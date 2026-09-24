Chính sách tài chính

Bộ Tài chính quy định nền tảng một cửa quốc gia, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
17:58 | 24/09/2026
(TBTCO) - Quyết định 2686/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định thống nhất phạm vi, nghiệp vụ, dịch vụ, chức năng, tính năng của nền tảng số Cổng thông tin một cửa quốc gia, giúp doanh nghiệp thực hiện, theo dõi và nhận kết quả thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải trên một nền tảng.
aa

Kết nối thủ tục của nhiều bộ, ngành

Cụ thể, ngày 24/9/2026, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2686/QĐ-BTC về việc quy định phạm vi, nghiệp vụ, dịch vụ, chức năng, tính năng của nền tảng số Cổng thông tin một cửa quốc gia. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ Tài chính quy định nền tảng một cửa quốc gia, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu
Cán bộ hải quan vận hành hệ thống thông quan tự động. Ảnh: CTV

Theo quy định, Cổng thông tin một cửa quốc gia là nền tảng số tích hợp, kết nối các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan và các thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN.

Điểm đáng chú ý đối với doanh nghiệp là các thủ tục thuộc phạm vi quản lý của nhiều bộ, ngành được tổ chức trên cùng nền tảng. Doanh nghiệp, người khai có thể đăng ký, quản lý tài khoản và chữ ký số; nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính; nhận phản hồi kết quả từ cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan Hải quan; đồng thời tra cứu, thống kê hồ sơ theo doanh nghiệp.

Cách thức này tạo một đầu mối số thống nhất để doanh nghiệp thực hiện và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thay vì phải triển khai các thao tác trên nhiều hệ thống riêng lẻ đối với từng thủ tục thuộc các lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

Theo Quyết định, Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản, Cục Hải quan là cơ quan vận hành nền tảng. Phạm vi sử dụng bao gồm các bộ, ngành quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh; cùng cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức tham gia chuỗi hoạt động xuất nhập khẩu.

Các bộ, ngành sử dụng nền tảng gồm Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Quốc phòng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với cơ quan quản lý chuyên ngành, nền tảng cho phép tiếp nhận hồ sơ, chứng từ điện tử từ Cổng thông tin một cửa quốc gia chuyển đến hệ thống xử lý chuyên ngành; xử lý hồ sơ và phản hồi kết quả cho người khai thông qua các chức năng trên Cổng.

Với doanh nghiệp, người khai có thể theo dõi hồ sơ và kết quả xử lý trên nền tảng, đồng thời thực hiện tra cứu, thống kê hồ sơ theo doanh nghiệp. Đây là những chức năng trực tiếp hỗ trợ quá trình thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Hướng tới một nền tảng dùng chung

Quyết định quy định nền tảng số Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện tin học hóa, chuyển đổi số các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến thủ tục hành chính đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Danh mục nghiệp vụ được quy định bao quát nhiều nhóm thủ tục chuyên ngành. Riêng lĩnh vực Công Thương có các thủ tục về cấp phép xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, hóa chất; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; hạn ngạch thuế quan; tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập; quá cảnh và xuất nhập khẩu hàng hóa lưỡng dụng.

Trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, nền tảng bao gồm các thủ tục về cấp phép tiến hành công việc bức xạ, nhập khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân; kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu có mức độ rủi ro cao; phê duyệt mẫu phương tiện đo và một số thủ tục liên quan đến giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao xây dựng, phát triển nền tảng căn cứ quy định về phạm vi, nghiệp vụ, dịch vụ, chức năng, tính năng để triển khai đúng, đủ và bảo đảm tính dùng chung.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tại địa phương và tổ chức liên quan có cơ sở thống nhất để phối hợp xây dựng, khai thác, sử dụng nền tảng, tránh triển khai các phần mềm, hệ thống thông tin chồng lấn, qua đó góp phần tạo môi trường thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện, thống nhất hơn cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu./.

