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Chứng khoán ngày 22/9: Thị trường tăng điểm tích cực, lấy lại mốc 1.800 điểm

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
18:55 | 22/09/2026
Thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 22/9 khi lực cầu cải thiện về cuối phiên. Dù vậy, diễn biến phân hóa cùng thanh khoản ở mức thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.
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VN-Index tăng hơn 17 điểm

Sau phiên giảm điểm trong ngày đầu tiên Việt Nam chính thức gia nhập nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, thị trường đã phục hồi tích cực và các chỉ số vượt qua một số vùng kháng cự quan trọng.

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh nhẹ đầu phiên trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức thấp. Sau đó, lực cầu cải thiện giúp chỉ số phục hồi, vượt mốc tâm lý 1.800 điểm và tăng mạnh hơn trong phiên ATC, với điểm nhấn là khối ngoại quay trở lại mua ròng.

Kết phiên, VN-Index tăng 17,26 điểm, tương đương 0,96%, lên 1.816,93 điểm và tiếp tục duy trì trên mốc hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 22/9: Thị trường tăng điểm tích cực, lấy lại mốc 1.800 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 22/9.

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 163 mã tăng giá, 79 mã giữ giá tham chiếu và 127 mã giảm giá.

Thị trường kết phiên với 24/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm, song phần lớn điểm số có được nhờ công của bộ đôi VIC và VHM. Thiết bị điện, khai khoáng và bất động sản là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thủy sản, nhựa và chăn nuôi là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có phiên tăng điểm tích cực khi tăng +12,10 điểm, lên mức 1.965,36 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 16 mã tăng giá, 5 mã giảm giá và 9 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường quay lại mức kém nhộn nhịp khi thấp hơn tới (-27,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 539 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 12.988 tỷ đồng, giảm -25,08% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. HNX-Index tăng +2,55 điểm, lên mức 276,93 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,22 điểm, về mức 126,13 điểm.

Mặc dù bán ròng phần lớn thời gian trong phiên, nhà đầu tư nước ngoài kết phiên với giá trị mua ròng đạt 54 tỷ đồng. Trong đó, SBT (131 tỷ đồng), MCH (68 tỷ đồng) và VIC (50 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, TCB (-87 tỷ đồng), VHM (-54 tỷ đồng), VPB (-50 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 5 tỷ đồng.

Cổ phiếu vốn hóa lớn nâng đỡ chỉ số

Sau diễn biến có phần giằng co trong phiên sáng, VN-Index dần lấy lại đà tăng và nới rộng biên độ về cuối phiên. Động lực chính đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VICVHM khi 2 mã này đóng góp gần 16 điểm vào mức tăng chung của chỉ số. MSN tăng 3,84%, MSB tăng 3,45%, trong khi nhóm cổ phiếu VIX, GEX và GEE cũng giao dịch tích cực.

Nhóm chứng khoán khởi sắc trở lại sau phiên chịu áp lực bán mạnh trước đó. Các cổ phiếu như VPX, VIX, VCI, SSIVCK đều đóng cửa trên mức tham chiếu, với mức tăng từ 0,2% đến 3,8%.

Tại nhóm ngân hàng, sắc xanh xuất hiện ở MSB, NAB, TPB, EIB, SHB và TCB. Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VPB, ACB, MBB, HDB và CTG điều chỉnh. Đáng chú ý, SSB có phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp, đóng cửa ở mức 20.900 đồng/cổ phiếu và dư bán gần 1 triệu đơn vị. Sau hai phiên, thị giá cổ phiếu này đã giảm khoảng 13%.

Nhóm bất động sản cũng phân hóa. Bên cạnh VIC và VHM, một số cổ phiếu như KDH, CII, HDG và mã thuộc Bluemarq tăng giá. Trong khi đó, NLG, QCG, SCR và LDG đóng cửa trong sắc đỏ.

Chứng khoán ngày 22/9: Thị trường tăng điểm tích cực, lấy lại mốc 1.800 điểm
Sắc xanh trở lại sau hai phiên điều chỉnh đã giúp VN-Index vượt mốc tâm lý 1.800 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Sắc xanh trở lại sau hai phiên điều chỉnh đã giúp VN-Index vượt mốc tâm lý 1.800 điểm. Dù vậy, đà tăng chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó riêng VIC và VHM đóng góp gần 16 điểm trên tổng mức tăng 17,26 điểm của chỉ số. Cùng với thanh khoản suy giảm, diễn biến này cho thấy động lực tăng chưa thực sự lan tỏa rộng và chưa đủ để xác nhận xu hướng đảo chiều rõ ràng.

Các chuyên gia dự báo, trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục giằng co và phân hóa quanh vùng 1.800 điểm. Khả năng duy trì đà phục hồi sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của thanh khoản, mức độ lan tỏa của dòng tiền và khả năng luân chuyển sang các nhóm ngành ngoài cổ phiếu vốn hóa lớn. Nếu giữ vững mốc 1.800 điểm và lực cầu tiếp tục cải thiện, chỉ số có thể hướng tới kiểm định các vùng kháng cự cao hơn; ngược lại, áp lực chốt lời gia tăng có thể khiến thị trường quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ vừa vượt qua./.

Tấn Minh
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thị trường chứng khoán ngày 22/9 chỉ số VN Index vượt mốc 1.800 điểm cổ phiếu vốn hóa lớn VIC và VHM diễn biến phân hóa thị trường chứng khoán Thanh khoản thị trường chứng khoán giảm nhóm ngành khai khoáng tăng điểm nhóm ngành thiết bị điện tăng điểm

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