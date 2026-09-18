Thị trường

Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed

09:03 | 18/09/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (18/9) biến động mạnh khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau quyết định nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 1.706.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 1.760.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,79% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
aa
Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 18/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.235.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.304.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 64.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 66.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.235.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.304.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.235.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.629.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.599.851 đồng/kg (mua vào) và 61.439.846 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 18/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 18/9: Giá bạc biến động sau quyết định lãi suất của Fed

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h20 ngày 18/9, giá bạc giao ngay ở mức 65,7215 USD/ounce, tăng 0,79% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc tiếp tục biến động trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Mặt bằng lợi suất cao hơn làm gia tăng sức ép đối với bạc, tài sản không mang lại thu nhập từ lãi suất sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định mới về chính sách tiền tệ.

Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed

Fed đã nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi mục tiêu lên 3,75 - 4,00%.

Trong thông báo sau cuộc họp, Fed cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, với chi tiêu trong nước tiếp tục là một điểm tựa quan trọng. Thị trường lao động nhìn chung không ghi nhận thay đổi đáng kể, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn được duy trì ở mức tương đối ổn định.

Ở chiều ngược lại, áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Fed tiếp tục đặt trọng tâm vào mục tiêu đưa lạm phát trở về mức 2%, trong đó chính sách lãi suất là một trong những công cụ chủ chốt được sử dụng để kiểm soát tốc độ tăng giá.

Việc lãi suất và lợi suất trái phiếu đi lên thường khiến bạc chịu bất lợi tương đối, khi chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý tăng và các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc thế giới giá bạc giao ngay giá bạc trong nước

Bài liên quan

Ngày 17/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 17/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 16/9: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, thế giới ở mức 63,714 USD/ounce

Ngày 16/9: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, thế giới ở mức 63,714 USD/ounce

Ngày 15/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 15/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Dành cho bạn

Thị trường thép quý IV vẫn có những yếu tố hỗ trợ phục hồi

Thị trường thép quý IV vẫn có những yếu tố hỗ trợ phục hồi

Ngày 18/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 18/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 18/9: Giá heo hơi chững lại sau hai phiên tăng liên tiếp

Ngày 18/9: Giá heo hơi chững lại sau hai phiên tăng liên tiếp

Ngày 18/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 18/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 18/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp tục giảm

Ngày 18/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp tục giảm

Quảng Ninh đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ hơn 200 kiến nghị

Quảng Ninh đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ hơn 200 kiến nghị

Đọc thêm

Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh

(TBTCO) - Giá dầu thế giới ngày 17/9 quay đầu giảm mạnh, dầu WTI về mốc 102 USD/thùng; dầu Brent dưới 106 USD/thùng.
Ngày 17/9: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu ở mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 17/9: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu ở mốc 141.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (17/9) đồng loạt giảm 800 - 900 đồng/kg. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 94.000 - 94.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục đi ngang.
Ngày 17/9: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm

Ngày 17/9: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm

Giá lúa gạo hôm nay (17/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm so với đầu tuần. Cụ thể, giá gạo thơm 5% tấm giảm 5 USD/tấn; gạo Jasmine giảm 2 USD/tấn.
Ngày 17/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy giảm

Ngày 17/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (17/9) chịu áp lực điều chỉnh khi hầu hết hợp đồng trên sàn TOCOM, SHFE, SGX cùng thị trường Thái Lan đồng loạt giảm khi nhu cầu lốp xe tại Trung Quốc yếu đi và thị trường bước vào nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định.
Người đàn ông tại Quảng Trị hai lần trúng giải thưởng tỷ đồng từ xổ số quay nhanh Lotto 5/35 của Vietlott

Người đàn ông tại Quảng Trị hai lần trúng giải thưởng tỷ đồng từ xổ số quay nhanh Lotto 5/35 của Vietlott

(TBTCO) - Ngày 15/9/2026, theo ủy quyền từ Vietlott, Đại lý Lottario đã tổ chức trao 3 giải Nhất xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00874 cho anh Vương Hạnh với giá trị trúng thưởng 4.071.053.500 đồng. Đặc biệt, trước đó tại kỳ QSMT số 00707 của xổ số quay nhanh Lotto 5/35, anh Vương Hạnh là người chơi may mắn trúng Độc đắc với giá trị 9.987.952.500.
Contech Vietnam hướng tới thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng và năng lượng

Contech Vietnam hướng tới thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng và năng lượng

(TBTCO) - Ngày 16/9/2026, Triển lãm Quốc tế về Xây dựng, Công nghiệp Mỏ và Giao thông (Contech Vietnam 2026) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).
Doanh nghiệp đón cơ hội từ hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm

Doanh nghiệp đón cơ hội từ hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm

(TBTCO) - Hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm được ghi nhận cho giai đoạn 2026 - 2027 cùng 350 phiên kết nối 1:1 ngay trong ngày khai mạc đang mở ra cơ hội tiếp cận dự án, tìm kiếm đối tác và mở rộng kinh doanh cho doanh nghiệp công nghiệp.
Việt Nam sẽ tham gia Triển lãm xanh thế giới 2027 - GREEN EXPO 2027

Việt Nam sẽ tham gia Triển lãm xanh thế giới 2027 - GREEN EXPO 2027

(TBTCO) - Việt Nam sẽ tham gia Triển lãm Xanh Thế giới 2027 (GREEN EXPO 2027) tại Yokohama, Nhật Bản; giới thiệu hành trình chuyển đổi xanh, thành tựu nông nghiệp, môi trường và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống bằng đột phá thể chế

Đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống bằng đột phá thể chế

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt phiên bản mới “An sinh giáo dục” – tiếp nối 30 năm đồng hành cùng tương lai các thế hệ Việt

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt phiên bản mới “An sinh giáo dục” – tiếp nối 30 năm đồng hành cùng tương lai các thế hệ Việt

Hải quan sẽ làm sạch dữ liệu doanh nghiệp từ ngày 25/9

Hải quan sẽ làm sạch dữ liệu doanh nghiệp từ ngày 25/9

Người nộp thuế chủ động xác định nghĩa vụ thuế tránh phát sinh tiền chậm nộp

Người nộp thuế chủ động xác định nghĩa vụ thuế tránh phát sinh tiền chậm nộp

Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed

Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Tỷ giá trung tâm tăng, BoE giữ nguyên, BoJ có thể nâng lãi suất lên đỉnh 31 năm

Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Tỷ giá trung tâm tăng, BoE giữ nguyên, BoJ có thể nâng lãi suất lên đỉnh 31 năm

Loạt lưu ý của Bộ Xây dựng về công trình cầu và hầm vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Loạt lưu ý của Bộ Xây dựng về công trình cầu và hầm vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam