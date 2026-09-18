Đầu tư

Liên danh 5 thành viên trúng gói thầu 432,484 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước Liệt Sơn - Núi Ngang (Quảng Ngãi)

Hà Minh

Hà Minh

13:50 | 18/09/2026
(TBTCO) - Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 7 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 24: Thi công xây lắp Nâng cấp mở rộng công trình đầu mối và hệ thống dẫn nước thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng Hệ thống thủy lợi hồ Núi Ngang - Liệt Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
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Dự án có tổng mức đầu tư 708,830 tỷ đồng, trong đó, gói thầu thi công xây lắp số 24 có giá 433,931 tỷ đồng. Liên danh gói thầu số 24 BTN (Tổng công ty xây dựng Lũng Lô; Công ty CP xây dựng 47; Tổng công ty xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa; Công ty CP-Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Phan Hanh; Công ty CP đầu tư và xây dựng An Thuận) là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng thầu với giá 432,848 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện gói thầu 27 tháng, hoàn thành ngày 31/12/2028, Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Dự án triển khai tại các xã Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường, Ba Động và phường Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi). Theo phương án đầu tư, hồ Núi Ngang sẽ được nâng dung tích từ 19,75 triệu m³ lên khoảng 31,86 triệu m³; nâng cao trình ngưỡng tràn, tháp cống và xây dựng lại các hạng mục liên quan. Hệ thống dẫn nước gồm tuyến chính dài gần 15 km và một tuyến nhánh dài khoảng 2,6km.

Tại hồ Liệt Sơn, xây dựng tuyến tuynel chuyển nước có áp dài khoảng 1,2km, xây dựng kênh chính sau tuynel và nạo vét, sửa chữa 4,6 km kênh bơm N2 hiện có. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cấp nước tưới cho khoảng 3.643 ha đất canh tác, tăng thêm 595 ha. Hỗ trợ tưới 80ha thuộc khu tưới hồ Hóc Cầy và Hóc Nghì; tạo nguồn cấp khoảng 30.000 m³ nước/ngày đêm cho công nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 60.000 người và phục vụ 200ha nuôi trồng thủy sản.

Hà Minh
Từ khóa:
hồ chứa nước hồ Liệt Sơn-Núi ngang ban quản lý dự án 7

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