Nhóm Ngân hàng Thế giới huy động vốn tư nhân ở mức kỷ lục cho các nước đang phát triển

Trong 4 năm qua, vốn tư nhân do Nhóm Ngân hàng Thế giới huy động đã tăng hơn gấp 3 lần, từ 35 tỷ USD trong năm tài khóa 2022 lên 112 tỷ USD trong năm tài khóa 2026. Tính cả nguồn vốn do chính Nhóm, tổng quy mô tài chính mà Nhóm Ngân hàng Thế giới đã cung cấp và huy động cho các nền kinh tế đang phát triển trong năm tài khóa 2026 đã vượt 200 tỷ USD.

Đà tăng diễn ra trên diện rộng. Tại các quốc gia thu nhập trung bình thấp, vốn tư nhân được huy động tăng từ 14 tỷ USD trong năm tài khóa 2022 lên 37 tỷ USD trong năm tài khóa 2026, gần gấp ba lần.

Tại các quốc gia thu nhập trung bình cao, con số này tăng từ 12 tỷ USD lên 50 tỷ USD, tức hơn gấp bốn lần. Ở các quốc gia thu nhập thấp, nơi đặc biệt khó thu hút vốn tư nhân, số vốn huy động vẫn được duy trì ở mức khoảng 3 tỷ USD. Riêng tại châu Phi, con số này tăng từ khoảng 9 tỷ USD lên 22 tỷ USD, tương đương mức tăng gần 150%.

Biểu tượng của Nhóm Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Reuters

Trong năm tài khóa 2026, 55% tổng nguồn tài chính, gồm nguồn vốn của chính Nhóm ngân hàng Thế giới và vốn huy động, được dành cho năm lĩnh vực: cơ sở hạ tầng và năng lượng, kinh doanh nông nghiệp, y tế, du lịch, và công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng. Nhờ đó, những cải thiện về nền tảng và chính sách đã góp phần thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và tạo thêm việc làm.

Nguồn vốn tư nhân không chỉ tập trung ở những thị trường dễ tiếp cận nhất mà còn đến với các nền kinh tế có thu nhập thấp hơn. Tại đây, các nhà đầu tư trong nước và khu vực ngày càng bổ sung cho nguồn vốn toàn cầu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và tạo việc làm.

Nhóm Ngân hàng Thế giới hiện đang tìm cách thu hút thêm nhiều đối tượng nhà đầu tư. Trong khuôn khổ mô hình “khởi tạo để phân phối” (O2D), Nhóm đang xây dựng các phương thức tập hợp và phân phối các khoản đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức ở quy mô lớn hơn. Qua đó, nhiều nguồn vốn dài hạn trên thế giới có thể được kết nối với các cơ hội đầu tư tại các nền kinh tế đang phát triển.