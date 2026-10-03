Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Giữ ổn định vĩ mô để người dân thực sự thụ hưởng thành quả tăng trưởng

Chiều 3/10, tại Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ninh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Duy trì đà tăng trưởng cao trong bối cảnh nhiều sức ép

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chúc mừng Quảng Ninh đạt “quán quân” tăng trưởng của cả nước với mức tăng trưởng 9 tháng đạt 12,54%, riêng quý III đạt 15,04%. Về quy mô kinh tế, thành phố đứng thứ 7 toàn quốc, đóng góp 2,9% vào tổng GDP cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Thông tin tình hình chung, Bộ trưởng cho biết GDP quý III tăng 9,95%, tính chung 9 tháng tăng 9,01%, trong điều kiện tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. “Những con số này nếu chỉ nhìn đơn thuần thì là số liệu, nhưng đặt trong bối cảnh thế giới hiện nay mới thấy hết giá trị thành quả 9 tháng qua của chúng ta” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, xung đột địa chính trị gay gắt, đặc biệt tại Trung Đông, tác động lớn đến nguồn cung năng lượng và chi phí đầu vào. Ngay trong tháng 9, giá xăng dầu trong nước so với bình quân 8 tháng đầu năm tăng từ 11% đến hơn 21%, tùy mặt hàng.

Cùng với sức ép giá cả, Việt Nam phải ứng phó với những thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế, các cuộc điều tra thương mại và yêu cầu từ những đối tác lớn. Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang trong quá trình đàm phán với phía Mỹ, mục tiêu mong muốn kết thúc điều tra theo hướng bảo đảm thương mại tự do và công bằng, áp dụng mức thuế tương đương với các nước ASEAN.

Đối với các vấn đề hợp tác quốc tế về thuế, Bộ trưởng cho biết dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Tài chính, Việt Nam đang tích cực đàm phán, làm việc với Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế của OECD

Đặt kết quả tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh đó, Bộ trưởng khẳng định toàn hệ thống đã rất cố gắng. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm, quý IV phải đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 12,4%. Đây là một con số rất thách thức, Bộ trưởng nhận định.

Thông tin về các động lực tăng trưởng, Bộ trưởng cho biết nông nghiệp bám sát kịch bản, trong khi dịch vụ, công nghiệp và xây dựng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 60,9% kế hoạch, đặt ra áp lực lớn khi gần 40% còn lại phải thực hiện trong 3 tháng cuối năm.

Đối với đầu tư công, Bộ trưởng lưu ý lượng vốn tạm ứng chưa quyết toán còn lớn và nhấn mạnh yêu cầu “giải ngân phải thực chất”. Theo Bộ trưởng, khó khăn lớn nhất trong giải ngân là mặt bằng; tiếp đó là nguồn cung nguyên vật liệu, giá nhân công và nguyên vật liệu. Tuy nhiên, yếu tố chủ quan lớn nhất nằm ở khâu chuẩn bị dự án, do công tác chuẩn bị dự án không kỹ càng, dẫn đến phải điều chỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, mở rộng diện ưu đãi cho doanh nghiệp

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, Bộ trưởng cho biết tổng vốn đăng ký năm nay đạt trên 50 tỷ USD, tăng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vốn giải ngân mới đạt trên 21 tỷ USD. Với mục tiêu giải ngân cả năm là 30 tỷ USD, quý IV cần tiếp tục thúc đẩy thực hiện, đặt ra nhiều thách thức trong thu hút và triển khai vốn đầu tư.

Bộ trưởng cũng lưu ý số doanh nghiệp rút khỏi thị trường tiếp tục lớn hơn số gia nhập thị trường. Tốc độ tăng doanh thu 9 tháng của doanh nghiệp vừa và nhỏ thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, trong đó có việc cắt giảm 53% thủ tục hành chính, giảm 51% chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hơn nữa.

Vừa qua, mức doanh thu không chịu thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh đã được nâng lên ngưỡng từ 1 tỷ đồng. Để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, Bộ Tài chính sẽ trình sửa đổi Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó nâng tiêu chuẩn xác định doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ; ưu tiên áp dụng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp đơn giản (doanh thu nhân thuế suất).

