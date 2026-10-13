Đối thoại

Nâng hiệu quả sử dụng vốn để đạt tăng trưởng hai con số

Đức Việt

Đức Việt

06:16 | 13/10/2026
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, PGS.TS Ngô Trí Long - chuyên gia kinh tế, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam cho rằng, kinh tế Việt Nam bước vào quý IV/2026 với đà tăng trưởng tích cực, nhưng đồng thời chịu sức ép lớn hơn từ giá cả và yêu cầu huy động nguồn lực cho phát triển. Để phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, điều hành kinh tế cần vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm ổn định vĩ mô và nâng cao hiệu quả đầu tư.
aa

PV: Ông đánh giá thế nào về những động lực đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 9 tháng năm 2026?

Nâng hiệu quả sử dụng vốn để đạt tăng trưởng hai con số
PGS.TS Ngô Trí Long

PGS.TS Ngô Trí Long: Tôi cho rằng, kết quả 9 tháng cho thấy nền kinh tế đang tăng tốc, GDP 9 tháng ước tăng 9,01% so với cùng kỳ; riêng quý III tăng 9,95%. Đây là cơ sở tích cực cho quý IV, song chưa bảo đảm chắc chắn mục tiêu cả năm.

Trong đó, động lực nổi bật ở phía sản xuất là công nghiệp và dịch vụ. Khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 49,62%, dịch vụ đóng góp 45,03% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế; riêng chế biến, chế tạo tăng 11,36%. Theo tôi, vai trò của hai khu vực này cần được nhìn qua khả năng tạo việc làm, duy trì đơn hàng và kết nối các hoạt động vận tải, thương mại, tài chính. Khi sản xuất mở rộng cùng với các dịch vụ hỗ trợ, hiệu ứng tăng trưởng có điều kiện lan sang nhiều ngành. Ở phía cầu, đầu tư tạo lực đẩy đáng kể. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt khoảng 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1% theo giá hiện hành; vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%.

Đồng thời, thị trường trong nước tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4%, nhưng sau loại trừ yếu tố giá tăng 7,8%. Khoảng cách này cho thấy phải thận trọng khi dùng doanh thu danh nghĩa để đánh giá sức mua. Chính sách hỗ trợ tiêu dùng nên gắn với việc làm, thu nhập thực và khả năng tiếp cận hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Về đầu tư công, hiệu quả cần được đánh giá qua tiến độ hoàn thành và lợi ích khi công trình vận hành. Vì vậy, nâng hiệu quả sử dụng vốn là điều kiện để đà tăng trưởng hiện nay được duy trì bền vững.

PV: Trước áp lực lạm phát những tháng cuối năm, chính sách tài khóa, tiền tệ và quản lý giá cần phối hợp như thế nào để kiểm soát CPI, đồng thời hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng, thưa ông?

PGS.TS Ngô Trí Long: Theo tôi, phối hợp chính sách phải tập trung vào giảm chi phí và mở rộng nguồn cung, đồng thời kiểm soát áp lực từ tổng cầu. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%; lạm phát cơ bản tăng 4,26%. Như vậy, dư địa điều hành những tháng cuối năm vì thế đã thu hẹp.

Với chính sách tài khóa, nên ưu tiên khoản chi giúp tăng năng lực cung ứng và giảm chi phí sản xuất. Đầu tư hạ tầng có thể tạo thêm nhu cầu vật liệu, lao động trong ngắn hạn, nhưng khi hoàn thành sẽ giúp giảm chi phí vận tải hoặc tăng khả năng cung ứng năng lượng. Do đó, cần bố trí tiến độ phù hợp với năng lực thi công và nguồn vật liệu, hạn chế tình trạng nhiều dự án cùng đẩy mạnh, mua sắm tại một thời điểm khiến giá đầu vào tăng. Các biện pháp thuế, phí cần được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng và phù hợp khả năng ngân sách. Khi cân nhắc hỗ trợ bổ sung, cần lượng hóa tác động đến chi phí doanh nghiệp, giá bán và nguồn thu ngân sách; giữ kỷ luật tài khóa để bảo đảm nguồn lực cho những nhiệm vụ thiết yếu.

