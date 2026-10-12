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Ngày 12/10: Giá cao su tại Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tiếp tục tăng

06:27 | 12/10/2026
Giá cao su hôm nay (12/10) tại Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tiếp tục tăng. Nguồn cung cao su tại Đông Nam Á đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn khi mưa lớn kéo dài tại Thái Lan ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mủ, trong lúc El Niño được dự báo mạnh lên vào cuối năm.
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Ngày 12/10: Giá cao su tại Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tiếp tục tăng
Giá cao su hôm nay tiếp tục tăng.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản biến động trái chiều nhưng nghiêng về xu hướng tăng tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 10 tăng 2 Yên/kg (-0,45%), lên mức 447 Yên/kg; hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 446.50 Yên/kg; hợp đồng tháng 12 tăng 2.30 Yên/kg (+0,51%), lên mức 450 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,08 Baht (0,08%) lên mức 97,59 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên đồng loạt tăng mạnh tại các kỳ hạn giao hàng. Hợp đồng giao tháng 10 tăng 445 Nhân dân tệ/tấn (+2,30%), lên mức 19.800 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 11 tăng 730 Nhân dân tệ/tấn (+3,76%), lên mức 20.170 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 1/2027 tăng 760 Nhân dân tệ/tấn (+3,76%), lên mức 20.980 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 270,80 Cent/kg, tăng 4,56%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 268,20 Cent/kg, tăng 4,11%.

Nguồn cung cao su tại Đông Nam Á đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn khi mưa lớn kéo dài tại Thái Lan ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mủ, trong lúc El Niño được dự báo mạnh lên vào cuối năm. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), hiện tượng này nhiều khả năng đạt đỉnh vào tháng 12 và kéo dài đến tháng 2/2027.

Tại Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su chủ chốt, mưa lũ không chỉ cản trở việc cạo mủ mà còn gây khó khăn cho vận chuyển nguyên liệu. Theo Bernama, giới kinh doanh Malaysia nhận định lượng mưa lớn dự kiến kéo dài đến giữa tháng 10 có thể tiếp tục hạn chế sản lượng tại các vùng trồng cao su chính.

Tác động đã lan sang chuỗi cung ứng công nghiệp. Theo các quan chức ngành ô tô, lũ lụt khiến một số nhà cung cấp phụ tùng tại Thái Lan phải tạm ngừng hoạt động, làm gián đoạn giao hàng cho Toyota và Isuzu.

Trong ngắn hạn, thời tiết bất lợi có thể đẩy chi phí nguyên liệu tăng và hỗ trợ giá cao su. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc thời gian nước rút, khả năng khôi phục sản xuất và diễn biến nhu cầu từ các ngành sử dụng cao su.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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