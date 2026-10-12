Thị trường

Giá dầu thế giới ngày 12/10 quay đầu giảm nhẹ

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
10:57 | 12/10/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ, dầu WTI về dưới 90 USD/thùng, dầu Brent dưới 103 USD/thùng.
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Giá dầu thế giới giảm mạnh phiên đầu tuần, giá dầu WTI ở mức 89,82 USD/thùng, giảm 2,03 USD/thùng, tương ứng giảm 2,21%. Giá dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 91,85 USD/thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu Brent ở mức 102,66 USD/thùng, giảm 1,76 USD/thùng, tương ứng giảm 1,69%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 104,42 USD/thùng.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới tăng khá mạnh. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent tăng 2,4 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 0,74 USD/thùng.

Giá dầu thế giới ngày 12/10 quay đầu giảm nhẹ
Giá dầu thế giới ngày 12/10 quay đầu giảm nhẹ. Ảnh: TL.

Giá dầu quốc tế trong tuần này được dự báo có xu hướng tăng, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, giá dầu quay đầu giảm trong phiên sáng thứ Hai, bất chấp căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Arab Saudi, trong khi hai tàu chở dầu bị tấn công vào cuối tuần qua, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực.

Các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu qua vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng, khiến thị trường năng lượng biến động mạnh.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tháng thứ 8. Trong thời gian này, tần suất các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz thay đổi theo diễn biến căng thẳng trong khu vực. Riêng tuần qua, các vụ tấn công gia tăng, tiếp tục gây sức ép lên hoạt động vận chuyển dầu và làm gia tăng biến động giá trên thị trường năng lượng.

Văn Nam
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