Đánh giá điều hành bằng kết quả cụ thể

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, phải đánh giá năng lực điều hành bằng kết quả cụ thể. Bên cạnh tỷ lệ giải ngân, cần theo dõi số dự án đã vận hành, thời gian thủ tục được rút ngắn, năng lực sản xuất tăng thêm và vốn tư nhân thực hiện tại các khu vực được cải thiện hạ tầng. Những chỉ tiêu này giúp nhận diện nơi nguồn lực phát huy tác dụng, nơi cần điều chỉnh và trách nhiệm của từng cơ quan. Mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi vốn được chuyển thành năng lực sản xuất, năng suất cao hơn và thu nhập thực tốt hơn cho người dân.

Với chính sách tiền tệ, cần giữ thanh khoản ổn định, điều hành tỷ giá linh hoạt và tạo điều kiện để doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi tiếp cận vốn. Tín dụng nên được đánh giá qua khả năng tạo sản lượng và dòng tiền trả nợ. Việc mở rộng cho vay phải đi cùng kiểm soát chất lượng tín dụng, tránh để vốn tập trung quá mức vào hoạt động đầu cơ tài sản. Các ngân hàng cần tiết giảm chi phí, minh bạch lãi suất và phí để doanh nghiệp biết đầy đủ chi phí vay.

Trong quản lý giá, trọng tâm là bảo đảm nguồn cung, giám sát cạnh tranh và công khai căn cứ hình thành giá. Cần chủ động phương án cung ứng xăng dầu, điện, thực phẩm và vật liệu xây dựng; xử lý hành vi găm hàng, thao túng giá khi có bằng chứng. Đối với giá dịch vụ công, mỗi phương án điều chỉnh phải được đánh giá tác động đến CPI, chi phí sản xuất và các nhóm dân cư. Nên bố trí lộ trình phù hợp, hạn chế dồn nhiều đợt tăng vào cùng thời điểm, kèm hỗ trợ trực tiếp cho người có thu nhập thấp.

Sự phối hợp phải thể hiện trong cùng một kịch bản điều hành. Các đơn vị liên quan cần chia sẻ dự báo giá năng lượng, tỷ giá, tiến độ chi ngân sách và nhu cầu vốn. Khi chi đầu tư tăng mạnh, phải đánh giá đồng thời tác động đến vật liệu, lao động và thanh khoản; khi giá nhập khẩu tăng, cần xác định biện pháp phù hợp với nguyên nhân và mức độ lan truyền. Ổn định giá cả giúp bảo vệ thu nhập thực của người dân và giảm bất định cho doanh nghiệp, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng cao.

Nâng hiệu quả sử dụng vốn để đạt tăng trưởng hai con số
Nguồn: Cục Thống kê. Đồ họa: Phương Anh

PV: Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, theo ông, những giải pháp nào cần được ưu tiên trong quý IV, nhất là về giải ngân đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn?

PGS.TS Ngô Trí Long: Để cả năm đạt tăng trưởng hai con số, quý IV phải tăng cao hơn 10%. Đây là yêu cầu rất cao; cần tập trung vào những việc có thể sớm tạo thêm sản lượng, đưa công trình vào khai thác và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Trước hết, phải giải quyết các vướng mắc làm chậm đầu tư công theo từng dự án. Trong quý IV, nên ưu tiên dự án có thể hoàn thành hoặc đưa từng hạng mục đồng bộ vào sử dụng, nhất là công trình kết nối các trung tâm sản xuất, cảng biển, khu công nghiệp và hạ tầng năng lượng. Với từng điểm nghẽn về mặt bằng, tái định cư, vật liệu hay hồ sơ thanh toán, cần xác định cơ quan giải quyết, thời hạn và kết quả phải hoàn thành. Theo dõi hằng tuần sẽ giúp phát hiện sớm việc chậm tiến độ và điều chuyển vốn đúng quy định sang dự án có khả năng thực hiện tốt hơn. Thanh toán phải đi cùng khối lượng thực hiện, nghiệm thu và chất lượng công trình; kiểm soát chặt tạm ứng và thu hồi tạm ứng.

