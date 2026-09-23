Tài chính

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, thêm 16.783 tỷ đồng trong một tuần

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
10:37 | 23/09/2026
(TBTCO) - Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, lũy kế đến hết ngày 17/9/2026, cả nước đã giải ngân 540.597,2 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với một tuần trước, số vốn giải ngân tăng thêm 16.783,6 tỷ đồng.
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Trong tuần từ ngày 10 - 17/9, số vốn giải ngân phát sinh cao hơn khoảng 6.275 tỷ đồng so với tuần từ ngày 3 - 10/9. Tỷ lệ giải ngân cũng tăng từ 51,2% lên 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đáng chú ý, kết quả phân bổ vốn có chuyển biến. Đến hết ngày 17/9, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.012.792,6 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án, tăng 1.865,7 tỷ đồng so với một tuần trước. Nếu không tính 14.715,1 tỷ đồng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, số vốn đã phân bổ đạt 998.077,5 tỷ đồng, tương đương 97,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 0,2 điểm phần trăm so với mức 97,4% tại báo cáo ngày 10/9.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết vì vậy giảm từ 26.395,2 tỷ đồng xuống còn 24.529,5 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương. Theo Bộ Tài chính, số vốn này chủ yếu liên quan đến các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Một số địa phương mới được bổ sung kế hoạch vốn trong các tháng 6 - 8/2026 hoặc đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch để điều chuyển cho nơi có nhu cầu.

Về giá trị giải ngân, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 97,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3 nghìn tỷ đồng so với một tuần trước. TP. Hồ Chí Minh đạt 82 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5 nghìn tỷ đồng. Hải Phòng đạt 24,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7 nghìn tỷ đồng. Tây Ninh đạt 20,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3 nghìn tỷ đồng. Hưng Yên đạt 20,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5 nghìn tỷ đồng và Đồng Nai đạt 17 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 0,2 nghìn tỷ đồng.

Ở khối bộ, cơ quan trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vẫn giữ mức giải ngân lần lượt 31,8 nghìn tỷ đồng và 29,8 nghìn tỷ đồng so với tuần trước. Riêng Bộ Xây dựng tăng từ 16 nghìn tỷ đồng lên 16,4 nghìn tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 17/9, có 9 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Danh sách này về cơ bản giữ nguyên so với tuần trước.

Ngược lại, vẫn còn 24 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Theo Bộ Tài chính, có 10 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% và chưa giải ngân.

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (tương đương 32.511,3 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 17/9 đạt 54,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 1,7 điểm phần trăm so với mức 52,9% của một tuần trước./.

Vân Hà
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