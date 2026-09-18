Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 18/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.235.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.304.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 64.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 66.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.235.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.304.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.235.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.629.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.599.851 đồng/kg (mua vào) và 61.439.846 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 18/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h20 ngày 18/9, giá bạc giao ngay ở mức 65,7215 USD/ounce, tăng 0,79% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc tiếp tục biến động trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Mặt bằng lợi suất cao hơn làm gia tăng sức ép đối với bạc, tài sản không mang lại thu nhập từ lãi suất sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định mới về chính sách tiền tệ.

Fed đã nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi mục tiêu lên 3,75 - 4,00%.

Trong thông báo sau cuộc họp, Fed cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, với chi tiêu trong nước tiếp tục là một điểm tựa quan trọng. Thị trường lao động nhìn chung không ghi nhận thay đổi đáng kể, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn được duy trì ở mức tương đối ổn định.

Ở chiều ngược lại, áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Fed tiếp tục đặt trọng tâm vào mục tiêu đưa lạm phát trở về mức 2%, trong đó chính sách lãi suất là một trong những công cụ chủ chốt được sử dụng để kiểm soát tốc độ tăng giá.

Việc lãi suất và lợi suất trái phiếu đi lên thường khiến bạc chịu bất lợi tương đối, khi chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý tăng và các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư./.