Tiếp theo, cần tháo gỡ thủ tục cho các dự án tư nhân có khả năng triển khai sớm. Nên rà soát những dự án đã có nhà đầu tư, phương án vốn và nhu cầu thị trường nhưng còn vướng pháp lý. Mỗi dự án cần có đầu mối chịu trách nhiệm điều phối hồ sơ và thời hạn xử lý rõ ràng. Vướng mắc thuộc thẩm quyền cơ quan nào phải được chuyển và giải quyết dứt điểm tại cơ quan đó, tránh để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Khả năng dự báo chính sách cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư. Doanh nghiệp cần biết thời gian hoàn tất thủ tục, nghĩa vụ tài chính và điều kiện tiếp cận hạ tầng để tính toán dòng tiền. Khi giảm được thời gian chờ đợi và rủi ro phát sinh chi phí, nhiều dự án có thể trở nên khả thi hơn mà không cần tăng ưu đãi ngân sách. Đầu tư công nên tập trung vào những kết nối hạ tầng có thể hỗ trợ rõ ràng cho các dự án sản xuất của khu vực tư nhân.

Đối với sử dụng vốn, cần lựa chọn công cụ tài chính phù hợp với thời gian hoàn vốn. Doanh nghiệp có đơn hàng và dòng tiền khả thi cần tiếp cận thuận lợi vốn lưu động; dự án dài hạn cần tăng vốn chủ sở hữu và huy động nguồn vốn có kỳ hạn phù hợp. Với thị trường nội địa, chính sách cần hỗ trợ việc làm và thu nhập thực, cải thiện phân phối để hàng hóa đến người tiêu dùng với chi phí hợp lý.

PV: Xin cảm ơn ông!

Đức Việt
Từ khóa:
sử dụng vốn tăng trưởng hai con số PGS.TS Ngô Trí Long điều hành kinh tế ổn định vĩ mô

Bài liên quan

Năm 2027: Phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô

Năm 2027: Phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô

Đổi mới mô hình phát triển để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đổi mới mô hình phát triển để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Giữ ổn định vĩ mô để người dân thực sự thụ hưởng thành quả tăng trưởng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Giữ ổn định vĩ mô để người dân thực sự thụ hưởng thành quả tăng trưởng

Dành cho bạn

Chi cục DTNN khu vực XV: Thần tốc xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh Cà Mau và Cần Thơ

Chi cục DTNN khu vực XV: Thần tốc xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh Cà Mau và Cần Thơ

Giải ngân đầu tư công: Chấm điểm tiến độ, siết trách nhiệm thực hiện

Giải ngân đầu tư công: Chấm điểm tiến độ, siết trách nhiệm thực hiện

Ngày 13/10: Giá cao su trên các sàn chủ chốt châu Á đồng loạt tăng

Ngày 13/10: Giá cao su trên các sàn chủ chốt châu Á đồng loạt tăng

Ngày 13/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng

Ngày 13/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng

Vinh danh 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc thời kỳ Đổi mới

Vinh danh 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc thời kỳ Đổi mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia

Đọc thêm

Chuẩn hóa hoạt động phát hành, làm rõ trách nhiệm trên thị trường trái phiếu

Chuẩn hóa hoạt động phát hành, làm rõ trách nhiệm trên thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Chia sẻ với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, bà Lương Thúy Ngân - Giám đốc Khối Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) cho rằng, Thông tư 138 góp phần cụ thể hóa các yêu cầu pháp lý, tăng tính minh bạch và xác định rõ nghĩa vụ của các bên trong suốt vòng đời trái phiếu.
FDI không chỉ đến, mà gắn bó tạo giá trị lan tỏa cho nền kinh tế

FDI không chỉ đến, mà gắn bó tạo giá trị lan tỏa cho nền kinh tế

(TBTCO) - Thu hút FDI không chỉ dừng ở việc gia tăng dòng vốn, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị lan tỏa cho nền kinh tế. Theo bà Bùi Thu Thuỷ - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Việt Nam đang từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút các dự án chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.
Xuất nhập khẩu tăng tốc, nâng vị thế doanh nghiệp nội

