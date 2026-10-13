Thị trường

Ngày 13/10: Giá cao su trên các sàn chủ chốt châu Á đồng loạt tăng

06:13 | 13/10/2026
Giá cao su hôm nay (13/10) đồng loạt tăng tăng trên cả ba sàn TOCOM, SHFE và SGX. Tại Singapore, hợp đồng tháng 11/2026 tăng mạnh nhất 4,36%; các kỳ hạn tại Trung Quốc tăng 3,76%. Tại Nhật Bản cũng khởi sắc, với hợp đồng tháng 12 tăng 0,51%.
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Ngày 13/10: Giá cao su trên các sàn chủ chốt châu Á đồng loạt tăng
Giá cao su hôm nay đồng loạt tăng tăng trên cả ba sàn TOCOM, SHFE và SGX. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ổn định ở mức 446,50 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 450 Yên/kg, tăng 0,51%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,3 Baht (0,31%) lên mức 97,89 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11ở mức 20.170 Nhân dân tệ/tấn, tăng 3,76%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 20.980 Nhân dân tệ/tấn, tăng 3,76%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 270,30 Cent/kg, tăng 4,36%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 266,10 Cent/kg, tăng 1,14%.

Sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường cao su kỳ hạn hôm nay, trong đó giá trên sàn SGX tăng mạnh nhất, còn sàn SHFE tăng đồng đều ở các hợp đồng được theo dõi. Sàn TOCOM kỳ hạn tháng 11 giữ nhịp ổn định và tăng nhẹ ở kỳ hạn tháng 12.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2026 dự báo đạt khoảng 15,32 triệu tấn, trong khi tiêu thụ ở mức 15,6 triệu tấn, khiến mức thiếu hụt nới rộng so với năm 2025.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với ngày trước đó. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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