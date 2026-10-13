Doanh nghiệp

Xuất khẩu tăng trưởng cao, vì sao doanh nghiệp nội chưa bứt phá?

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
10:48 | 13/10/2026
(TBTCO) - Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng trưởng mạnh trong 9 tháng năm 2026, song khu vực kinh tế trong nước mới chiếm 19,3% tổng kim ngạch. Khoảng cách này cho thấy những hạn chế về năng lực sản xuất, công nghệ và phát triển thị trường vẫn là rào cản để doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
aa

Khoảng cách cạnh tranh đặt ra yêu cầu đổi mới

Trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 434,30 tỷ USD. Tuy nhiên, khu vực kinh tế trong nước chỉ đạt 83,89 tỷ USD, chiếm 19,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 350,41 tỷ USD, chiếm 80,7%.

Sự chênh lệch về quy mô và tốc độ tăng trưởng giữa hai khu vực cho thấy doanh nghiệp trong nước vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA), cho rằng doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ mà cần nâng cao năng suất, ứng dụng công nghệ, phát triển thương hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Những yêu cầu này ngày càng rõ nét khi các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và môi trường tác động đến khả năng tiếp cận thị trường. Trong khi đó, chi phí nguyên liệu, logistics và vốn tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động sản xuất, kinh doanh, hạn chế nguồn lực dành cho đổi mới công nghệ và mở rộng quy mô.

Xuất khẩu tăng trưởng cao, vì sao doanh nghiệp nội chưa bứt phá?
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng trưởng mạnh trong 9 tháng năm 2026. Ảnh: Lê Toàn

Ở góc độ ngành thủ công mỹ nghệ, bà Tôn Nữ Xuân Quyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BLUSAIGON cho biết, doanh nghiệp Việt Nam có nhiều tiềm năng nhưng còn hạn chế về tính hệ thống trong sản xuất và đào tạo. Để đáp ứng các đơn hàng lớn, doanh nghiệp không chỉ cần sản phẩm chất lượng mà còn phải bảo đảm tính đồng đều khi mở rộng quy mô.

Bà cũng cho rằng doanh nghiệp cần khai thác tốt hơn cơ hội từ dòng khách du lịch quốc tế. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4%. Đây là cơ hội để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhưng cần có sự kết nối hiệu quả hơn giữa doanh nghiệp, ngành du lịch và các đơn vị lữ hành.

Bà dẫn chứng mô hình OTOP của Thái Lan, với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành và các nhà sản xuất địa phương; đồng thời đề cập chương trình chứng nhận dịch vụ du lịch chất lượng của Hồng Kông nhằm đưa du khách đến các cửa hàng uy tín.

Ở lĩnh vực công nghệ, ông Hồ Văn Tâm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ InCard nhận định, làm được sản phẩm tốt chưa đủ; doanh nghiệp còn cần năng lực thương mại hóa, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, marketing, sales và xây dựng mạng lưới thị trường. OECD cũng cho thấy xuất khẩu trực tiếp chỉ chiếm khoảng 2,8% doanh thu của doanh nghiệp Việt Nam, trong khi ở doanh nghiệp FDI là khoảng 30%.

Như vậy, để cạnh tranh tốt hơn trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp Việt không chỉ cần nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phải cải thiện năng lực sản xuất, công nghệ và khả năng tìm kiếm thị trường. Tuy nhiên, những nỗ lực này khó đạt kết quả nếu doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tiếp cận vốn và các thủ tục kinh doanh.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo nền tảng nâng sức cạnh tranh

Ông Nguyễn Chí Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp là nguồn vốn, được ví như “nguồn thở” duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, lãi suất ngân hàng cao, cùng những hạn chế trong giải ngân và cấp hạn mức tín dụng, đang tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.

Để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp mạnh hơn vào tăng trưởng năm 2026 và những năm tiếp theo, ông Trung nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Trong đó, Nhà nước cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định hoạt động, mở rộng đầu tư.

Xuất khẩu tăng trưởng cao, vì sao doanh nghiệp nội chưa bứt phá?
Doanh nghiệp Việt ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Lê Toàn.

Đối với ngành chế biến, xuất khẩu thủy sản, ông Huỳnh Minh Tường - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cần có cơ chế tín dụng phù hợp giúp doanh nghiệp chủ động vốn thu mua, dự trữ nguyên liệu và duy trì sản xuất. Trong đó, cần nghiên cứu chính sách tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, nhất là các dự án chế biến sâu, tự động hóa và chuyển đổi xanh.

Bên cạnh việc cải thiện khả năng tiếp cận vốn, cần đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng để giải phóng nguồn vốn lưu động, giúp doanh nghiệp duy trì vòng quay sản xuất, kinh doanh. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương.

Ông Tường cũng đề xuất xem xét cơ chế khấu hao nhanh đối với thiết bị phục vụ tự động hóa, xử lý môi trường và chuyển đổi xanh. Công nghệ thay đổi nhanh khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ thiết bị lạc hậu khi chưa kịp thu hồi vốn nếu thời gian khấu hao kéo dài. Vì vậy, chính sách cần tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ theo đặc thù ngành, việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng đầu tư dài hạn của khu vực kinh tế tư nhân.

Theo ông Đinh Hồng Kỳ, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân cần được triển khai với những kết quả cụ thể, thể hiện qua việc giảm thời gian, chi phí thủ tục, tháo gỡ các dự án ách tắc và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Để nâng cao hiệu quả thực thi, cần đẩy mạnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường quản lý theo rủi ro, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý và bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực. Chính sách hỗ trợ cũng cần có trọng tâm, tập trung vào tín dụng xanh, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực, thay vì dàn trải.