Song Linh
Từ khóa:
nền tảng một cửa quốc gia thủ tục hành chính xuất nhập khẩu bộ tài chính cổng thông tin một cửa quốc gia

Bài liên quan

Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định phạm vi, dịch vụ và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định phạm vi, dịch vụ và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung vẫn khó

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung vẫn khó

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, thêm 16.783 tỷ đồng trong một tuần

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, thêm 16.783 tỷ đồng trong một tuần

Dành cho bạn

PGBank chốt ngày chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, tiến gần mốc vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng

PGBank chốt ngày chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, tiến gần mốc vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng

Chứng khoán phái sinh ngày 24/9: Chênh lệch đảo chiều dương khi VN30-Index mất hơn 22 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 24/9: Chênh lệch đảo chiều dương khi VN30-Index mất hơn 22 điểm

TP. Hồ Chí Minh thu hút 17,2 tỷ USD vốn FDI, dự kiến cả năm đạt 19 tỷ USD

TP. Hồ Chí Minh thu hút 17,2 tỷ USD vốn FDI, dự kiến cả năm đạt 19 tỷ USD

Khối ngoại tăng áp lực bán nhóm cổ phiếu nhà Vingroup

Khối ngoại tăng áp lực bán nhóm cổ phiếu nhà Vingroup

Liên hiệp các tổ chức Unesco vinh danh Nam Á Bank thương hiệu văn hóa

Liên hiệp các tổ chức Unesco vinh danh Nam Á Bank thương hiệu văn hóa

VCCI đưa tiếng nói doanh nghiệp vào kiến tạo chính sách

VCCI đưa tiếng nói doanh nghiệp vào kiến tạo chính sách

Đọc thêm

Kéo dài hiệu lực thi hành quy định quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp

Kéo dài hiệu lực thi hành quy định quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định về việc công bố Thông tư số 57/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp tiếp tục có hiệu lực.
Bộ Tài chính đính chính thay thế một số biểu mẫu trong quản lý thuế tại Thông tư 89

Bộ Tài chính đính chính thay thế một số biểu mẫu trong quản lý thuế tại Thông tư 89

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định về việc đính chính Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.
Hàng hóa được ủy thác xuất khẩu nhưng tiêu thụ trong nước, phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Hàng hóa được ủy thác xuất khẩu nhưng tiêu thụ trong nước, phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 136/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 158/2025/TT-BTC và Nghị định số 360/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, hàng hóa được ủy thác xuất khẩu nhưng không xuất khẩu, mà tiêu thụ trong nước, thì phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026.
Bộ Tài chính sửa đổi quy định về giá và sản lượng tính thuế tài nguyên

Bộ Tài chính sửa đổi quy định về giá và sản lượng tính thuế tài nguyên

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 135/2026/TT-BTC (Thông tư 135) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 41/2024/TT-BTC.
Tự chủ hơn về kế toán, gắn với trách nhiệm và tính minh bạch

Tự chủ hơn về kế toán, gắn với trách nhiệm và tính minh bạch

(TBTCO) - Bắt đầu áp dụng từ năm tài chính 2026, Thông tư số 99/2025/TT-BTC mở rộng quyền chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức công tác kế toán. Đi cùng với đó là yêu cầu phân định trách nhiệm đến từng bộ phận, cá nhân nhằm nâng chất lượng dữ liệu đầu vào và báo cáo tài chính.
Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

(TBTCO) - Cộng đồng doanh nghiệp FDI đề xuất Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế minh bạch, nhất quán; tăng cường đối thoại, hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu và thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong nước để Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhanh chóng đi vào thực tiễn.
Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

(TBTCO) - Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của FDI, đồng thời tạo dư địa để doanh nghiệp châu Âu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế Việt Nam.
Quy định về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

Quy định về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 345/2026/NĐ-CP ngày 4/9/2026 quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra từ 16 - 18/10/2026

Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra từ 16 - 18/10/2026

Bộ Tài chính quy định nền tảng một cửa quốc gia, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính quy định nền tảng một cửa quốc gia, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định phạm vi, dịch vụ và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định phạm vi, dịch vụ và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

Chứng khoán ngày 24/9: VN-Index giảm hơn 26 điểm, thanh khoản thu hẹp

Chứng khoán ngày 24/9: VN-Index giảm hơn 26 điểm, thanh khoản thu hẹp

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10