Chính sách tài chính

Từ ngày 1/9/2027, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với dự án PPP đấu thầu rộng rãi

Hà Phương

Hà Phương

11:35 | 03/10/2026
(TBTCO) - Theo quy định mới tại Nghị định số 377/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/9/2027, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với dự án PPP áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
aa

Ngày 1/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 377/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 36 Nghị định số 243/2025/NĐ-CP quy định về áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng.

Từ ngày 1/9/2027, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với dự án PPP đấu thầu rộng rãi

Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng

Từ ngày 1/1/2027: Thực hiện thủ tục nộp văn bản đề xuất dự án PPP theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 27 Nghị định này trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Từ ngày 1/9/2027: Thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với dự án PPP áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với dự án PPP áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thì không áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng, nhưng phải thực hiện công khai thông tin về lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật PPP.

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư qua mạng

Theo Nghị định số 377/2026/NĐ-CP, quy trình lựa chọn nhà đầu tư qua mạng gồm các bước:

- Mời thầu, phát hành Hồ sơ mời thầu qua mạng;

- Sửa đổi, làm rõ E-HSMT;

- Nộp, sửa đổi, thay thế, rút E-HSDT;

- Mở thầu, đánh giá E-HSDT;

- Sau khi đánh giá E-HSDT, kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt và đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Đối với lựa chọn nhà đầu tư qua mạng, trường hợp nhà đầu tư kiến nghị về lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư gửi đơn kiến nghị trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo lộ trình quy định tại khoản 1 Điều này. Trong thời gian chưa áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng, nhà đầu tư gửi đơn kiến nghị đến bộ phận hành chính của người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị.

Nghị định số 377/2026/NĐ-CP quy định, nhà đầu tư có trách nhiệm đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt và đăng tải, thường xuyên cập nhật, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này. Trình tự đăng ký, cập nhật thông tin của nhà đầu tư thực hiện dự án PPP trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thực hiện như đối với trình tự đăng ký, cập nhật thông tin của nhà thầu theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà đầu tư được đăng tải rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được nhà đầu tư khai thác, sử dụng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện giám sát hoạt động lựa chọn nhà đầu tư./.

Hà Phương
Từ khóa:
lựa chọn nhà đầu tư qua mạng dự án ppp đấu thầu rộng rãi hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Nghị định số 377/2026/NĐ-CP

Bài liên quan

Sửa một số quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Sửa một số quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

Đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

Dành cho bạn

CPI 9 tháng tăng 4,52%, dư địa cuối năm còn rất hẹp

CPI 9 tháng tăng 4,52%, dư địa cuối năm còn rất hẹp

Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu

Đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu

Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

Hải quan khu vực XIV: Tạo thuận lợi thông quan, mở rộng dư địa xuất khẩu vùng Tây Nguyên

Hải quan khu vực XIV: Tạo thuận lợi thông quan, mở rộng dư địa xuất khẩu vùng Tây Nguyên

GDP 9 tháng tăng 9,01%, 12 địa phương tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng tăng 9,01%, 12 địa phương tăng trưởng hai con số

Đọc thêm

Bộ Tài chính đẩy mạnh số hóa thủ tục hải quan với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh

Bộ Tài chính đẩy mạnh số hóa thủ tục hải quan với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh

(TBTCO) - Định danh, xác thực điện tử và chuẩn hóa dữ liệu là những điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 142/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, góp phần chuyển mạnh thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh sang môi trường điện tử.
Bộ Tài chính ban hành 2 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về quản lý chất lượng

Bộ Tài chính ban hành 2 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về quản lý chất lượng

(TBTCO) - Tại Thông tư số 137/2026/TT-BTC, Bộ Tài chính ban hành 2 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về quản lý chất lượng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2029.
Bộ Tài chính quy định nền tảng một cửa quốc gia, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính quy định nền tảng một cửa quốc gia, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Quyết định 2686/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định thống nhất phạm vi, nghiệp vụ, dịch vụ, chức năng, tính năng của nền tảng số Cổng thông tin một cửa quốc gia, giúp doanh nghiệp thực hiện, theo dõi và nhận kết quả thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải trên một nền tảng.
Kéo dài hiệu lực thi hành quy định quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp

Kéo dài hiệu lực thi hành quy định quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định về việc công bố Thông tư số 57/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp tiếp tục có hiệu lực.
Bộ Tài chính đính chính thay thế một số biểu mẫu trong quản lý thuế tại Thông tư 89

Bộ Tài chính đính chính thay thế một số biểu mẫu trong quản lý thuế tại Thông tư 89

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định về việc đính chính Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.
Hàng hóa được ủy thác xuất khẩu nhưng tiêu thụ trong nước, phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Hàng hóa được ủy thác xuất khẩu nhưng tiêu thụ trong nước, phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 136/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 158/2025/TT-BTC và Nghị định số 360/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, hàng hóa được ủy thác xuất khẩu nhưng không xuất khẩu, mà tiêu thụ trong nước, thì phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026.
Bộ Tài chính sửa đổi quy định về giá và sản lượng tính thuế tài nguyên

Bộ Tài chính sửa đổi quy định về giá và sản lượng tính thuế tài nguyên

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 135/2026/TT-BTC (Thông tư 135) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 41/2024/TT-BTC.
Tự chủ hơn về kế toán, gắn với trách nhiệm và tính minh bạch

Tự chủ hơn về kế toán, gắn với trách nhiệm và tính minh bạch

(TBTCO) - Bắt đầu áp dụng từ năm tài chính 2026, Thông tư số 99/2025/TT-BTC mở rộng quyền chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức công tác kế toán. Đi cùng với đó là yêu cầu phân định trách nhiệm đến từng bộ phận, cá nhân nhằm nâng chất lượng dữ liệu đầu vào và báo cáo tài chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng ước đạt 3.109,6 nghìn tỷ đồng

Infographics: Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng ước đạt 3.109,6 nghìn tỷ đồng

Từ ngày 1/9/2027, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với dự án PPP đấu thầu rộng rãi

Từ ngày 1/9/2027, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với dự án PPP đấu thầu rộng rãi

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng 13,4%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng 13,4%

Sửa một số quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Sửa một số quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Nâng hạng mở cánh cửa đón dòng vốn mới vào thị trường chứng khoán

Nâng hạng mở cánh cửa đón dòng vốn mới vào thị trường chứng khoán

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026

Ngày 3/10: Giá bạc chưa thoát áp lực giảm giá

Ngày 3/10: Giá bạc chưa thoát áp lực giảm giá

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Tăng trưởng GDP cao nhất trong nhiều năm

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Tăng trưởng GDP cao nhất trong nhiều năm

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Từ hôm nay 1/10, Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Từ hôm nay 1/10, Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc