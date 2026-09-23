Chứng khoán EVS bị phạt 200 triệu đồng do báo cáo sai lệch

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 544/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS.

Theo quyết định, Chứng khoán EVS bị phạt 200 triệu đồng đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch. Cụ thể, Công ty báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/3 và 30/4/2026.

Theo số liệu báo cáo ban đầu của Chứng khoán EVS, tỷ lệ an toàn tài chính tại hai thời điểm trên lần lượt là 195,31% và 196,26%. Tuy nhiên, sau khi Công ty tính toán lại, các tỷ lệ tương ứng còn 177,5% và 178,87%.

Ngoài hình thức phạt tiền, Chứng khoán EVS bị buộc cải chính thông tin đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, Chứng khoán EVS đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Tại Quyết định số 500/QĐ-XPHC, công ty này bị phạt tổng cộng 1,135 tỷ đồng do hàng loạt vi phạm, trong đó có bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ; vi phạm hạn chế đầu tư; mở tài khoản giao dịch ký quỹ cho người nội bộ; cung cấp sản phẩm Elending khi chưa báo cáo cơ quan quản lý và báo cáo sai tỷ lệ vốn khả dụng. Cùng với phạt tiền, Chứng khoán EVS còn bị đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh trong thời hạn 2 tháng do không đăng ký thành viên bù trừ đúng thời hạn.

Ngày 15/4/2025, Chứng khoán EVS bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tổng cộng 290 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ./.