Về dài hạn, Việt Nam cần phát triển các doanh nghiệp tư nhân đủ sức dẫn dắt chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa để hình thành hệ sinh thái có khả năng cạnh tranh quốc tế./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
doanh nghiệp xuất khẩu doanh nghiệp trong nước xuất nhập khẩu việt nam nâng cao năng lực

Bài liên quan

Doanh nghiệp cần nắm chắc nghiệp vụ xuất nhập khẩu để giảm rủi ro, tối ưu chi phí

Doanh nghiệp cần nắm chắc nghiệp vụ xuất nhập khẩu để giảm rủi ro, tối ưu chi phí

Hải quan khu vực XIV: Tạo thuận lợi thông quan, mở rộng dư địa xuất khẩu vùng Tây Nguyên

Hải quan khu vực XIV: Tạo thuận lợi thông quan, mở rộng dư địa xuất khẩu vùng Tây Nguyên

Muốn vào thị trường Úc, doanh nghiệp Việt phải chuẩn hóa từ gốc

Muốn vào thị trường Úc, doanh nghiệp Việt phải chuẩn hóa từ gốc

Dành cho bạn

Ngày 13/10: Giá cà phê chưa xuất hiện biến động đáng kể, hồ tiêu neo cao

Ngày 13/10: Giá cà phê chưa xuất hiện biến động đáng kể, hồ tiêu neo cao

Giá vàng hôm nay ngày 13/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 13/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Đón dòng vốn AI, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng

Đón dòng vốn AI, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng

Nâng hiệu quả sử dụng vốn để đạt tăng trưởng hai con số

Nâng hiệu quả sử dụng vốn để đạt tăng trưởng hai con số

Sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, tạo sức hút dòng vốn

Sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, tạo sức hút dòng vốn

Tháo gỡ điểm nghẽn thanh toán, mở rộng chiều sâu thị trường vốn

Tháo gỡ điểm nghẽn thanh toán, mở rộng chiều sâu thị trường vốn

Đọc thêm

Vinh danh 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc thời kỳ Đổi mới

Vinh danh 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc thời kỳ Đổi mới

(TBTCO) - Tối 12/10 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới- năm 2026". Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu tại sự kiện.
Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Ngày 12/10/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01571 cho chị V.N, với giá trị giải thưởng 199.576.277.000 đồng. Chị V.N là người chơi trúng giải Jackpot có giá trị lớn nhất của xổ số tự chọn Mega 6/45 và cũng là người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott tính đến thời điểm hiện tại. Tại lễ trao thưởng, chị V.N đã trao tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.
Tiếp sức thực chất cho doanh nghiệp bứt phá

Tiếp sức thực chất cho doanh nghiệp bứt phá

(TBTCO) - Trong giai đoạn nước rút của quý IV/2026, Nghị quyết số 312/NQ-CP mới được ban hành đã khẳng định quan điểm nhất quán: lấy sự phát triển của doanh nghiệp làm thước đo cho sự phát triển của nền kinh tế, đồng thời đề ra hệ thống giải pháp toàn diện nhằm gỡ khó và tiếp sức cho doanh nghiệp bứt phá.
Chính sách thực thi hiệu quả, doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh

Chính sách thực thi hiệu quả, doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh

Doanh nghiệp cần thủ tục nhanh gọn, quy định nhất quán và môi trường kinh doanh dễ dự báo. Tại Diễn đàn chiều 11/10, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ đột phá thể chế sang đột phá thực thi, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh.
VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh thương hiệu

VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh thương hiệu

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn, đổi mới quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc ra mắt Nền tảng Tăng trưởng thương hiệu NEX Brain™.
Cục Hải quan đôn đốc các đơn vị nhanh chóng xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp

Cục Hải quan đôn đốc các đơn vị nhanh chóng xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực giải quyết nhanh chóng, minh bạch và dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền.
Xuất nhập khẩu tăng tốc, nâng vị thế doanh nghiệp nội

Xuất nhập khẩu tăng tốc, nâng vị thế doanh nghiệp nội

(TBTCO) - Xuất khẩu 9 tháng năm 2026 tăng 24,5%, trong khi nhập khẩu tăng 36,7%, phản ánh đà mở rộng sản xuất nhưng cũng cho thấy độ phụ thuộc lớn vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho rằng, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng liên kết với khu vực FDI là chìa khóa nâng giá trị gia tăng trong nước.
Doanh nghiệp xây dựng cân đối dòng tiền cuối năm

Doanh nghiệp xây dựng cân đối dòng tiền cuối năm

(TBTCO) - Khối lượng thi công tăng, nguồn việc mở rộng đặt ra yêu cầu bảo đảm vốn lưu động cho doanh nghiệp xây dựng. Đẩy nhanh nghiệm thu, thu hồi công nợ và chủ động đa dạng kênh huy động vốn là những giải pháp để duy trì tiến độ công trình cuối năm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026

Giá dầu thế giới tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu thế giới tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

Hòa Phát bán hơn 10,3 triệu tấn thép trong 9 tháng

Hòa Phát bán hơn 10,3 triệu tấn thép trong 9 tháng

Xuất khẩu tăng trưởng cao, vì sao doanh nghiệp nội chưa bứt phá?

Xuất khẩu tăng trưởng cao, vì sao doanh nghiệp nội chưa bứt phá?

Ngày 13/10: Giá bạc đồng loạt suy giảm

Ngày 13/10: Giá bạc đồng loạt suy giảm

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 9 tháng đạt 399.638 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 9 tháng đạt 399.638 tỷ đồng

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng

Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Ngày 13/10: Giá heo hơi tại miền Trung tăng giảm trái chiều

Ngày 13/10: Giá heo hơi tại miền Trung tăng giảm trái chiều