Với tiêu chí mới, sẽ có khoảng 98,64% doanh nghiệp trên cả nước được áp dụng thủ tục các chính sách ưu đãi và thủ tục đơn giản cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với đó, Bộ trưởng cũng cho biết sẽ tiếp tục cải tiến thủ tục gia nhập và rút khỏi thị trường. Bày tỏ mong muốn cử tri tiếp tục hỗ trợ công tác làm sạch mã số thuế, Bộ trưởng đồng thời thẳng thắn nhìn nhận thủ tục rút khỏi thị trường, làm sạch mã số thuế còn phức tạp. “Kỳ họp này chúng tôi sẽ trình Quốc hội sửa luật để đơn giản thủ tục, giúp không chỉ gia nhập thị trường đơn giản mà rút khỏi thị trường cũng đơn giản” - Bộ trưởng cho hay.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp nhất khu vực

Tiếp tục thông tin về vấn đề giá cả, Bộ trưởng cho biết sức ép giá cả hiện rất lớn, đặc biệt là giá xăng dầu. Để hạn chế tác động, hành loạt biện pháp điều hành đã được triển khai, gồm điều chỉnh các thuế suất liên quan đến xăng dầu, miễn, giảm, giãn thuế và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Những nỗ lực này góp phần giữ giá xăng dầu Việt Nam ở mức thấp nhất so với khu vực. Giá xăng của Việt Nam hiện thấp hơn Trung Quốc khoảng 40%, giá dầu thấp hơn Campuchia 22%. “Qua đó để thấy chúng ta đã cố gắng thế nào”, Bộ trưởng chia sẻ.

Đoàn ĐBQH Thành phố Quảng Ninh và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Tổ chức hội nghị Thành phố Quảng Ninh (phường Hồng Gai). Ảnh: Đức Thanh

Đối với giá điện, Chính phủ cũng đã nỗ lực tính toán, giữ ổn định giá, đặc biệt là điện sinh hoạt và sản xuất để tránh sức ép lạm phát. Bộ trưởng lưu ý áp lực tăng giá điện rất lớn, đồng thời phải bảo đảm nguồn cung điện cho tăng trưởng và trong mùa khô. Ảnh hưởng của hiện tượng El Nino tới nguồn cung thủy điện trong mùa khô năm 2027 đặt ra yêu cầu tìm kiếm các nguồn điện khác bù đắp. Theo Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải kiểm soát lạm phát, “để vừa bảo đảm tăng trưởng, vừa giữ vững ổn định vĩ mô, giúp nhân dân thực sự thụ hưởng kết quả tăng trưởng”.

Liên quan đến các kiến nghị của cử tri về nhà ở và đất đai, Bộ trưởng cho biết việc sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản tới đây sẽ đặc biệt tập trung phát triển nhà ở cho thuê dài hạn. Theo đó, người dân không nhất thiết phải lo việc mua nhà mà quan trọng nhất là có chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý.

Đối với Luật Đất đai, vấn đề cử tri quan tâm là chính sách khi thu hồi đất. Bộ trưởng cho hay quan điểm chỉ đạo hiện nay là không chỉ bồi thường mà phải tính toán để môi trường sống, chỗ ở và sinh kế của người dân bị thu hồi đất được bảo đảm tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Đối với kiến nghị về Luật Đầu tư và thủ tục giao khu vực biển, Bộ trưởng cho biết đã nhận được ý kiến của cử tri Quảng Ninh và các địa phương có biển. Bộ Tài chính sẽ tiếp thu trong sửa đổi Luật Đầu tư, trình Quốc hội theo hướng đơn giản hóa thủ tục đối với các dự án đã và đang triển khai.

Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri để tham gia tại kỳ họp Quốc hội, hướng tới xây dựng hệ thống pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị là “đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, ổn định và đặc biệt là dễ dự báo nhất, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”.