Chứng khoán ngày 18/9: VN-Index đảo chiều cuối phiên, thanh khoản tăng mạnh

VN-Index giảm hơn 7 điểm

Thị trường chứng khoán khởi đầu phiên 18/9 trong sắc xanh và có thời điểm tiến lên vùng 1.840 điểm nhờ lực cầu tích cực. Tuy nhiên, đà tăng dần thu hẹp trong phiên chiều khi áp lực bán xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Đến phiên ATC, giao dịch cơ cấu danh mục của các quỹ ETF khiến cung - cầu biến động mạnh, kéo chỉ số lùi xuống dưới tham chiếu. Kết phiên, VN-Index giảm 7,11 điểm, tương đương 0,39%, xuống 1.815,66 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 18/9.

Mặc dù thị trường giảm điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 185 mã tăng giá, 67 mã giữ giá tham chiếu và 130 mã giảm giá.

Trong khi đó, độ mở nghiêng về sắc xanh khi số nhóm ngành đóng cửa tăng điểm chiếm phần nhiều hớn. Dịch vụ tài chính, tài nguyên cơ bản và hàng và dịch vụ công nghiệp là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin, dầu khí và du lịch giải trí là 3 nhóm ngành giảm điểm hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -10,84 điểm về mức mức 1.964,17 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 17 mã giảm giá, 10 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Thị trường duy trì nhịp độ giao dịch tích cực khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 881 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 25.925 tỷ đồng tăng 44% so với phiên trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +1,39 điểm, lên mức 275,29 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,24 điểm, lên mức 126,4 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng hơn 1.224 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trên HoSE, khối ngoại mua ròng mạnh tay 1.262 tỷ đồng. Chiều mua, loạt cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất gồm HPG khoảng 251 tỷ đồng, PNJ 247 tỷ đồng,SHB 221 tỷ đồng, STB 202 tỷ đồng và NVL 201 tỷ đồng. Ở chiều bán, VIC dẫn đầu với giá trị bán ròng khoảng 320 tỷ đồng. Xếp sau là TCB (200 tỷ đồng), CTG (163 tỷ đồng), VPB (119 tỷ đồng) và MBB (104 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 43 tỷ đồng

Dòng tiền phân hóa trong phiên cơ cấu ETF

Thị trường chứng khoán bước vào phiên cuối tuần 18/9 với tâm lý khá tích cực. VN-Index nhanh chóng tăng điểm và tiến lên vùng 1.840 điểm, trong bối cảnh dòng tiền phản ứng với thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell.

Nhóm chứng khoán là một trong những tâm điểm thu hút dòng tiền, với SSI, VIX, VCI, VND, VCK tăng khoảng 1 - 3%. Một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa nhỏ cũng giao dịch khởi sắc, trong khi nhóm tài nguyên ghi nhận diễn biến tích cực với đại diện đáng chú ý là HPG.

Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì đến cuối phiên. Khi VN-Index tiến lên vùng giá cao, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng. Đáng chú ý, thanh khoản tăng mạnh trong phiên ATC, thời điểm hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF diễn ra sôi động, khiến cung - cầu tại nhiều cổ phiếu biến động đáng kể. VN-Index theo đó thu hẹp toàn bộ mức tăng đầu phiên và đảo chiều giảm điểm khi đóng cửa.

Khi VN-Index tiến lên vùng giá cao, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng. Ảnh: Đức Thanh

Diễn biến này càng đáng chú ý khi khối ngoại ghi nhận trạng thái mua ròng mạnh. Phiên 18/9 cũng nằm ngay trước thời điểm Việt Nam chính thức được đưa vào các chỉ số thuộc nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell từ ngày 21/9/2026, qua đó khiến hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ chỉ số trở thành yếu tố được thị trường quan tâm.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại nhiều nhóm như công nghệ, du lịch - giải trí, dầu khí, ngân hàng và hóa chất. CTG, VPL, TCB, BID, VPB, MBB, ACB, FPT, MCH và BSR nằm trong nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực tới VN-Index, qua đó phần nào lấn át diễn biến tích cực của nhóm chứng khoán và một số cổ phiếu riêng lẻ.

Dù giảm điểm trong phiên cuối tuần, VN-Index vẫn khép lại tuần giao dịch với mức tăng 1,14%. Thanh khoản duy trì ở mức cao sau khi chỉ số kiểm định vùng hỗ trợ tâm lý quanh 1.800 điểm. Diễn biến này cho thấy đà phục hồi trước đó chưa bị phá vỡ, song động lực tăng đang có dấu hiệu chững lại khi chỉ số tiến vào vùng giá cao hơn.

Trong ngắn hạn, vùng 1.800 - 1.820 điểm tiếp tục là khu vực cần theo dõi. Khả năng duy trì trên vùng này sau khi tác động từ hoạt động cơ cấu ETF qua đi sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh của nhịp phục hồi./.