Xuất nhập khẩu tăng tốc, nâng vị thế doanh nghiệp nội

(TBTCO) - Xuất khẩu 9 tháng năm 2026 tăng 24,5%, trong khi nhập khẩu tăng 36,7%, phản ánh đà mở rộng sản xuất nhưng cũng cho thấy độ phụ thuộc lớn vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho rằng, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng liên kết với khu vực FDI là chìa khóa nâng giá trị gia tăng trong nước.
Bài cuối: Thước đo “sức khỏe” nền kinh tế, nền tảng của quản trị hiện đại

Bài cuối: Thước đo “sức khỏe” nền kinh tế, nền tảng của quản trị hiện đại

(TBTCO) - Mục tiêu sâu xa của Chiến dịch làm sạch mã số thuế là xây dựng một Cơ sở dữ liệu quốc gia về người nộp thuế đạt chuẩn “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”. Đây là cơ sở để Chính phủ có góc nhìn rõ hơn về “sức khỏe” của nền kinh tế, từ đó đưa ra các quyết sách tài khóa, tiền tệ đúng và trúng, tạo nền tảng cho đất nước phát triển bền vững. Đó là khẳng định của Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Cấp cao Nghiên cứu Chiến lược Thị trường, Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC) cho rằng, lợi nhuận doanh nghiệp quý III/2026 vẫn duy trì tăng trưởng nhưng chậm hơn nửa đầu năm và phân hóa rõ giữa các nhóm ngành.
Cần sớm chuẩn hóa nghề tư vấn tài chính ở Việt Nam

Cần sớm chuẩn hóa nghề tư vấn tài chính ở Việt Nam

(TBTCO) - TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) cho rằng đã đến lúc cần xây dựng cơ sở pháp lý và lộ trình chuẩn hóa nghề tư vấn tài chính tại Việt Nam.
Ngân hàng tăng mua lại trái phiếu để kéo dài kỳ hạn nguồn vốn

Ngân hàng tăng mua lại trái phiếu để kéo dài kỳ hạn nguồn vốn

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Phan Duy Hưng - Giám đốc Cấp cao Ban Định chế Tài chính, VIS Rating cho rằng, động lực chính thúc đẩy ngân hàng mua lại trái phiếu trước hạn là kéo dài kỳ hạn nguồn vốn và bảo đảm các tỷ lệ an toàn, thay vì đơn thuần giảm chi phí vốn.
Giảm thuế, tăng tuần hoàn giao thương và thúc đẩy tăng trưởng

Giảm thuế, tăng tuần hoàn giao thương và thúc đẩy tăng trưởng

(TBTCO) - TS. Phan Phương Nam - Phó Trưởng khoa Luật Thương mại (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng sẽ tạo ra vòng tuần hoàn giao thương năng động, qua đó, thúc đẩy tổng cầu và tăng trưởng dài hạn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 13/10: Giá cà phê chưa xuất hiện biến động đáng kể, hồ tiêu neo cao

Ngày 13/10: Giá cà phê chưa xuất hiện biến động đáng kể, hồ tiêu neo cao

Giá vàng hôm nay ngày 13/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 13/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 13/10: Giá heo hơi tại miền Trung tăng giảm trái chiều

Ngày 13/10: Giá heo hơi tại miền Trung tăng giảm trái chiều

Đón dòng vốn AI, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng

Đón dòng vốn AI, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng

Nâng hiệu quả sử dụng vốn để đạt tăng trưởng hai con số

Nâng hiệu quả sử dụng vốn để đạt tăng trưởng hai con số

Sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, tạo sức hút dòng vốn

Sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, tạo sức hút dòng vốn

Tháo gỡ điểm nghẽn thanh toán, mở rộng chiều sâu thị trường vốn

Tháo gỡ điểm nghẽn thanh toán, mở rộng chiều sâu thị trường vốn

Lợi nhuận các công ty chứng khoán trước áp lực nền cao

Lợi nhuận các công ty chứng khoán trước áp lực nền cao

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng

Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Ngày 12/10: Giá heo hơi đang chịu sức ép đáng kể

Ngày 12/10: Giá heo hơi đang chịu sức ép đáng kể