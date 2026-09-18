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Loạt lưu ý của Bộ Xây dựng về công trình cầu và hầm vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Anh Minh

Anh Minh

08:56 | 18/09/2026
(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh được đề nghị làm rõ khoảng cách an toàn của hầm dìm, lượng hóa chi phí duy tu và bảo đảm khả năng mở rộng luồng hàng hải khi triển khai xây dựng cầu và hầm thuộc dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.
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Phối cảnh tổng thể Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu.
Phối cảnh tổng thể dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức PPP.

Bộ Xây dựng vừa có công văn số 14688/BXD-KHTC ngày 17/9/2026 gửi UBND TP.Hồ Chí Minh, tham gia ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3: Xây dựng cầu và hầm thuộc Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu.

Được biết, nội dung góp ý của Bộ Xây dựng tập trung vào 8 nhóm vấn đề, từ dự báo hàng hóa, lựa chọn cỡ tàu, quy mô luồng đến an toàn hầm dìm, tác động của công trình và tổ chức giao thông trong quá trình thi công.

Theo ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Dự án có quy mô lớn, phức tạp về kỹ thuật, thời gian khai thác có thể kéo dài đến hàng trăm năm, tác động trực tiếp đến hoạt động của toàn bộ hệ thống cảng biển khu vực TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Vì vậy, Bộ đã chỉ đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thành lập Tổ công tác, tổ chức các cuộc họp nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, đồng thời lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và hiệp hội.

“Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 đã được tư vấn tiếp thu, giải trình, hoàn thiện lần cuối sau cuộc họp ngày 26/8/2026 tại Bộ Xây dựng”, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết.

Một trong những thông số quan trọng được xem xét là dự báo khối lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh đến năm 2125 đạt khoảng 2,67 tỷ tấn/năm.

Đơn vị tư vấn đề xuất sử dụng mức dự báo này làm đầu vào tính toán lưu lượng tàu trên đoạn luồng chung qua vịnh Gành Rái. Giá trị trên được xác định trên cơ sở cân đối giữa nhu cầu hàng hóa dự báo và giới hạn công suất tối đa có khả năng phát triển của hệ thống cảng biển phía trong luồng.

Bộ Xây dựng đánh giá đề xuất có cơ sở, phù hợp với yêu cầu khai thác lâu dài của công trình nhưng lưu ý chủ đầu tư và tư vấn cần tiếp tục rà soát, cập nhật các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vận tải, đặc biệt là quy hoạch cảng biển, xu hướng phát triển đội tàu, cơ cấu hàng hóa và năng lực thông qua của hệ thống cảng.

Về cỡ tàu tính toán, Báo cáo nghiên cứu khả thi đề xuất sử dụng tàu container đến 32.000 TEU làm tàu tham chiếu, với chiều dài khoảng 454 m, chiều rộng khoảng 66 m và mớn nước khoảng 17,5 m.

Đối với tàu dầu thô 300.000 tấn có tần suất vào, rời cảng không cao, hồ sơ đề xuất xem xét khai thác lợi dụng thủy triều, không nhất thiết lấy mớn nước đầy tải của loại tàu này làm thông số tính toán cho toàn tuyến luồng.

Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất lựa chọn các cỡ tàu trên, phù hợp với xu thế phát triển dài hạn và yêu cầu khai thác đến 100 năm của công trình.

Đối với phương án sử dụng mực nước chạy tàu +0,00 m để tính toán cao độ đáy luồng -20,0 m theo hệ cao độ được nêu trong hồ sơ, Bộ Xây dựng đề nghị tư vấn nghiên cứu các tiêu chuẩn liên quan để chuẩn xác trong bước tiếp theo.

Trên cơ sở dự báo vận tải, hồ sơ đề xuất luồng tàu có 4 làn, rộng khoảng 1.000 m. Trong đó, 2 làn chính rộng 285 m/làn phục vụ tàu đến 32.000 TEU; 2 làn hai bên rộng 215 m/làn phục vụ tàu đến 80.000 tấn.

Lưu lượng tính toán vào năm 2125 khoảng 589 lượt tàu/ngày đêm. Khu vực hầm, cửa hầm, đảo nhân tạo và các công trình liên quan được bố trí không ảnh hưởng đến phạm vi luồng và khu vực vòng xoay tàu có đường kính khoảng 1.600 m.

Đồng thuận với quy mô và thông số luồng được đề xuất, Bộ Xây dựng đồng thời lưu ý chủ đầu tư tiếp tục chuẩn xác tọa độ tim luồng, biên luồng, hành lang an toàn, khu vực vòng xoay tàu và phạm vi các hạng mục công trình.

Yêu cầu được Bộ Xây dựng đặt ra là không thu hẹp không gian luồng hàng hải, đồng thời bảo đảm khả năng mở rộng, nâng cấp luồng trong tương lai.

Để đánh giá đầy đủ tác động trong suốt vòng đời Dự án, Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục làm rõ, lượng hóa chi phí đầu tư, duy tu, bảo trì đối với cầu, hầm, luồng hàng hải và các công trình liên quan, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với giao thông đường thủy nội địa, hồ sơ đề xuất thiết lập tuyến luồng phục vụ phà, tàu cao tốc và phương tiện thủy qua vịnh Gành Rái. Cầu vượt biển bố trí 2 khoang thông thuyền, mỗi khoang rộng tối thiểu 120 m, tĩnh không tối thiểu 11 m, tương đương yêu cầu đường thủy nội địa cấp I.

Bộ Xây dựng đánh giá phương án này phù hợp, nhưng đề nghị tiếp tục cập nhật xu hướng phát triển loại, cỡ phương tiện, lưu lượng hiện tại và nhu cầu tương lai; xác định tần suất mực nước tính toán tĩnh không cầu, đồng thời nghiên cứu giải pháp phối hợp khai thác giữa luồng hàng hải và các tuyến đường thủy nội địa.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh, tuyến hầm giao cắt luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải, tuyến luồng đặc biệt quan trọng đối với hệ thống cảng biển trong khu vực.

Do đó, các giải pháp thiết kế, thi công và khai thác phải được giám sát, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý chuyên ngành và chủ đầu tư; cập nhật đầy đủ tác động đến hệ thống báo hiệu, khu neo đậu hiện có, bảo đảm hoạt động hàng hải an toàn, liên tục.

Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức PPP, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 93.159,64 tỷ đồng.

Trong đó, Dự án thành phần 3 giữ vai trò chủ đạo, gồm cầu chính, hầm vượt biển và các công trình kỹ thuật liên quan, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 91.787 tỷ đồng. Hai dự án còn lại thực hiện đường dẫn, nút giao, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Theo phương án đề xuất, tuyến dài khoảng 14 km, trong đó cầu vượt biển dài khoảng 8 km; hầm vượt biển dài khoảng 3,85 km, gồm 3 km hầm dìm, 430 m hầm kín và 420 m hầm hở.

Anh Minh
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