại động lực. Nhu cầu công nghiệp cũng là yếu tố cần theo dõi bên cạnh dòng tiền đầu tư./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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